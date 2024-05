Les supporters de Liverpool ont peu de sympathie pour Arsenal après le traitement de City – « Flashbacks d’Iheanacho » – Liverpool FC

Il n’a pas échappé aux fans de Liverpool qu’Arsenal a désormais vécu une expérience proche de Man City en ce qui concerne la course au titre après que l’équipe de Pep Guardiola a battu Tottenham 2-0.

Les Reds se sont retirés de la course au titre il y a plusieurs semaines, se tirant une balle dans le pied pour permettre à Arsenal et City d’avancer sans eux dans la poursuite de la première place.

À deux matches de la fin, les Gunners avaient l’espoir ambitieux que leurs rivaux du nord de Londres, Tottenham, prennent des points à City lors de l’avant-dernier match – mais ils auraient dû s’en douter.

Liverpool a été ici à maintes reprises, et Arsenal a même eu son propre moment de « Kelechi Iheanacho » lorsque Son Heung-min a tiré directement sur le gardien avec une chance de porter le score à 1-1 à cinq minutes de la fin.

Au final, City a gagné 2-0 mardi soir mais a décroché son quatrième titre consécutif à un match de la fin, et les fans des Reds n’ont pas eu beaucoup de sympathie – comme prévu !

Nous l’avons mesdames et messieurs, nous avons la photo qui hantera pour toujours les fans d’Arsenal. pic.twitter.com/gs2LinpNw6

J’aurais de la sympathie pour les fans d’Arsenal s’ils n’avaient pas encouragé City et les supplié de « sauver le football ».

Toutes ces saisons où les fans d’Arsenal ont applaudi et se sont réjouis alors que Man City se frayait un chemin jusqu’à la première place devant Liverpool, encore une fois… pic.twitter.com/QtSAjtM1eg

Souvenirs courts et hypocrisie à son meilleur. https://t.co/ZQW5ox5oQr

Soit ils vont s’enfuir par pure colère et par représailles, soit ils vont être complètement épuisés et dégonflés et se battre pour le top 4.

Je ne vois pas d’autre saison comme les deux dernières, à vrai dire

— ? (@Shannxo) 15 mai 2024