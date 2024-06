Les suppléments et la vitamine D sont-ils à blâmer ?

Cette transcription a été modifiée pour plus de clarté.

Quartier Tricia : Salut. Je m’appelle Tricia Ward, de theheart.org | Cardiologie Medscape. Je suis accompagné aujourd’hui du Dr Matthew Budoff. Il est professeur de médecine à l’UCLA et titulaire de la chaire de cardiologie préventive à l’Institut Lundquist. Bienvenue, Dr Budoff.

Matthew J. Budoff, MD : Merci.

Calcium alimentaire vs calcium coronarien

Salle: La raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd’hui, c’est parce qu’il y a eu des des études récentes relier les suppléments de calcium à un risque accru pour les maladies cardiovasculaires. Je suis assez vieux pour me souvenir de l’époque où nous disions aux gens que le calcium alimentaire et le calcium coronarien n’étaient pas liés et n’étaient pas identiques. Avons-nous tort ?

Budoff : Je pense qu’il existe encore une grande quantité de données mitigées. Le groupe de travail américain sur les services préventifs j’ai regardé ça il y a plusieurs années et a déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre la supplémentation en calcium et un risque accru de maladie cardiovasculaire.

Comme vous l’avez mentionné, quelques études plus récentes nous orientent vers une relation. Je pense que nous sommes encore un peu mélangés, mais nous devons y plonger un peu plus profondément pour comprendre ce qui se passe.

Salle: Semble-t-il être lié au calcium dans le forme de suppléments vs calcium provenant des aliments?

Budoff : Nous avons examiné très attentivement le calcium alimentaire dans l’étude MESAl’étude multiethnique de athérosclérose. Il n’existe aucune relation entre l’apport alimentaire en calcium et les événements coronariens ou cardiovasculaires. Nous parlons principalement de suppléments maintenant lorsque nous parlons de ce risque accru que nous constatons.

Salle: Parce que cela se voit avec les suppléments, est-ce probable parce que la concentration de calcium est beaucoup plus élevée ou pensez-vous que c’est quelque chose d’inhérent au fait qu’il se présente sous la forme d’un supplément ?

La vitamine D exacerbe-t-elle le risque ?

Budoff : Je pense qu’il y a deux choses. Premièrement, c’est définitivement une concentration plus élevée d’un seul coup. Vous recevez beaucoup plus de milligrammes à la fois lorsque vous prenez un supplément que si vous buviez un aliment ou une boisson riche en calcium.

De plus, la plupart des suppléments contiennent également de la vitamine D. Je pense que la vitamine D et le calcium agissent en synergie. Lorsque vous les administrez les deux simultanément, je pense que cela peut avoir un effet plus potentialisateur qui pourrait exacerber tout risque potentiel.

Salle: Y a-t-il des raisons de penser qu’il pourrait y avoir une différence dans le type de supplément de calcium ? Je pense toujours à la forme de comprimés crayeux par rapport aux produits à mâcher au calcium.

Budoff : Je ne connais pas de différence dans le type de supplément. Je pense que la question de la vitamine D est un gros problème parce que nous avons tous des patients qui prennent des milliers d’unités de vitamine D – des chiffres tout simplement fous. Les gens prônent des chiffres très élevés et cela reste dans le système.

Personnellement, je pense qu’une partie de l’explication réside dans le fait qu’avec des niveaux très élevés de vitamine D en plus d’une supplémentation en calcium, vous l’absorbez désormais mieux. Vous l’enfoncez maintenant dans l’os, mais peut-être aussi dans les artères coronaires. Si vous êtes très riche en vitamine D et que vous prenez ensuite un supplément de calcium important, cela pourrait être dû à calcium/vitamine D combinaison qui nous pose quelques problèmes. Je pense que les personnes prenant des suppléments de vitamine D doivent vraiment surveiller leurs niveaux et ne pas recourir à des thérapies suprathérapeutiques.

Salle: Avec la vitamine D ?

Budoff : Avec la vitamine D.

Diabète et fonction rénale

Salle: Dans certaines études, il semble y avoir un risque plus élevé chez les patients diabétiques. Y a-t-il une raison pour laquelle ce serait le cas ?

Budoff : Je ne vois pas exactement pourquoi avec le diabète en soi, à l’exception de la maladie rénale. Les patients diabétiques ont davantage de maladies rénales intrinsèques, protéinurie, et même un DFGe réduit. Nous avons vu que le rein est très fortement lié à cela. Nous entretenons une relation très forte, dans le cadre du travail que j’ai effectué il y a dix ans maintenant, démontrant que supplémentation en calcium (sous forme de chélateurs de phosphate) chez les patients dialysés ou atteints d’insuffisance rénale avancée est liée à une progression beaucoup plus élevée du calcium coronarien.

Nous faisions essais prospectifs et randomisés démontrant que l’apport de calcium en tant que liant pour réduire le phosphore entraînait une augmentation du calcium coronaire. Nous avons toujours pensé que cela était simplement relégué à la population rénale, et qu’il pourrait y avoir ici un chevauchement avec le diabète et d’autres maladies rénales. J’ai le sentiment que cela a à voir avec plus de cela. Il s’agit peut-être d’une réglementation de hormone parathyroïdienne également, ce qui pourrait être plus anormal chez les patients diabétiques.

Évitez les niveaux suprathérapeutiques de vitamine D

Salle: Que dites-vous à vos patients ?

Budoff : Je dis aux patients ayant une fonction rénale normale que l’os modulera 99,9 % de l’absorption du calcium. S’ils souffrent d’ostéopénie ou l’ostéoporosequel que soit leur score de calcium, je suis très à l’aise de leur donner des suppléments.

Je suis un peu plus prudent avec les niveaux de vitamine D, je surveille cela et je régule la quantité de vitamine D qu’ils consomment en fonction de leurs niveaux. Je les ramène dans la fourchette normale, mais je ne veux pas qu’ils soient suprathérapeutiques. Vous pouvez même suivre leur score de calcium. Encore une fois, nous avons démontré que si vous prenez trop de calcium, votre score de calcium augmentera. Je pourrai simplement le vérifier à nouveau dans quelques années pour m’assurer qu’il est sûr.

Salle: En termes de niveaux de vitamine D, lorsque vous dites « suprathérapeutique », quels niveaux considérez-vous comme une quantité sûre à prendre ?

Budoff : Je les voudrais en dessous de 100 ng/mL jusqu’à leur niveau supérieur. La normale est d’environ 70 ng/mL dans la plupart des laboratoires. J’essaie de les maintenir dans la fourchette normale. Je ne veux même pas qu’ils soient normaux si je dois leur donner en même temps des suppléments de calcium. Bien sûr, s’ils souffrent d’insuffisance rénale, je suis beaucoup plus prudent. Nous avons même vu des suppléments de calcium augmenter le calcium sérique, ce que l’on ne voit jamais avec le calcium alimentaire. C’est une autre preuve potentielle que cela pourrait être trop, trop vite.

Pour les patients rénaux, même en cas d’insuffisance rénale légère, peut-être même en cas de diabète où nous avons vu un signal, peut-être viser une supplémentation en calcium plus faible si le régime alimentaire est insuffisant, et viser un peu plus bas les objectifs en vitamine D, et je pense que vous je serai dans un endroit plus sûr.

Salle: Y a-t-il autre chose que vous souhaitez ajouter ?

Budoff : Les preuves évoluent encore. Je dirais que c’est intéressant et peut-être un peu frustrant que nous n’ayons pas de réponse définitive à tout cela. Je resterais à l’écoute pour plus de données, car nous examinons de nombreuses études épidémiologiques pour essayer de voir ce qui se passe dans le monde réel, à la fois avec l’apport alimentaire en calcium et avec la supplémentation en calcium.

Salle: Merci beaucoup de vous joindre à moi aujourd’hui.

Budoff : C’est un plaisir. Merci de m’avoir.