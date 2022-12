Les supporters anglais redoutent le match contre la France : c’est l’espoir qui vous tue

Lors de la victoire convaincante 3-0 de l’Angleterre contre le Sénégal, les Three Lions se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde pour leur deuxième tournoi consécutif.

Avant le match, je voulais voir Gareth Southgate donner plus de chance à l’équipe de jouer. Comme on pouvait s’y attendre, il est resté avec presque la même équipe qui a battu le Pays de Galles. Southgate a laissé tomber Marcus Rashford et a commencé Buyako Saka à sa place. Compte tenu de la forme de Rashford, c’était un choix assez frustrant.

Serait-ce l’année?

Je fais partie de ces fans anglais qui sont toujours sceptiques et cyniques. J’ai été brûlé trop de fois dans le passé. Cela me protège de l’inévitable déception lorsque l’Angleterre sera éliminée du tournoi. Quelque chose semble différent cette fois.

Je n’ai pas eu trop d’espoir dans ce tournoi même si cette équipe d’Angleterre a livré. Mis à part le match nul avec les États-Unis, l’Angleterre a gagné 6-2, 3-0 et 3-0. Ces victoires ont toutes été convaincantes. A aucun moment l’Angleterre n’a encore été en retard dans un match.

Le vrai test est devant nous

Les choses pourraient cependant être sur le point de changer. L’Angleterre affronte la France en quart de finale. Hormis la défaite surprise face à la Tunisie, la France a été tout aussi dominante que l’Angleterre. Les vainqueurs de 2018 devraient défendre leur titre. Et qui parierait contre faire la feuille de match ? La superstar a cinq buts en quatre matchs.

Le match entre l’Angleterre et la France a le calibre d’un match que l’on s’attendrait à voir en finale. Celui qui gagne doit sûrement croire qu’il peut aller jusqu’au bout. Le vainqueur de ce match aura de la crédibilité s’il remporte le tout.

Les critiques les plus féroces de l’Angleterre ont souligné les tirages favorables jouant une partie de leur récent succès. Une victoire en quart de finale ferait taire les critiques. Une victoire convaincante ferait taire tout le monde.