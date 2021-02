Entre le Nouvel An chinois et la Saint-Valentin, le rouge est quelque chose de la couleur du moment. Il y a une semaine, cependant, cela a commencé à prendre une signification entièrement différente, alors qu’un nombre croissant de Russes ont commencé à publier des photos d’eux-mêmes sur les réseaux sociaux portant des vêtements de toutes les nuances de cramoisi pour soutenir Yulia Navalnaya, l’épouse de l’opposition russe emprisonnée. leader Aleksei A. Navalny. Le rouge est connu pour être la couleur préférée de Mme Navalnaya et elle portait un haut rouge vif lors du procès de son mari le 2 février.

Lundi, il y avait 13300 publications sur Instagram de femmes (et une poignée d’hommes) en robes rouges, parkas, cols roulés – à peu près tous les vêtements qui pourraient être enrôlés pour la cause – avec le hashtag # негрустивсебудетхорошо ou «ne soyez pas triste, tout ira bien», c’est ce que M. Navalny aurait dit à sa femme après avoir été condamné à plus de deux ans de prison pour violation de la libération conditionnelle.

Dans le sillage des gilets jaunes en France, le mur des mamans en jaune lors des marches pour la justice sociale l’été dernier, les militants pro-démocratie en noir à Hong Kong, les congressistes en blanc lors de l’état de l’Union 2019 du président Trump, et le Les défenseurs des droits des femmes dans leurs chapeaux roses, c’est un autre exemple de la façon dont les déclarations visuelles sont devenues un outil puissant – et croissant – de protestation à l’ère des médias sociaux.

L’image littérale d’un énorme front uni est l’un des moyens les plus rapides et les plus efficaces de manifester sa solidarité avec une cause à une époque où les photographies sont de plus en plus devenues la devise de la communication mondiale. Et rien ne transmet plus l’idée d’un front uni qu’une mosaïque d’individus dans une seule couleur brillante et impossible à manquer.