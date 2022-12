Les supporters argentins inondent les rues après la victoire palpitante de la finale de la Coupe du monde

Les supporters argentins ont afflué dans les rues de Buenos Aires après leur victoire aux tirs au but lors de la finale de la Coupe du monde 2022 contre la France dimanche.

Dans un match tendu et en montagnes russes au stade Lusail de Doha, au Qatar, Lionel Messi a mené l’Argentine à son troisième titre de Coupe du monde après avoir battu l’ancien champion de France 4-2 aux tirs au but après avoir fait match nul 3-3 après prolongation.

“Je n’arrive pas à y croire ! C’était difficile, mais nous l’avons fait, grâce à Messi”, a déclaré Santiago, 13 ans, alors qu’il célébrait la victoire avec sa famille devant la maison de Buenos Aires qui avait appartenu à l’icône du football décédé Diego. Maradona, qui a dirigé l’équipe en 1986.

Arborant des drapeaux, des chapeaux et les maillots bleus et blancs emblématiques du pays, les Argentins ont pris le contrôle du centre-ville de Buenos Aires et d’autres lieux emblématiques quelques minutes après la victoire. Dans tout le pays, d’autres célébrations ont éclaté.

“C’était un match incroyable, parfois angoissant”, a déclaré Diego Aburgeily, 46 ans, qui a encouragé l’équipe nationale depuis la banlieue de Buenos Aires. “Cette équipe a fait tomber les gens amoureux d’elle pour la première fois depuis des décennies.”

L’équipe sud-américaine, qui a perdu la finale du tournoi contre l’Allemagne en 2014, n’avait pas remporté de Coupe du monde depuis 1986. Mais l’ascension de l’équipe a stimulé un soutien enthousiaste en Argentine.

“C’est une immense joie après tant de tension”, a déclaré à Reuters Nicolas Piry, un avocat de 46 ans.

“L’harmonie entre l’équipe, dirigée par un leader qui joue à un niveau faisant de lui le meilleur du monde, et la condition des joueurs en général nous ont conduits à ce succès bien mérité. Allons-y en Argentine !” il ajouta.

Messi, 35 ans, a marqué deux buts pour l’Argentine, tandis qu’Angel Di Maria a marqué l’autre. Kylian Mbappe, 23 ans, seul buteur de la France, a inscrit un triplé.

La victoire finale cimente le statut de Messi en tant que légende parmi les Argentins, le match de dimanche devant être sa dernière apparition dans une Coupe du monde pour l’Argentine.