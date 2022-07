Les supporters de Liverpool doivent être patients face aux attentes élevées

Il semble que personne ne soit aussi contrarié par le Liverpool FC que certains supporters de Liverpool eux-mêmes.

Bien sûr, cela fait référence à la multitude de ceux qui, sur les réseaux sociaux, trouvent toujours quelque chose à redire. Par exemple, les chaînes de fans sur YouTube et leurs suivis monstres font écho à beaucoup de frustration face aux décisions prises par le club. Tout comme avec d’autres clubs, la division peut s’infiltrer dans un club malgré, dans le cas de Liverpool, peut-être la plus grande équipe de l’histoire tant vantée des Reds.

La plupart des fans dirigent ce dépit contre les propriétaires américains du club – Fenway Sports Group (FSG) – et leurs politiques de dépistage et de transfert. L’objectif est d’obtenir un succès à la fois financier et sur le terrain. Récemment, cette structure a joué un rôle clé dans le sauvetage du club de la quasi-faillite. De plus, les Reds émergent désormais comme l’un des clubs d’élite anglais ainsi que l’un des meilleurs clubs d’Europe, défiant chaque saison. Malgré cela, les fans semblent détester cette structure même.

La frustration injustifiée des supporters de Liverpool

Souvent, les gémissements et les plaintes s’avèrent déplacés. Même dans ce cas, certains fans du LFC tournent le problème contre les propriétaires, mettant le club sous un jour négatif. Prenons par exemple la saga des contrats de Mohamed Salah. Au cours des 18 derniers mois, les supporters de Liverpool ont scandé sur Twitter à quel point l’Égyptien est irremplaçable. Essentiellement, ils ont demandé au club de payer à Salah tout ce qu’il voulait. Cependant, après que Liverpool ait fait de Salah le joueur le mieux payé de l’histoire du club, le récit a changé. Les fans ont déclaré qu’ils voulaient garder Sadio Mané pour un prix moins cher au lieu de Salah.

Retour en arrière sur cette saison écoulée. Les fans craignaient qu’un échec à renforcer la ligne de front n’ait des conséquences. En fait, certains prévoyaient une chute du tableau vers la médiocrité. Ils ont cité les rivaux Chelsea et Manchester City acquérant de nouveaux joueurs pour plus de 100 millions de dollars. Pendant ce temps, Liverpool s’appuyait sur Divock Origi et Takumi Minamino. Ils ont annulé la saison avant qu’elle ne commence. On pourrait penser que les fans donneraient à Jurgen Klopp un sentiment de respect et de joie. Après tout, il a guidé l’équipe vers deux trophées et des deuxièmes places en championnat et en Ligue des champions. De plus, il l’a fait sans la profondeur et la force “nécessaires” que Chelsea et Manchester City ont apportées.

Non. Soudain, ce succès de la saison dernière, qui comportait une autre saison totalisant 90 points dans la ligue, est honteux. Maintenant, la vente de Takumi Minamino montre que l’international japonais tant décrié a joué un rôle clé dans l’équipe. Un joueur qui n’a pas correctement servi la profondeur il y a un an ne devrait pas être vendu, selon leur logique.

Remuer la marmite

Je comprends tout à fait. Beaucoup de ces chaînes de fans ont besoin de clics et de vues pour gagner leur vie. Mettre tout sous un jour positif ne répond pas à ces exigences. Cependant, la négativité visant certains joueurs est tout simplement inutile. La théorie selon laquelle plus de dépenses équivaut à plus de trophées et que la FSG retient le club me rend, en tant que supporter de Liverpool, frustré par la base de fans.

Rien n’est jamais garanti dans le sport, peu importe qui est le patron ou qui signe le club. Nous le voyons maintes et maintes fois. Les grosses signatures échouent, les managers s’étouffent et les clubs s’effondrent. Pendant tout ce temps, la liste, du moins sur le papier, n’a ni défauts ni faiblesses.

Donc, si vous êtes l’un de ces fans de Liverpool qui accusent maintenant les propriétaires de ne pas avoir signé le milieu de terrain dont vous pensez qu’ils ont besoin pour remporter un trophée cette saison, prenez une seconde pour regarder les réalisations du club au cours des six dernières saisons, respirez profondément, mettez-vous derrière chaque joueur qui s’aligne le jour de l’ouverture et profitez simplement de la balade.

