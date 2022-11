Les supporters anglais craignent la «malédiction ITV» avant le choc crucial de la Coupe du monde avec le Sénégal | Nouvelles du Royaume-Uni

Les supporters anglais superstitieux craignent que les hommes de Gareth Southgate ne soient battus par le Sénégal lors de leur match de Coupe du monde dimanche – car le match est diffusé en direct sur ITV.

Surnommée la “malédiction ITV” en raison de la série de mauvais résultats de l’Angleterre sur la chaîne, d’autres ont souligné la séquence de victoires lorsque les Trois Lions sont présentés en direct sur la BBC.

Angleterre battre l’Iran 6-2 lors de leur premier match de groupe et a battu le Pays de Galles mardi soir avec un Victoire 3-0 dans les jeux diffusés par la BBC.

En revanche, ils avaient un nul décevant 0-0 avec les États-Unis vendredi dans un match diffusé sur ITV.

Le présentateur Gary Lineker a semblé viser son rival ITV lorsqu’il a fait allusion à la soi-disant malédiction qui pèse sur l’Angleterre alors qu’il terminait la couverture de la BBC hier soir.

“L’Angleterre a terminé en tête et affrontera le Sénégal à 19 heures dimanche. Et c’est en direct sur, eh bien – ITV. Eh bien”, a-t-il déclaré.

Cependant, il y a quatre ans, lors de la même étape des huitièmes de finale, l’Angleterre a remporté pour la première fois une séance de tirs au but en Coupe du monde en battant la Colombie en Russie – et le match a été diffusé sur ITV.

Depuis 1998, l’Angleterre a joué 28 fois en direct sur ITV dans des tournois majeurs et a remporté six victoires, 13 nuls et neuf défaites pendant cette période. C’est un taux de réussite de 21,5 %.

Les statistiques de leurs matchs à la BBC sont plus positives.

Les archives montrent que sur les 27 matchs du tournoi diffusés par le diffuseur, 19 ont abouti à une victoire, cinq à un match nul et trois ont été perdus. Cela représente un taux de réussite de 70 %.

Les chiffres publiés mercredi ont montré que le match Angleterre-Pays de Galles d’hier soir sur BBC One avait une audience moyenne de 16,6 millions de téléspectateurs.

Vendredi, une audience moyenne de 15,1 millions de personnes a écouté la couverture d’ITV entre l’Angleterre et les États-Unis.