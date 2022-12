Les supporters brésiliens de retour chez eux sous le choc après l’élimination de la Coupe du monde

SAO PAULO (AP) – Les fans de football brésiliens ont été choqués par le silence chez eux après l’élimination de l’équipe nationale par la Croatie de la Coupe du monde vendredi.

L’ambiance à Sao Paulo et Rio Janeiro était festive au début après que Neymar ait mis le Brésil en avant dans le temps supplémentaire. Mais ensuite, cela s’est rapidement assombri après que les Croates ont égalisé puis remporté une séance de tirs au but au Qatar.

Coiffé d’un chapeau géant aux couleurs jaune et verte du Brésil, l’ingénieur de 34 ans Sergio Faria a regardé le match dans un bar du centre-ville de Sao Paulo. Il s’est dit calme au coup d’envoi, certain que le Brésil et l’Argentine s’affronteraient en demi-finale.

“C’est le sentiment le plus gênant. La Croatie a tiré au but une fois, le Brésil a gâché tellement d’occasions. C’est l’élimination la plus étrange du Brésil dont je me souvienne », a déclaré Faria. “Mais je ne comprends toujours pas pourquoi notre entraîneur Tite a pris Vinicius Junior pour Antony, je ne sais pas pourquoi Neymar n’a pas été le premier à tirer un penalty lors de la fusillade, je ne vois pas pourquoi le Brésil n’a pas été plus agressif.”

Rodrygo et Marquinhos ont raté leurs tirs lors des tirs au but. Tite, qui avait déjà annoncé qu’il quitterait son poste après six ans dès la fin de la campagne du Brésil au Qatar, a déclaré lors d’une conférence de presse que Neymar devait prendre le cinquième et dernier coup de pied.

Mais le Brésil et Neymar ne sont pas allés aussi loin, la Croatie remportant la fusillade 4-2.

Neyla Berle, 56 ans, était en larmes après le match. Le fan hardcore était assis sur le trottoir du quartier bohème de Vila Madalena, où les bars étaient censés jouer de la samba jusque dans la nuit si le Brésil était passé.

“Nous avons besoin d’un entraîneur étranger pour se battre à nouveau pour les titres. Nous pensions que Tite était notre meilleur et il a livré un autre échec. Je n’arrive pas à croire que nous ayons permis à la Croatie de marquer dans un contre alors que nous étions à quelques minutes de la demi-finale », a-t-elle déclaré. “Le Brésil aurait pu éviter cela.”

Au fan festival officiel de Sao Paulo, l’ambiance était solennelle. Giovana Arcanjo, 22 ans, était bouleversée non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa fille en pleurs, Ana Luiza.

“C’était très émouvant et triste. Elle avait beaucoup d’attentes. Son écran de verrouillage de téléphone portable était le trophée de la Coupe du monde, sa photo de couverture de téléphone était les joueurs. Nous pensions que le sixième titre allait arriver, mais ce n’est pas le cas », a déclaré Arcanjo.

La plage de Copacabana a également été l’un des lieux où des dizaines de milliers de supporters brésiliens ont regardé le match. Lucas Santos, 45 ans, était là avec ses deux fils, Eduardo et Henrique, qui ont 10 et 13 ans. Les deux enfants étaient enthousiasmés par les jeunes joueurs brésiliens et espéraient qu’ils remporteraient le premier titre de Coupe du monde du pays depuis 2002. Ils devront attendre une autre chance en 2026.

“J’ai vu le Brésil remporter deux titres de Coupe du monde, mais ça fait mal de le regarder avec vos enfants, j’espère qu’ils verront la même chose, et ensuite ça ne marchera pas. Je blâme plus l’entraîneur que ces joueurs, car beaucoup d’entre eux seront encore là pour deux autres Coupes du monde et mûriront », a déclaré Santos. “Tite a amené beaucoup d’attaquants, mais ce match était pour les milieux de terrain et nous avons échoué.”

