L’UEFA a officiellement dévoilé sa première série d’informations sur la billetterie pour l’Euro 2024 en Allemagne.

L’instance dirigeante du sport en Europe disposait de 1,2 million de billets disponibles lors de sa période d’ouverture des candidatures. Ce délai a débuté le 3 octobre et s’est terminé le jeudi 26 octobre. Cependant, l’UEFA a reçu plus de 20 millions de demandes de billets provenant de plus de 200 pays au cours de cette période.

Selon l’UEFA, ils ont reçu plus de sept millions de demandes de billets au cours des premières 24 heures de la période de candidature initiale. Sans surprise, c’est l’Allemagne qui comptait le plus grand nombre de fans demandant ces billets.

En fait, 65 % de tous les candidats provenaient du pays hôte. Aux côtés de l’Allemagne, les fans de football d’Angleterre, de France, d’Espagne et d’Autriche ont complété les cinq premiers groupes à demander des billets pour le tournoi.

L’Angleterre et la France sont les principaux prétendants à la victoire du prochain tournoi. En fait, les deux nations occupent actuellement la tête du dernier classement UEFA de la FIFA. L’Espagne dispose également d’un groupe de joueurs talentueux et d’une base de fans extrêmement fidèles. L’Autriche étant l’un des plus grands groupes à demander des billets, cela pourrait en surprendre certains. Néanmoins, le pays est limitrophe du pays hôte et est relativement proche de la ville allemande de Munich.

Les États-Unis sont en tête des fans non européens en matière de demandes de billets

En dehors de l’Europe, aucun autre pays n’a demandé plus de billets pour l’Euro 2024 que les États-Unis. L’UEFA a indiqué que plus de 500 000 billets avaient été demandés entre les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Chine et le Mexique. Au total, chaque fan ayant postulé a demandé en moyenne 13 billets au total.

“L’attente pour l’UEFA EURO 2024 en Allemagne augmente chaque jour”, a proclamé le directeur de l’UEFA, Martin Kallen. « Grâce à notre processus de billetterie simple et équitable combiné à des prix abordables, nous pouvons à nouveau offrir aux fans l’accès à des moments inoubliables et à des rencontres privilégiées. Le nombre exceptionnel de demandes de billets témoigne de l’attrait continu du tournoi et de l’intérêt des fans du monde entier.

Une nouvelle série de demandes de billets s’ouvrira après le tirage au sort du tournoi

Les fans qui ont postulé pour le premier tour de billets pour l’Euro 2024 participeront essentiellement à une loterie. En cas de succès, les fans recevront un avis des organisateurs du tournoi le 14 novembre.

Les gagnants devront ensuite confirmer leur commande et finaliser l’achat des billets. Si les personnes sélectionnées n’effectuent pas le paiement, elles perdront finalement leurs billets en attente pour le tournoi.

La prochaine série de demandes de billets s’ouvrira le 2 décembre. Cela coïncide avec le tirage au sort de la phase de groupes de l’Euro 2024, le même jour. De plus amples informations sur la manière de demander des billets pour la compétition sont disponibles sur le site officiel du tournoi.

L’Euro 2024 débutera l’été prochain le 14 juin. L’Allemagne, pays hôte, participera au match d’ouverture de la compétition, mais elle ne connaîtra pas ses adversaires avant le tirage au sort officiel. Néanmoins, le match devrait se jouer à l’Allianz Arena de Munich. C’est l’arène du Bayern Munich. Le champion du tournoi sera comblé exactement un mois plus tard à Berlin.

