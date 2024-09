Les supporters chinois trouvent rapidement des excuses sur les réseaux sociaux pour leur défaite imminente face à l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde

Les fans de football chinois ont commencé à trouver des excuses avant leur match de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 contre l’Arabie saoudite mardi, en rejetant la faute sur la pluie avant même que les averses ne commencent.

Un hashtag annonçant que le match du groupe C de la Chine contre l’Arabie saoudite au stade de football de Dalian Suoyuwan pourrait se jouer sous la pluie est devenu tendance sur Weibo, les fans de football se demandant si la pluie profiterait à l’équipe nationale.

Bien que la Chine, classée 87e au monde, ait l’avantage de jouer à domicile contre l’Arabie saoudite, habituée de la Coupe du monde et 30 places devant au classement de la FIFA, les fans sont convaincus que la météo déterminera le résultat.

« L’équipe nationale de football a perdu ce match à cause de la pluie. Réfléchissons d’abord à la raison », a déclaré un utilisateur de Weibo.

Un autre utilisateur particulièrement pessimiste a commenté : « Je pense que même si l’opposition [had only] un gardien de but, l’équipe nationale ne marquerait toujours pas.