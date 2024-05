Les suppléments qui promettent de vous rendre plus jolie, en meilleure santé et en meilleure santé sont partout. Voici ce que dit la science

Entrez dans presque n’importe quelle épicerie ou pharmacie et vous verrez probablement des étagères remplies de suppléments : des pilules, des bonbons gélifiés, des capsules, des poudres et des shots de bien-être qui prétendent vous rendre plus calme, plus vif, plus heureux, plus mince, plus jeune, mieux. Sur les réseaux sociaux, l’histoire est la même : les publicités ciblent vos insécurités les plus profondes (comment savent-ils que je me sens en fait ballonné ces derniers temps ?!) et/ou promettent une solution rapide à votre manque de libido (comme, d’accord, un peu présomptueux). Pendant ce temps, des influenceurs très suivis offrent des témoignages élogieux sur l’argent colloïdal pour les infections des sinus, les pilules de collagène pour les rides et le NAD+ (quoi que ce soit) pour vieillir en bonne santé.

Il peut être difficile de résister au chant des sirènes de tout produit censé faire des merveilles pour votre bien-être avec un minimum d’effort de votre part. Je comprends : j’ai acheté des bonbons gélifiés à la vitamine C lorsque j’ai senti un rhume et j’ai expérimenté la mélatonine lorsque j’étais privé de sommeil. J’ai essayé la poudre de magnésium à un moment donné (pour quoi, je ne sais pas) et j’ai décidé, sans véritable raison médicale, qu’il serait dans mon intérêt de prendre une multivitamine quotidienne pour femmes (du genre gommeux qui a le goût de fraise, bien sûr). ).

Est-ce qu’ils ont travaillé ? En vérité, je n’en ai aucune idée. Mais probablement pas, selon les experts avec qui j’ai parlé pour cette histoire. Le consensus général est que les avantages de la supplémentation sont largement non prouvés et que la plupart des gens n’en ont pas besoin. Beaucoup de ces produits font au mieux des allégations fallacieuses, constituent un gaspillage de votre argent et, dans certains cas, peuvent même avoir des conséquences néfastes sur la santé. « Meilleur scénario : vous faites simplement pipi » Aimée Bernard, PhDprofesseur adjoint à Département d’immunologie et de microbiologie au campus médical Anschutz de l’Université du Colorado, raconte SELF. Alors avant de prendre une pilule basée sur ses promesses trop belles pour être vraies, voici ce que dit la science sur la prise de suppléments.

Premièrement, il est important de savoir que la plupart des gens ne souffrent pas de carences nutritionnelles.

Si vous avez une alimentation décemment équilibrée, vous obtenez probablement toutes les vitamines et tous les minéraux dont vous avez besoin. (Si vous êtes curieux, voici les recommandations du gouvernement concernant l’apport quotidien en nutriments.) Vous n’avez pas besoin de manger, par exemple, du riz brun biologique, du saumon sauvage et du brocoli frais 24 heures sur 24 pour éviter les carences ; en général, tant que vous consommez une variété raisonnable de fruits, de légumes, de grains entiers et de protéines, vous ne devriez avoir besoin d’aucun supplément, le Académie de Nutrition et Diététique États. « En supposant que vous mangez, vous obtenez sûrement des nutriments » Christophe Gardner, Ph.D.directeur des études nutritionnelles au Stanford Prevention Research Center, explique à SELF.

De plus, de nombreux aliments aux États-Unis sont enrichis ou intentionnellement enrichis avec des nutriments essentiels pour prévenir les carences. Ainsi, même si votre bol de céréales préféré est assez riche en sucre ajouté, il peut quand même contenir de l’acide folique, du fer et des vitamines. B12.

Si vous êtes végétalien ou végétarien, cela pourrait être un petit Il est plus difficile d’obtenir toutes les vitamines et tous les minéraux dont vous avez besoin, en particulier la vitamine D, le fer et la vitamine B12, mais avec un peu de recherche et une planification minutieuse, il est toujours très possible d’y parvenir, explique le Dr Bernard. Tant (aussi beaucoup !) les gens croient qu’il est important de prendre quotidiennement une multivitamine, mais, les experts sont largement d’accord, la plupart n’en ont pas besoin.