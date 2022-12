Les supporters argentins ripostent à l’Arabie saoudite alors qu’ils disent adieu à la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les buts d’Alexis Mac Allister et de Julian Alvarez ont guidé l’Argentine vers une confortable victoire 2-0 contre la Pologne au stade 974 le mercredi 30 novembre. Avec cette victoire, l’Argentine a dominé son groupe et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. . Au même moment, un autre match à haute tension se jouait entre l’Arabie saoudite et le Mexique. Les Saoudiens ont subi une déchirante défaite 1-2, qui a conduit à leur éviction de la Coupe du monde. Et l’Argentine n’a pas manqué l’occasion de s’en prendre aux supporters saoudiens. Un utilisateur de Twitter, qui s’appelle Tariq Panja, a publié une vidéo de fans argentins criant, célébrant et scandant des slogans.

Partageant le clip, l’utilisateur a écrit : “Les fans saoudiens après la défaite de l’Argentine ont commencé à demander” Où est Messi ? Ce soir, alors que Messi et Co marchent vers le tour suivant, les supporters argentins ont une réponse.

Regardez la vidéo ici :

Pour les non-initiés, plus tôt lors de la Coupe du monde de football 2022, l’Arabie saoudite a battu l’Argentine 2-1 dans le groupe C. Après le match, un certain nombre de vidéos de célébrations scandaleuses en Arabie saoudite ont émergé sur les réseaux sociaux. Voici une vidéo où quelques fans saoudiens ont interrompu un journaliste – en direct devant la caméra – pour demander “où est Messi ?”

Regarde:

Pendant ce temps, la Pologne, bien qu’elle n’ait pas réussi un seul tir cadré et perdu par deux buts, est quand même entrée dans les huitièmes de finale. D’un autre côté, le Mexique s’est battu jusqu’au bout, marquant deux buts et cherchant le troisième but.

Maintenant, selon les règles de fair-play de la FIFA, si deux équipes d’un groupe ont le même nombre de points, la même différence de buts et qu’elles ont toutes les deux fait match nul l’une contre l’autre, alors l’équipe avec le moins de cartons jaunes se dirige vers le tour de 16.

L’Argentin Julian Alvarez a marqué un but à la 67e minute pour faire reculer la Pologne de deux buts. Après quoi, le Mexique avait désespérément besoin de ce troisième but ou ce serait les rideaux pour sa campagne de Coupe du monde. Malheureusement, à la recherche du dernier clou dans le cercueil, le Mexique a fini par encaisser un but dans les dernières minutes de son séjour à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

