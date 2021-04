Les supporters d’Arsenal ont protesté contre le propriétaire Stan Kroenke et l’implication du club dans le projet raté de la Super League européenne avec une manifestation devant l’Emirates Stadium vendredi avant leur match contre Everton.

Des centaines de fans ont pu être vus à l’extérieur du club avant leur match de Premier League, de nombreux supporters exprimant leur intention de voir le propriétaire Kroenke quitter le club et certains accrochant des banderoles et déclenchant des fusées éclairantes.

Avant la manifestation prévue vendredi, l’Arsenal Supporters ‘Trust a averti ses partisans de respecter les directives de distanciation sociale et d’adhérer aux protocoles de santé publique contre les coronavirus en dehors des Émirats.

La manifestation fait suite à des rassemblements similaires de supporters à Elland Road lundi soir avant le match nul 1-1 de Leeds avec Liverpool, et d’un grand nombre de supporters de Chelsea qui ont manifesté devant Stamford Bridge mardi avant le match des Blues contre Brighton.

Un petit nombre de fans de Manchester United ont également fait irruption dans le terrain d’entraînement du club de Carrington pour exprimer leur mécontentement à l’égard de la propriété de Glazer jeudi.

Dimanche, Arsenal, ainsi que Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham ont confirmé qu’ils rejoignaient une Super League européenne séparatiste, mais les six équipes anglaises ont décidé de se retirer de la compétition nouvellement formée mardi soir dans un environnement presque universel. la dérision à son égard de la part des supporters, des joueurs et des managers, et les menaces d’interdictions et de sanctions des instances dirigeantes du football.

















Bien qu’Arsenal se soit excusé auprès de ses supporters dans une lettre ouverte pour leur rôle dans le projet de séparation bâclé, le conflit entre les supporters des Gunners et la hiérarchie du club semble s’être intensifié.

Si vous voulez du changement à Arsenal, faites entendre votre voix, faites connaître vos sentiments, mais faites-le en toute sécurité par rapport aux autres autour de vous. Faites en sorte que les gens se souviennent du message: #KroenkeOut #FansIn – AST (@AST_arsenal) 23 avril 2021

Un certain nombre de fans ont déployé des banderoles devant l’Emirates Stadium plus tôt dans la semaine, exprimant leur mécontentement face à leur décision de rejoindre une Super League.

Stan Kroenke – l’actionnaire majoritaire du club depuis 2011 qui a conclu un accord pour assumer le contrôle total du club en 2018 – a été appelé à démissionner de son rôle à la suite de l’effondrement de l’initiative de la Super League.

Josh Kroenke, le fils de Stan, s’est exprimé jeudi lors d’un forum des fans d’Arsenal avec le PDG Vinai Venkatesham, et a déclaré que Stan n’avait « aucune intention » de vendre le club.

















« Je pense que nous sommes aptes à continuer dans notre position de gardiens d’Arsenal. Nous avons été placés dans une position très difficile par des forces extérieures au club », a-t-il ajouté.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que Kroenke et Venkatesham s’étaient excusés auprès de lui et des joueurs personnellement pour la perturbation causée par le projet.

L’Espagnol insiste sur le fait que les deux hauts responsables ont toujours l’intention de mettre le club « dans la meilleure position possible », mais a admis que rejoindre la Super League avait « de terribles conséquences » et était une « erreur ».

Jeudi, Venkatesham a également confirmé au forum des fans qu’il avait téléphoné aux 14 autres clubs de Premier League non impliqués pour s’excuser de la décision des Gunners de rejoindre la Super League.

Le Arsenal Supporters ‘Trust officiel, qui était impliqué dans le forum de jeudi et a appelé Stan Kroenke à quitter le club, a également rencontré mardi le Premier ministre Boris Johnson et le secrétaire à la Culture Oliver Dowden, avant la décision des Gunners de se retirer du club. Super League, et l’organisation a fait part de ses préoccupations au gouvernement au milieu des retombées causées par la création de la compétition.

À la suite de discussions avec la Premier League, la FA et les groupes de supporters plus tôt cette semaine, le gouvernement doit lancer un examen mené par les fans sur la gouvernance du football.

Pendant ce temps, les 14 autres clubs de Premier League souhaitent que les officiels des six clubs qui ont organisé l’échappée de la Super League européenne soient démis de leurs fonctions.

















Alan Smith: Le plan ESL « ignorant » indique l’absence de Kroenke

Alan Smith a qualifié les propriétaires d’Arsenal « d’ignorants » suite à leur implication dans les propositions vouées à l’échec de la Super League européenne, mais insiste sur le fait qu’il n’est pas surpris par une décision révélatrice de la propriété lointaine de Stan Kroenke sur le club.

« Je n’ai pas été surpris qu’Arsenal soit impliqué, étant donné qu’ils ont un propriétaire américain, un propriétaire absent, qui dit rarement quoi que ce soit concernant le club de football », a déclaré Smith. Sky Sports.

« Il y a très peu de lien entre Stan Kroenke et le club. Il vient rarement. Son fils a une connexion plus pratique avec le club, mais Josh est nouveau dans le jeu, il n’a pas été élevé dans le football.

« Kroenke a évidemment vu ce modèle travailler aux États-Unis avec la NFL, la NBA et avec les propriétaires de Liverpool et de Manchester United, ils ont vu à quel point cela pourrait être rentable. Je ne pense pas qu’ils comprennent comment l’esprit européen pense de notre Il était ignorant de ne pas se rendre compte qu’il y aurait un tel retour de bâton.

« Pour Stan, c’est une question de chiffres sur la page et de profits et pertes. Il n’y a pas d’émotion là-bas. Moi-même et la majorité des fans d’Arsenal ne sommes pas surpris qu’il ait sauté dedans, mais certains autres clubs aussi. Peut-être qu’ils avaient des doutes et l’avaient fait. être persuadé, mais ils ont été persuadés et c’est la chose accablante. «