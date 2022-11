Les supporters américains et iraniens se mêlent au Qatar avant le choc de la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – Des supporters américains et iraniens souriants se sont mêlés et ont posé pour des photos devant un stade de Doha avant un match politiquement chargé de la Coupe du monde mardi.

L’atmosphère était généralement festive bien que les divisions politiques parmi les supporters iraniens soient apparentes à l’extérieur du stade Al Thumama, comme elles l’ont été lors des précédents matchs iraniens pendant le tournoi, les supporters pro-gouvernementaux affrontant ceux qui expriment leur soutien aux manifestations anti-gouvernementales à travers l’Iran.

Deux Iraniens basés à Londres, portant des T-shirts avec le slogan des protestations, ont été harcelés à plusieurs reprises alors qu’ils parlaient à un journaliste de l’Associated Press mardi. L’une d’elles, qui s’est identifiée comme étant Maryam, a reçu une gifle au visage de la part d’un Iranien qui la suivait. Les agents de sécurité se sont interposés entre eux, mais n’ont pas retenu l’homme qui l’avait giflée.

D’autres hommes leur ont soufflé des vuvuzelas ou les ont filmés. Un homme leur a crié en persan « pourquoi ne pensez-vous pas que l’Iran est bon ?

Maryam, qui, comme d’autres supporters iraniens, a refusé de donner son nom de famille par crainte de représailles du gouvernement, a déclaré que ses amis avaient été harcelés de la même manière lors du match Iran-Pays de Galles vendredi.

« Ils ne peuvent pas nous arrêter. Des gens se font tuer et je ne vais pas me faire arrêter par un gars au hasard. Je n’ai pas peur d’eux », a-t-elle déclaré.

Dalia, une Iranienne de 18 ans originaire de la ville méridionale d’Ahvaz qui a assisté au match avec ses parents, a déclaré que le match de mardi avait révélé des divisions au sein de sa famille entre ceux qui sont toujours déterminés à soutenir l’équipe nationale iranienne et d’autres qui rejettent les joueurs comme outils de le gouvernement.

Les joueurs iraniens au Qatar ont refusé de commenter ou ont fait de vagues déclarations sur les manifestations en Iran, qui ont été déclenchées par la mort d’une femme de 22 ans alors qu’elle était détenue par la police des mœurs iranienne.

“C’est tellement triste pour moi parce que je veux tellement les soutenir mais je ne peux tout simplement pas”, a déclaré Dalia.

Mehrdad et Eli d’Arizona ont apporté au match des photos des jeunes femmes tuées lors des manifestations en Iran. Mais les tenir en l’air invitait au harcèlement, disaient-ils, alors Eli les gardait dans son sac à main. Ils ont décrit un profond malaise au stade.

“J’ai l’impression d’être entouré d’agents du CGRI”, a déclaré Mehrdad, faisant référence aux puissants gardiens de la révolution du pays. “Tout le monde vous regarde.”

Ailleurs, les fans américains et iraniens sont apparus imperturbables face aux tensions entre les deux pays, posant ensemble pour des photos.

Les deux équipes ont disputé une Coupe du monde une fois auparavant, en 1998 en France, lorsque l’Iran avait battu les États-Unis 2-1.

“C’était incroyable de voir des Américains. Ils sont tellement amicaux », a déclaré Yas, un fan iranien de 14 ans de la ville de Chiraz. “J’espère que c’est une chance pour les gens de se connecter et de partager leurs cultures pacifiquement.”

Sa sœur aînée avait un X écrit avec un marqueur noir sur ses lèvres.

“Elle fait cela pour montrer que nous ne pouvons pas tous parler de politique dans notre pays”, a déclaré Yas.

Les dernières manifestations marquent l’un des plus grands défis lancés aux religieux au pouvoir en Iran depuis la révolution islamique de 1979 qui les a portés au pouvoir. Des groupes de défense des droits affirment que les forces de sécurité ont tiré à balles réelles et tiré sur les manifestants, les ont battus et arrêtés, une grande partie de la violence étant filmée.

Au moins 452 manifestants ont été tués et plus de 18 000 détenus depuis le début des troubles, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille les manifestations.

Deux anciens membres de l’équipe nationale de football arrêtés ce mois-ci dans le cadre des manifestations ont été libérés sous caution.

Parviz Boroumand, un gardien de but à la retraite, a été arrêté il y a près de deux semaines pour avoir participé à des manifestations dans la capitale, Téhéran, et a été accusé d’avoir endommagé des biens. Voria Ghafouri a été arrêtée la semaine dernière pour « insulte à l’équipe nationale de football et propagande contre le gouvernement », selon des médias liés à l’État.

L’écrivain d’Associated Press, Ciaran Fahey, a contribué à ce rapport.

Jon Gambrell et Isabel Debré, Associated Press