Les suppléments quotidiens d’oméga-3 peuvent modifier votre comportement, révèlent les scientifiques

Vos suppléments quotidiens pourraient modifier votre comportement, notamment ceux contenant des oméga-3.

Environ un adulte américain sur 13 prend des suppléments d’huile de poisson riches en oméga-3 de manière semi-régulière, selon des enquêtes du National Center for Complementary and Integrative Health. Historiquement, ces suppléments ont été promus pour leurs prétendus bienfaits pour la santé du cœur, même si leur efficacité n’a pas encore fait l’objet d’un jury. Cependant, les acides gras oméga-3 contenus dans ces suppléments jouent également un rôle essentiel dans notre cerveau.

Des recherches antérieures ont suggéré qu’une mauvaise alimentation pourrait être un facteur de risque de comportement agressif ou violent. Alors, les suppléments d’oméga-3 pourraient-ils aider à réduire ces comportements problématiques ?

Photo d’un homme tenant un supplément d’huile de poisson. De nouvelles recherches suggèrent qu’une supplémentation quotidienne en oméga-3 pourrait réduire les comportements agressifs.

Dans une nouvelle étude de l’Université de Pennsylvanie, les psychiatres Adrian Raine et Lia Brodrick ont ​​analysé 29 essais contrôlés randomisés examinant les effets de la supplémentation en oméga-3 sur les comportements agressifs selon différents âges, sexes et durées de traitement. L’étude a été publiée dans la revue Agression et comportement violent.

Dans tous les groupes d’étude, impliquant un total de 3 918 participants, la supplémentation était associée à une réduction moyenne de 22 % des comportements agressifs.

« Je pense que le moment est venu de mettre en œuvre une supplémentation en oméga-3 pour réduire l’agressivité, peu importe qu’il s’agisse de la communauté, de la clinique ou du système de justice pénale », a déclaré Raine dans un communiqué.

« Les oméga-3 ne constituent pas une solution miracle qui résoudra complètement le problème de la violence dans la société. Mais peuvent-ils aider ? Sur la base de ces résultats, nous croyons fermement que c’est possible, et nous devrions commencer à agir en fonction des nouvelles connaissances dont nous disposons. « .

Cependant, très peu d’études incluses dans cette méta-analyse ont réellement suivi leurs participants après la fin de la supplémentation. Par conséquent, nous ne pouvons tirer des conclusions que sur des changements à court terme dans les comportements agressifs. « La prochaine étape consistera à évaluer si les oméga-3 peuvent réduire l’agressivité à long terme », écrivent les auteurs.

Il convient également de noter que, dans une étude récente, les suppléments d’huile de poisson ont été associés à un risque accru de rythme cardiaque anormal et d’accident vasculaire cérébral chez les personnes sans antécédents connus de maladie cardiovasculaire, tout en diminuant apparemment le risque de crise cardiaque et de décès. chez ceux qui avaient déjà des problèmes cardiovasculaires.

Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les risques et les avantages de ces suppléments et il est toujours préférable d’en parler à votre médecin avant d’en introduire de nouveaux dans votre routine quotidienne.

