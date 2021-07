Les supporters anglais interrogés sur le racisme dans le football après les abus de joueurs anglais après la finale de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Plus de 70% des fans à travers l’Angleterre pensent que le football professionnel dans le pays a un grave problème de racisme – une augmentation de 17% depuis les premières étapes de l’Euro 2020 en juin.

UNE YouGov sondage partagé avec Sky Sports News a révélé qu’une personne sur trois qui ne pensait pas que le racisme était un problème grave le fait maintenant après la finale du tournoi.

Après avoir manqué les pénalités lors de la défaite en fusillade de l’Angleterre contre l’Italie, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous été confrontés à un torrent d’abus racistes en ligne, avec des peintures murales aux joueurs plus tard défigurées par des graffitis.

















1:09



L’ailier anglais Jadon Sancho dit à ceux qui l’ont agressé racialement après son penalty raté contre l’Italie lors de la fusillade finale de l’Euro 2020 qu’ils ne gagneront jamais avec leurs actions



Les fans et les joueurs ont rapidement condamné les abus et se sont rassemblés autour des personnes ciblées.

Fin mars, il a été demandé aux fans anglais s’ils pensaient que le racisme existait dans le football professionnel du pays, avant de se poser à nouveau la question en juin et une fois de plus après la finale de l’Euro 2020.

Suite aux abus racistes de Rashford, Sancho et Saka, sept fans de football sur 10 en Angleterre (71 %) pensent désormais que le football professionnel anglais a un grave problème de racisme, une augmentation de 17 % depuis le début du tournoi le mois dernier. .

Cela représente une conversion significative parmi ceux qui avaient précédemment reconnu que le racisme existait dans le football anglais, mais ne le considéraient pas comme grave. 36 pour cent étaient auparavant de cet avis, mais ce pourcentage est maintenant tombé à 24 pour cent.

Seuls 2% des supporters pensent que le racisme n’existe pas du tout dans le football anglais.

Parmi le grand public, l’opinion montre un changement similaire, avec deux tiers des adultes anglais (66%) pensant que le football professionnel a un grave problème de racisme contre 46% qui partageaient cette opinion en juin.

Six fans sur 10 sont favorables à un genou

L’abus a également suscité un regain d’intérêt pour l’équipe d’Angleterre qui s’agenouille avant chacun de leurs matchs pour protester contre les inégalités raciales.

YouGovLes dernières données de s montrent que six supporters anglais sur 10 (60%) soutiennent l’action, une augmentation de 5% par rapport à la semaine précédant la finale de l’Euro 2020 et de 7% par rapport à la mi-juin.

Une proportion importante (32 %) reste opposée à ce que l’équipe se mette à genoux, bien que cette opposition ait diminué de 10 % par rapport à juin.

La FA en fait-elle assez ?

Dans un séparé YouGov enquête le mois dernier, menée quatre semaines avant que Rashford, Sancho et Saka ne soient la cible d’abus racistes en ligne, seuls 36% des supporters anglais ont déclaré que la Football Association (FA) en faisait assez pour lutter contre le racisme dans le football professionnel, avec 47% le disant n’en faisait pas assez.

En réponse à l’enquête, la FA a déclaré Sky Sports News l’un de ses principaux objectifs au cours des trois prochaines années est de « proposer un jeu exempt de comportements discriminatoires ».

















0:39



La directrice de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion de la FA, Edleen John, dit qu’il y a toujours du soutien pour s’agenouiller car il s’agit d’une protestation respectueuse



Il dit que son plan triennal pour l’égalité, la diversité et l’inclusion, À la poursuite du progrès, se concentre sur des initiatives visant à promouvoir l’égalité et à accroître la diversité de ceux qui jouent, arbitrent, entraînent, dirigent et gouvernent le football anglais.

La FA souligne également qu’elle reste proactive dans la lutte contre les abus discriminatoires en ligne, ayant mené le boycott des médias sociaux du football anglais du 30 avril au 3 mai de cette année.

L’organe directeur souhaite poursuivre le lobbying du gouvernement sur le projet de loi sur la sécurité en ligne et exhorte les sociétés de médias sociaux à agir plus rapidement pour lutter contre la haine sur leurs plateformes.

La haine ne gagnera pas

Sports aériens s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débat exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.skysports.com/againstonlinehate

















0:39



Jenson Button, Gary Lineker, Kelly Cates, Alan Shearer, Gary Neville, Micah Richards, Gabby Logan, Ebony-Rainford-Brent, Jamie Carragher, Jermaine Jenas, Jamie Redknapp et Nasser Hussain parmi les stars de la BBC et de Sky unies contre la haine en ligne



Si vous voyez une réponse à Sports aériens messages et/ou contenus contenant une expression de haine fondée sur la race, le sexe, la couleur, le genre, la nationalité, l’origine ethnique, le handicap, la religion, la sexualité, l’âge ou la classe, veuillez copier l’URL du message haineux et capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signale le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Dégagez-le

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – travaillant dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.