Les supporters anglais demandent à Gareth Southgate de faire monter le joueur dans l’avion pour l’Euro 2024 après l’avoir regardé à Soccer Aid

Les supporters anglais veulent que Gareth Southgate amène une légende à l’Euro 2024 en Allemagne après avoir vu son spectacle à Soccer Aid.

L’Angleterre, dirigée par Frank Lampard et Harry Redknapp, a affronté l’équipe du Reste du Monde de Mauricio Pochettino à Stamford Bridge.

Après cinq ans sans victoire, les Trois Lions ont finalement remporté la victoire lors du match caritatif de l’UNICEF avec un superbe triomphe 6-3.

Joe Cole, Ellen White, Steven Bartlett (2), Jermain Defoe et Theo Walcott ont tous marqué, tandis qu’Eden Hazard, Alessandro Del Piero et Billy Wingrove étaient sur la cible pour l’opposition.

Il y a eu de nombreuses bonnes performances dans tous les domaines de la part des anciens professionnels, avec Jack Wilshere remontant les années au milieu de terrain.

Mais c’est Defoe qui a fait la plus grande impression. L’attaquant qui a beaucoup voyagé, qui a marqué 20 fois en 57 matchs pour l’Angleterre, est sorti du banc en seconde période et a marqué un beau but.

Image : Getty

Et bien que Southgate ait nommé jeudi son équipe de 26 joueurs pour l’Euro, les fans veulent que Defoe se faufile.

L’un d’eux a écrit : « Ramenez Defoe pour l’#euro2024. »

Un autre a déclaré : « Il n’est pas trop tard pour faire monter Jermain Defoe dans cet avion, M. Southgate. »

Un troisième a déclaré : « Jermain Defoe doit sortir de sa retraite. »

Un quatrième a commenté : « Je ne sais pas comment les defoe Walcott Cole et Wilshere n’ont pas fait partie de l’équipe #Euro2024 comme #SoccerAid. »

Une dernière personne a accepté : « Jermain Defoe semble pouvoir encore faire un travail pour l’Angleterre à l’Euro 2024. »

Defoe a représenté l’Angleterre à la Coupe du monde 2010 et à l’Euro 2012 et a marqué son dernier but pour son pays en 2017 contre la Lituanie.

Il a pris sa retraite en 2022, terminant sa carrière par un deuxième passage à Sunderland en League One.

Crédit d’image en vedette : ITV

