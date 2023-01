Les supporters de Bolsonaro assiègent la capitale brésilienne

Tard dimanche, M. Bolsonaro a critiqué les manifestations, dire sur Twitter que les manifestations pacifiques font partie de la démocratie, mais que “les destructions et les invasions de bâtiments publics, comme ce qui s’est passé aujourd’hui”, n’en font pas partie. Mais il a également rejeté les accusations de M. Lula, affirmant qu’elles étaient “sans preuve”.

Lors de son investiture, M. Lula a déclaré que l’unification du Brésil, le plus grand pays d’Amérique latine et l’une des plus grandes démocraties du monde, serait un objectif central de son administration. L’invasion de la capitale suggère que les divisions de la nation sont plus profondes que beaucoup ne l’avaient imaginé, et elle impose au nouveau président un défi majeur à peine une semaine après son entrée en fonction.