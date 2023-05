Les supporters de Botafogo sont-ils mécontents malgré le fait qu’ils soient en tête du championnat brésilien ?

Botafogo a été revitalisé sous le contrôle de John Textor, mais le projet va-t-il continuer ? Buda Mendes/Getty Images

Lorsque John Textor a acheté Botafogo en 2021, ce fut un moment d’euphorie pour les fans de l’un des clubs les plus historiques du Brésil. Cependant, la relation entre l’actionnaire majoritaire – en fait le propriétaire – et les supporters n’a pas été facile.

Il y a deux mois, Textor a désactivé son compte sur les réseaux sociaux, citant l’excès de négativité. Certes, tout cela ne venait en aucun cas de Botafogo. Textor’s Eagle Holdings détient également une participation importante dans Crystal Palace, club de Ligue 1 Lyon et Molenbeek en Belgique. Mais Botafogo était sûrement l’endroit où l’excitation entourant son arrivée était la plus grande, et donc où la descente était toujours susceptible d’être la plus forte. Mais sans être entièrement guérie, toute rupture entre Textor et les fans peut sûrement être atténuée par un coup d’œil au classement du championnat brésilien.

Après trois tours, un seul club a un record de 100% – Botafogo, le premier leader surprise. Les fans pourraient dire que cela les redonne simplement à leur juste place. Après tout, de Garrincha, Nilton Santos, Zagallo et Didi à Amarildo et Jairzinho, le club a fourni de nombreux joueurs clés à cette époque dorée 1958-70 de l’équipe nationale du Brésil. Mais la distance entre la gloire du passé et la réalité plus récente a été douloureuse.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Malgré une bande de supporters passionnés, Botafogo a essentiellement été la quatrième force de Rio de Janeiro (derrière Flamengo, Fluminense et Vasco da Gama) au cours des dernières décennies. Sur le terrain, ils ont effectué de fréquentes visites en deuxième division. En dehors de cela, ils avaient accumulé des dettes suffisamment importantes pour menacer la survie du club.

L’arrivée de Textor a été considérée comme un moyen de résoudre tout cela d’un seul coup. En vérité, cela allait toujours être beaucoup plus difficile que cela. Les premières attentes des fans n’étaient pas réalistes.

L’ère Textor est en quelque sorte un test pour le football brésilien. Traditionnellement, les clubs ont toujours été des associations sociales, non organisées selon des lignes commerciales. Cela a changé en 2021 lorsqu’une nouvelle loi a permis aux investisseurs privés, étrangers et nationaux, d’acheter des clubs brésiliens.

Mais Textor a exprimé sa frustration face à la mise en œuvre de la loi et comment un club négocie avec ses créanciers. Face à cette incertitude, Textor s’est-il désintéressé de son investissement et s’est-il tourné vers d’autres priorités ? Ceci est particulièrement pertinent compte tenu de la nature multi-club de l’investissement de Textor. Où se situe Botafogo dans la hiérarchie ?

Jeffinho a été transféré de Botafogo à Lyon cet hiver, les deux clubs étant contrôlés par John Textor. Jean Catuffe/Getty Images

Un point bas dans la relation fan-propriétaire a été atteint lorsque l’ailier Jeffinho, une énorme réussite de l’année dernière, a été transféré à Lyon. Botafogo n’était-il rien d’autre qu’un club nourricier pour les formations européennes du groupe de Textor ?

D’une certaine manière, Textor s’est presque certainement rendu les choses plus difficiles qu’elles n’auraient dû l’être. Il semble être tombé amoureux du football après avoir regardé le match joué au niveau élite, et c’est la norme qu’il a établie pour son nouveau club.

L’une de ses premières décisions a été de limoger l’entraîneur Enderson Moreira en février 2022, qui venait d’amener le club au titre de deuxième division, car Textor pouvait ne voit pas la preuve de ce qu’il a appelé « la voie Botafogo ». Le nouveau propriétaire s’est extasié sur la possession calme de Bernardo Silva, et a permis aux fans les plus euphoriques de rêver d’une version de Manchester City.

Mais la réalité – du moins à court terme – n’allait jamais être aussi idyllique. Le seul véritable objectif du club en 2022 était de constituer rapidement une équipe suffisamment bonne pour se défendre en première division.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Et en utilisant des contacts et en regardant des joueurs là où d’autres clubs n’étaient pas, l’entraîneur portugais Luis Castro a pu le faire. Certains supporters étaient satisfaits. Beaucoup ne l’étaient pas. On leur avait vendu un projet plus glorieux que le simple pragmatisme. Les grognements se sont intensifiés au début de cette année lorsque Botafogo a réussi à terminer en dehors des quatre premiers du championnat local de l’État de Rio de Janeiro.

Lorsque la ligue nationale, beaucoup plus compétitive, a débuté en avril, peu de gens avaient confiance – et pourtant nous y sommes, avec Botafogo seul en tête du classement. En vérité, ils auraient pu perdre leurs trois matchs. Lors du match d’ouverture, à domicile contre Sao Paulo, ils ont subi une sorte de coup dur pour gagner avec un but dans le temps additionnel. La victoire 2-1 à l’extérieur contre Bahia a également été remportée sur le pied arrière. Et puis, dimanche dernier, est venu un triomphe épique 3-2 contre le géant local Flamengo, un match où Botafogo a eu besoin de toute sa résilience pour tenir un adversaire talentueux à distance.

La manière des victoires reflète la façon dont l’équipe a été construite. Il y a du rythme sur les flancs, ce qui signifie que Botafogo peut lancer des attaques sans trop s’engager. Il y a de la puissance aérienne dans les deux surfaces de réparation, et beaucoup de bon courage à l’ancienne également – ​​le défenseur central combatif Adryelson et l’avant-centre expérimenté Tiquinho Soares ont été deux des meilleures signatures que le club ait faites. Il y a un groupe de joueurs solides avec le nous pour jouer dans leurs limites. Et en Lucas Perri, il y a un gardien exceptionnel. Ce n’est pas un mélange qui sera toujours assez bon.

Mais cela aide à gagner du temps pour que le club élabore une stratégie à long terme – et pour une institution dont l’existence même était en danger jusqu’à l’arrivée de Textor, c’est sûrement un progrès. Sera-ce suffisant pour la bande passionnée de frères et sœurs qui suit le club depuis les tribunes ? Dans un climat général de pessimisme et de protestations sur le prix des billets, un peu plus de 10 000 personnes se sont présentées à ce match d’ouverture de la saison contre Sao Paulo.

La foule ce dimanche à domicile face à l’Atletico Mineiro devrait être bien plus nombreuse. Un nouveau chapitre s’ouvre dans cette relation fascinante entre le propriétaire de club nord-américain et le fan sud-américain.