Les supporters aident à sauver Southend United de l’extinction

Southend United a été confronté à de graves difficultés financières et juridiques en début de semaine. Le club anglais avait déjà connu des années de problèmes sous la direction actuelle de Ron Martin.

Après avoir emmené les Shrimpers jusqu’au Championnat en 2006, le club a été rapidement relégué. Après seulement une saison dans la ligue de deuxième niveau, Southend a finalement été complètement exclu de la Ligue anglaise de football.

Les problèmes financiers se sont aggravés ces dernières années lorsque le club a chuté au cinquième rang de la Ligue nationale.

Southend a même perdu 10 points en août en raison de l’augmentation de la dette. Les Shrimpers ont ensuite été confrontés à une éventuelle liquidation judiciaire cette semaine. Les autorités gouvernementales devaient émettre mercredi une ordonnance de liquidation du club.

Néanmoins, les choses ont radicalement changé dans les dernières heures de la veille.

Un groupe de supporters a aidé à payer les dépenses du club pendant les moments difficiles

Southend a annoncé mardi à 17 heures que Martin avait accepté de vendre le club à un groupe dirigé par l’homme d’affaires australien Justin Rees.

La décision a été bien accueillie par les fans à l’intérieur du Roots Hall alors que le club s’apprêtait à affronter Oxford City. Southend a célébré la bonne nouvelle en battant ses adversaires 2-0 dans la soirée.

Cependant, les supporters ont contribué activement au maintien du club au-delà du simple fait d’assister aux matchs. Selon un rapport de Le gardienun groupe de partisans de Southend appelé Shrimpers Trust a d’abord contribué à sensibiliser l’opinion à l’échec de la propriété de Martin.

Ils ont ensuite même contribué à payer les salaires du personnel et d’autres dépenses du club lors de difficultés financières extrêmes.

Le Shrimpers Trust a publié une déclaration concernant la vente imminente du club dès l’annonce de l’accord. « C’est un soulagement que cet accord ait été confirmé à la dernière minute », a déclaré le groupe.

« Bien que nous ayons eu l’occasion de rencontrer le chef du nouveau consortium, Justin Rees, et que nous ayons maintenu un dialogue avec lui pendant un certain temps, nous souhaitons connaître l’identité des autres membres du consortium et tous les détails sur leur structure de propriété proposée doit être divulguée.

Le nouveau propriétaire majoritaire déclare que cette décision « est parfaitement logique »

Rees a parlé de sa décision d’acheter Southend vendredi. Bien que certains puissent remettre en question l’accord risqué, le millionnaire australien affirme que l’achat « est parfaitement logique » pour lui. « Pourquoi un club de football, et pourquoi un club de football en détresse ? Cela peut paraître étrange aux autres, mais ceux qui me connaissent disent : « vous aimez le football, vous aimez les entreprises, vous aimez les défis, vous aimez conduire, c’est tout à fait logique » », a proclamé Rees.

Southend a poursuivi sa victoire contre Oxford City avec une autre victoire à Woking samedi.

Malgré la déduction de 10 points, les Shrimpers se sont hissés au 19e rang du classement de la Ligue nationale avec cette victoire. Ils sont actuellement à un point de la zone de relégation avec 31 matches de championnat restants au programme. Le club devrait officiellement changer de mains en novembre.

Crédit photo : IMAGO / Focus Images