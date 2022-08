Les supporters de Manchester United organisent une grande manifestation avant le match de Liverpool

Les supporters de Manchester United protestent contre la propriété du club avant leur match contre Liverpool à Old Trafford. Getty Images

Un grand groupe de supporters de Manchester United en colère contre la direction du club sous ses propriétaires américains participait à une manifestation avant le match de Premier League contre Liverpool lundi.

Environ 10 000 supporters ont marché vers Old Trafford et ont scandé contre la famille Glazer – “Nous voulons que les Glazers sortent” – tenant des banderoles appelant les Américains à vendre United alors qu’ils marchaient d’un pub voisin vers le stade Old Trafford du club une heure avant le coup d’envoi de l’un des plus grands matchs du football anglais.

Il semblait y avoir une importante présence policière sur Sir Matt Busby Way à l’entrée du parvis du stade.

Les joueurs des deux équipes sont arrivés sur le terrain avant le début de la manifestation, mais même après le coup d’envoi, un grand groupe de supporters continuait de protester pendant que le match se jouait.

Le mécontentement a monté en flèche après le mauvais début de saison de United, qui a vu l’équipe perdre ses deux matchs – 2-1 à domicile contre Brighton et une humiliation 4-0 à Brentford.

La cible de la majorité de la colère est la famille Glazer, qui a acheté United en 2005 avec une prise de contrôle à effet de levier qui a chargé un club qui n’en avait pas auparavant. Les critiques disent que les Glazers, qui possèdent également les Tampa Bay Buccaneers de la NFL, n’ont pas investi suffisamment de leur propre argent dans l’équipe ou les installations et ont présidé des années d’échec de la plus grande équipe d’Angleterre.

On estime que les paiements d’intérêts, de dettes et de dividendes aux Glazers ont coûté à United plus d’un milliard de livres sterling.

“Ils ruinent l’histoire, les traditions et la culture de notre grand club et [we] ne restera pas les bras croisés et regardera notre club pourrir plus longtemps”, a déclaré The 1958, un groupe de supporters qui a organisé la manifestation de lundi.

La dissidence envers la propriété, qui mijote depuis la prise de contrôle en 2005, a éclaté en mai de l’année dernière lorsqu’un match de championnat à domicile contre Liverpool a dû être annulé après que le stade – vide en raison des restrictions pandémiques – a été pris d’assaut avant le match et des milliers d’autres les supporters ont bloqué l’accès à Old Trafford. Deux policiers ont été blessés lors d’affrontements avec des supporters.

Cette protestation a été déclenchée par l’implication du club dans l’échec de l’échappée de la Super League européenne qui s’est effondrée au milieu d’une vague de condamnations des fans et du gouvernement britannique.

Les Glazers se sont engagés à rétablir la confiance avec les fans de United à la suite de cette manifestation, mais il y a eu peu de preuves de cela. Joel Glazer, un coprésident, a rencontré en personne les fans de United en juin 2021 et a exposé ses intentions d’investir massivement dans tous les aspects du club et de renforcer la représentation des fans dans le processus de prise de décision.

United a remporté le dernier de ses 20 titres de champion d’Angleterre en 2013, l’année où le grand manager Sir Alex Ferguson a pris sa retraite. Ces dernières années, deux des plus grands rivaux de United, Manchester City et Liverpool, ont dominé le jeu national.

United n’a pas remporté de trophée majeur en cinq saisons, sa pire course depuis le début des années 1980, bien que le club ait dépensé 1,5 milliard de dollars en joueurs depuis 2013.

La dernière recrue de United, le milieu de terrain brésilien Casemiro, est arrivée à Old Trafford plus tôt lundi avant le match de Liverpool. Il coûterait au club des frais de transfert de 60 millions de dollars, United se démenant pour faire venir des joueurs dans les derniers jours de la fenêtre de transfert.

Cette saison a mal commencé sous Erik ten Hag, leur cinquième manager depuis Ferguson. Il y a déjà des points d’interrogation sur la tactique et la sélection de l’équipe de l’entraîneur néerlandais après qu’il a pris la relève suite à un transfert de l’Ajax Amsterdam plus tôt dans l’année.

L’avenir de l’attaquant vedette Cristiano Ronaldo est également incertain après avoir poussé à partir pendant l’intersaison parce que United ne s’est pas qualifié pour la Ligue des champions.

Ronaldo a été déposé sur le banc contre Liverpool, avec le capitaine du club Harry Maguire.