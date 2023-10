Les supporters de Brighton se pincent alors que l’aventure européenne débarque à Marseille

Les yeux de Jonathan Batt s’écarquillèrent. Sa voix se brisa d’émotion alors que, assis sur la terrasse d’un restaurant à Marseille, il expliquait ce que c’était pour un fan de toujours de Brighton & Hove Albion d’assister au premier match à l’extérieur du club en Europe.

« Je n’aurais tout simplement pas pu l’imaginer », a-t-il déclaré. « Nous avons toujours été une équipe de troisième division et en arriver là est incroyable, au-delà de l’entendement quand on sort de la Ligue (de football), 92e, 91e deux années de suite. C’est un voyage incroyable.

Le voyage a encore des jambes pour l’équipe de Roberto De Zerbi en Ligue Europa cette saison alors qu’ils sont revenus de 2-0 à la mi-temps pour récolter leur premier point du groupe au milieu d’une cacophonie de bruit au Stade Vélodrome jeudi soir.

Pour la signature record de 30 millions de livres sterling (36,5 millions de dollars) Joao Pedro – qui a égalisé avec son quatrième penalty de la campagne à la 88e minute après avoir remplacé Ansu Fati au milieu de la seconde mi-temps – son aventure à Brighton ne fait que commencer.

L’attaquant brésilien de 22 ans, acheté à Watford en juin, a gardé la tête froide pour assurer la parité après que Pascal Gross ait réduit de moitié les arriérés au retour du milieu de terrain allemand après trois matches d’absence.

Gross a subi une blessure musculaire lors du premier match de Brighton en Europe, une défaite 3-2 à domicile contre l’AEK Athènes.

Pour des partisans comme Batt, les cinq mots de cette phrase précédente — Premier match de Brighton en Europe – sont encore peu crédibles.

L’homme de 63 ans a assisté à son premier match à Brighton lorsqu’il était enfant en 1969. Le club a ensuite joué au Goldstone Ground, leur domicile pendant 96 ans jusqu’à ce qu’il soit vendu en 1997 pour le développement commercial par les anciens propriétaires Greg Stanley et Bill Archer, laissant l’équipe sans nulle part où jouer.



Jonathan Batt savoure la montée de Brighton à Marseille (The Athletic)

Ils ont failli descendre du quatrième niveau cette saison-là et la saison suivante, alors qu’ils partageaient le terrain à Gillingham, à 75 milles de là, après qu’un consortium dirigé par Dick Knight ait repris le club.

Batt, travaillant comme métreur, a participé à l’établissement des coûts et à l’approbation de la planification pour Withdean. La piste d’athlétisme convertie a ramené le club à Brighton sous la direction de l’ancien président Knight en 1999 pendant 12 ans jusqu’à ce qu’ils emménagent dans le stade Amex en 2011 – financé par l’actuel propriétaire-président Tony Bloom – après une longue lutte pour obtenir un permis de construire auprès des autorités.

« Vous n’auriez pas pu le prévoir », a déclaré Batt en réfléchissant à la première campagne de Brighton en Europe. «C’est au-delà de toute croyance. Je cherche à en profiter. Cela ne se reproduira peut-être plus jamais, alors vous devez vous en emparer.

Jonathan s’est rendu dans les Bouches-du-Rhône avec son fils Alex, 32 ans, et un groupe d’amis et de supporters. Alex doit se marier le 14 octobre, le voyage dans le sud de la France avait donc été combiné avec son enterrement de vie de garçon, organisé avec une précision militaire par son témoin.

« Quels que soient les matches, peu importe où ils se dérouleraient, c’était le plan », a déclaré Alex. « Nous avions réservé des hébergements pour Athènes, Marseille et Amsterdam (l’Ajax est la quatrième équipe du groupe de Brighton) pour chaque permutation.

« Nous avions des vols sur une feuille de calcul, prêts à partir, avec un lien. C’était très bien préparé. C’était justement Marseille. C’est formidable d’avoir mes proches ici.

Jonathan a emmené son fils à son premier match à Brighton à Withdean en 1999. «C’est incroyable», a déclaré Alex. « Les mots ne peuvent pas vraiment le décrire. Je n’aurais jamais cru qu’on arriverait ici.

« J’ai toujours pensé que nous atteindrions l’élite un jour, simplement parce que j’ai vu Hull le faire avec un nouveau stade. Reading l’a également fait avec un nouveau stade. Mais je n’aurais jamais pensé, de manière réaliste, que nous pourrions entrer en Europe – c’est donc spécial. »

La défaite 3-2 à domicile de Brighton contre l’AEK leur a permis de rattraper leur retard dans le groupe et, bien qu’ils soient toujours sixièmes de la Premier League avec cinq victoires en sept matchs, la défaite 6-1 de samedi à Aston Villa a déstabilisé leur bon début de match national. campagne.

« Nous devons simplement en profiter, quoi qu’il arrive », a déclaré Alex. « Ce serait bien de se qualifier dans le groupe, ou de terminer troisième et d’accéder à la Conférence (Europa), même si nous pouvons avoir Villa, alors peut-être pas ! »



Le groupe profite de la préparation d’avant-match – Alex Batt en quatrième position en partant de la gauche (The Athletic)

Même terminer troisième du groupe semblait invraisemblable à la mi-temps contre Marseille.

De Zerbi a effectué cinq changements après le martèlement à Villa – conservateur selon ses normes étant donné qu’il s’agit du plus petit nombre d’ajustements au cours des six derniers matches alors qu’il est aux prises avec des blessures et un calendrier de matches encombré.

Il a nommé neuf titulaires qui ont débuté la dernière victoire de l’équipe à l’extérieur, le succès 3-1 contre Manchester United à la mi-septembre, dont l’ensemble des sept arrières dans la formation 4-2-3-1 qu’il utilise régulièrement.

De Zerbi a également opté principalement pour l’expérience, ce qui était compréhensible dans les circonstances. Mais deux buts encaissés en une minute en première mi-temps ont tourné en dérision les prédictions de pré-saison des bookmakers anglais selon lesquelles son équipe était le troisième favori pour remporter la compétition.

Ce n’était pas une grande récompense pour Bloom, qui s’était transformé en membre de l’équipage de cabine sur un vol rempli de fans qui avait été retardé de trois heures.

Bloom a annoncé via le système de haut-parleurs de l’avion qu’un car d’urgence et une collecte de billets avaient été organisés par le club pour s’assurer qu’ils arrivent à temps pour le coup d’envoi.

Écoutez le président de Brighton, Tony Bloom, organiser le transport d’urgence et la collecte des billets pour les supporters de Brighton sur un vol retardé de trois heures pour le match de la Ligue Europa à Marseille. #BHAFC #OMBHA #UEL pic.twitter.com/EmH3pF7nH2 – Andy Naylor (@AndyNaylorBHAFC) 5 octobre 2023

Les changements effectués par De Zerbi dans le dernier quart de la compétition, avec l’arrivée d’Evan Ferguson, Billy Gilmour et Simon Adingra ainsi que Joao Pedro, sont une indication supplémentaire d’une plus grande qualité dans l’équipe cette saison alors qu’il se débrouille dans un période difficile. Le rallye de l’équipe en seconde période a remporté un point.

Après avoir refusé la victoire à son compatriote Gennaro Gattuso lors de son premier match à domicile à la tête de Marseille, De Zerbi a déclaré : « Je veux être honnête. Nous ne jouons pas bien. C’est une période très difficile pour nous. C’est difficile pour nous de montrer notre qualité.

« Mais c’est important de jouer avec cœur, avec passion. Je suis vraiment fier de la performance. La réaction (à partir de 2-0) a été incroyable.



Les Italiens De Zerbi et Gattuso au coup de sifflet final (Jonathan Moscrop/Getty Images)

Son équipe a fini par rendre fiers également les 2 800 supporters à l’extérieur, comme le mari et la femme Colin et Philippa Hudson, détenteurs d’un abonnement à l’Amex qui ont décollé de l’aéroport de Gatwick tôt mercredi matin.

Philippa est une fervente fan depuis 1977. Elle était à Hereford pour le dernier match de la saison 1996-97, lorsque l’égalisation du remplaçant Robbie Reinelt en seconde période lors d’un match nul 1-1 a sauvé Brighton de la relégation au cinquième rang chez leurs hôtes. frais.

« C’était de loin le match le plus stressant auquel j’ai jamais participé », a déclaré Philippa. «C’était tout simplement horrible. S’ils avaient marqué, cela aurait été la fin pour nous. Le temps s’est arrêté, il est passé si lentement.



Phillipa et Colin Hudson en route depuis Gatwick (The Athletic)

«C’est incroyable (maintenant). Je ne pense pas qu’aucun fan de Brighton, dans ses rêves les plus fous, ait pensé que cela arriverait. Arriver en Premier League (en 2017) était le rêve ultime. Nous pensions tous que c’était le plafond.

« Quand Graham (Potter) est parti (pour Chelsea il y a un an), nous avons été dévastés. Nous avons tous pensé : « C’est tout. » Mais De Zerbi est arrivé et c’est passé à un autre niveau.

C’est l’Ajax qui sera à domicile en Ligue Europa, après la petite question d’accueillir Liverpool et de visiter Manchester City de chaque côté de la prochaine trêve internationale. Brighton est dernier du groupe mais toujours dans la course, à seulement un point de l’Ajax et de Marseille.

Pour les supporters comme les Batts et les Hudsons, les moments de pincement continuent de se produire.

(Photo du haut : Mike Hewitt/Getty Images)