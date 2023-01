Les supporters de Naples et de la Roma suspendus pour 2 mois après des affrontements

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a ordonné samedi une interdiction de deux mois des matches à l’extérieur pour les supporters de l’AS Roma et de Naples, après qu’ils se sont affrontés dimanche dernier, obligeant les autorités à fermer brièvement l’autoroute principale du pays.

Dans le cadre de l’ordonnance, les sections des stades où la Roma et Naples jouent des matchs à l’extérieur seront fermées à partir de samedi étant donné “la gravité des épisodes de violence qui ont eu lieu” et le “danger concret que de tels comportements puissent se répéter”, l’intérieur a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le ministre a également ordonné une suspension de deux mois des ventes de billets pour les mêmes matches aux personnes résidant dans les provinces de Naples et de Rome.

Les partisans de Rome et de Naples, qui ont une longue histoire d’inimitié, se sont affrontés le 8 janvier dans et autour d’une station-service d’autoroute en Toscane sur l’autoroute A1, la route clé reliant le nord et le sud de l’Italie.

Les ultras de Naples ont lancé des pierres et des bombes fumigènes du bord de la route sur les supporters roms qui passaient, qui ont arrêté leurs mini-fourgonnettes pour riposter. Les échauffourées entre jeunes cagoulés se sont propagées jusqu’au parvis de la station-service avant que la police ne rétablisse l’ordre.

Anticipant la signature de la commande plus tôt samedi, Piantedosi a déclaré que l’interdiction des matches à l’extérieur n’était “pas [an] alternative » aux mesures individuelles à l’encontre des auteurs des accidents.