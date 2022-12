Les supporters américains captivés par le parcours de l’équipe américaine en Coupe du monde

AL RAYYAN, Qatar (AP) – L’homme chauve est venu habillé de la tête aux pieds dans l’esprit américain. Un bandana rouge, blanc et bleu, des chaussettes dépareillées étoilées, un short qui aurait pu être un maillot de bain adapté à un barbecue estival.

Philip Labas portait une tenue pleine de fierté pour l’équipe de football masculine des États-Unis samedi alors qu’il assistait à son 18e match de son premier voyage en Coupe du monde. Il faisait partie des American Outlaws, le groupe de fans officiel de l’équipe, et ils s’étaient rassemblés sous l’Aspire Tower pour marcher en groupe vers leurs sièges à l’intérieur du Khalifa International Stadium.

C’était le rôle de Labas d’enflammer la foule. Il a chanté et dansé avec les amis qu’il a rassemblés au cours de ses années de soutien au football américain, et alors que l’équipe masculine se qualifiait pour les huitièmes de finale, Labas est devenu leur pom-pom girl la plus bruyante.

Le résident de Chicago actuellement au chômage était censé chercher du travail dans la cybersécurité pendant son temps libre à Doha, mais il s’est beaucoup trop amusé à scander “USA!” et chantant “When the Yanks Come Marching In” pour tous les fans américains. Avant même que la victoire 3-1 des Pays-Bas ne mette fin à la course de l’équipe à la Coupe du monde, Labas avait déjà prolongé son hébergement jusqu’à la semaine prochaine car il était certain que les États-Unis battraient les Néerlandais.

Le public américain a écouté les trois premiers matches des États-Unis en nombre record pour regarder la deuxième équipe la plus jeune de la Coupe du monde, un groupe qui, pendant deux semaines, a aidé à unir une nation fracturée.

“Leur esprit, leur courage, leur intensité, la camaraderie qu’ils montrent les uns pour les autres, et dans le grand schéma, ce sont des gars super sympas”, a déclaré Labas. “C’est un objectif unique, un objectif unique, ils tirent tous les uns pour les autres et je pense que chacun d’eux traverserait un mur l’un pour l’autre.

“Et c’est l’Amérique, non?” Labas a postulé. “Différents horizons, différentes personnes se réunissent tous dans un seul but, et c’est l’une des choses qui unit cette équipe. Je veux dire, je suis avec deux gars de différentes parties de la Floride, un gars de Minneapolis, je suis de Chicago, et nous partageons une chambre au Qatar. Nous avons passé les 2 1/2 dernières semaines ensemble à aimer la vie et à aimer cette équipe.

La foule qui a marché avec Labas dans le stade comprenait des militaires américains en congé de la base aérienne voisine d’Al Udeid, un jeune couple du Texas, deux amis de Redwood City, en Californie, et une femme ougandaise qui vit maintenant au Qatar et ne le fait pas. Je n’aime même pas le football, mais je suis tombé amoureux de l’équipe américaine.

“J’ai obtenu les billets pour venir au match et je suis tellement heureuse”, a déclaré Mastula Kyongo, qui portait une cravate rouge vif, une chemise officielle de l’équipe américaine et une écharpe ornée du drapeau américain drapé sur ses épaules. “Ils ont une belle et jeune équipe et j’aime tout chez eux.”

Les États-Unis n’ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde il y a quatre ans, alors une grande partie de son équipe de 26 joueurs n’avait jamais connu une telle fierté américaine. Ils ont reçu des messages de leurs anciennes villes natales, ont appris des pauses dans le travail en classe afin que les élèves puissent regarder leurs matchs et ont vu des publications sur les réseaux sociaux de soirées de surveillance à travers les États-Unis.

« Le soutien a été incroyable. Le nombre de personnes qui m’ont contacté avant cet événement, ces matchs », a déclaré le capitaine des États-Unis, Tyler Adams, après la défaite contre les Pays-Bas. « Cela n’aurait pas été possible sans le soutien de nos fans américains, les fans américains qui ont fait tout ce chemin, les fans américains qui sont restés chez eux. J’espère que nous leur avons donné quelque chose pour être excités à l’idée d’aller de l’avant.

Heather Holland et Alejandro Szenkier ont fait le voyage à Doha depuis Dallas pour réaliser le rêve de Szenkier d’assister à une Coupe du monde. Il est originaire d’Uruguay et la compacité de cette Coupe du monde leur a permis de faire le déplacement, de voir deux matchs par jour et d’encourager les États-Unis.

Szenkier portait un drapeau américain comme coiffe traditionnelle des Arabes du Golfe et a insisté sur le fait qu’avec l’ailier Christian Pulisic, les États-Unis se transformaient en une équipe qui s’affronterait sur la scène mondiale du football.

“Il est probablement le meilleur joueur américain de l’histoire”, a déclaré Szenkier. “Ce sera une très bonne équipe dans quatre ans et aidera à développer une génération pour le football américain.”

Jenna Fryer, l’Associated Press