Les suppléments peuvent-ils vraiment aider à lutter contre la dépression ou l’anxiété ?

Y a-t-il un mal à les essayer ?

Certains pourraient penser que prendre un supplément pour leur dépression ou leur anxiété ne peut pas faire de mal, alors pourquoi ne pas l’essayer ? Mais les experts ont averti qu’il pourrait y avoir des risques et des inconvénients potentiels. Les suppléments peuvent être coûteux et peuvent provoquer des effets secondaires ou des interactions médicamenteuses indésirables. Et les suppléments ne sont pas aussi rigoureusement réglementés que les médicaments approuvés par la FDA et les médicaments en vente libre, et ils n’ont pas à être prouvés sûrs et efficaces avant de pouvoir être vendus. “Il n’y a pas autant de surveillance par rapport aux produits pharmaceutiques traditionnels, qui nécessitent que les pilules soient fabriquées de manière cohérente, avec un dosage cohérent”, a déclaré le Dr Paul Nestadt, codirecteur de la Johns Hopkins Anxiety Disorders Clinic et professeur adjoint de psychiatrie. et sciences du comportement à Johns Hopkins Medicine.

Megan Olsen, l’avocate générale du Council for Responsible Nutrition, une association professionnelle de l’industrie des suppléments, a écrit dans une déclaration au New York Times que les sociétés de suppléments étaient autorisées à faire des allégations liées à la santé concernant «l’effet de leur produit sur la structure ou fonction du corps » et que ces affirmations doivent être étayées par des preuves. Mais le Dr Pieter Cohen, professeur agrégé de médecine à la Harvard Medical School, a déclaré que les sociétés de suppléments étaient rarement tenues responsables de certaines allégations de santé associées à leurs produits. Tant que le fabricant ne prétend pas que son produit traitera ou guérira une maladie spécifique, “il peut dire ce qu’il veut”, a-t-il déclaré.

Un autre risque potentiel des suppléments est paradoxal : ils pourraient aggraver un problème de santé mentale. Le Dr Nestadt a déclaré qu’il existe des preuves, par exemple, que le millepertuis peut potentiellement induire un épisode maniaque chez les personnes atteintes de trouble bipolaire.

L’un des plus grands dangers est peut-être que les gens prennent un supplément au lieu de chercher un traitement éprouvé pour leur anxiété ou leur dépression. “Je ne suis pas si inquiet que quelqu’un essaie la lavande ou la camomille”, a déclaré le Dr Sanacora. “Je suis beaucoup plus préoccupé par les risques associés au retard d’un traitement efficace.”

Si votre dépression ou votre anxiété est grave, disent les experts, il est peu probable que les suppléments vous aident et vous devriez plutôt consulter un professionnel qualifié. En fait, les experts recommandent de consulter un fournisseur de soins de santé avant de commencer tout supplément, peu importe ce qu’il est censé traiter.