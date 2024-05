Les suppléments d’oméga-3 peuvent réduire l’agressivité

Résumé: Une nouvelle étude a révélé qu’une supplémentation en oméga-3 peut réduire l’agressivité de 30 %. L’étude a examiné 29 essais contrôlés randomisés, montrant des avantages à court terme dans diverses données démographiques. Les chercheurs préconisent l’utilisation de suppléments d’oméga-3 comme traitement complémentaire des comportements agressifs.

Faits marquants:

Réduction de l’agression : Une supplémentation en oméga-3 peut réduire l’agressivité de 30%.

Portée de l'étude : La méta-analyse a inclus 29 essais avec 3 918 participants.

: La méta-analyse a inclus 29 essais avec 3 918 participants. Des avantages plus larges: Les oméga-3 sont également bénéfiques pour la santé cardiaque et peuvent être utilisés en toute sécurité.

Source: Université de Pennsylvanie

Les personnes qui mangent régulièrement du poisson ou prennent des suppléments d’huile de poisson consomment des acides gras oméga-3, qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement cérébral. La recherche démontre depuis longtemps que les comportements agressifs et violents sont à l’origine d’un comportement agressif et violent, et qu’une mauvaise alimentation est un facteur de risque de problèmes de comportement.

Adrian Raine, neurocriminologue de Penn, étudie depuis des années si la supplémentation en oméga-3 pourrait donc réduire les comportements agressifs, en publiant cinq essais contrôlés randomisés menés dans différents pays.

Cette méta-analyse montre que les oméga-3 réduisent à la fois l’agressivité réactive, qui est un comportement en réponse à une provocation, et l’agressivité proactive, qui est planifiée. Crédit : Actualités des neurosciences

Il a constaté des effets significatifs mais voulait savoir si ces résultats s’étendaient au-delà de son laboratoire.

Aujourd’hui, Raine a trouvé des preuves supplémentaires de l’efficacité de la supplémentation en oméga-3 en menant une méta-analyse de 29 essais contrôlés randomisés. Elle montre des effets modestes à court terme – il estime que cette intervention se traduit par une réduction de 30 % de l’agressivité – selon l’âge, le sexe, le diagnostic, la durée du traitement et la posologie.

Raine est l’auteur principal d’un nouvel article publié dans la revue Comportement agressif et violent, avec Lia Brodrick de la Perelman School of Medicine.

«Je pense que le moment est venu de mettre en œuvre une supplémentation en oméga-3 pour réduire l’agressivité, que ce soit dans la communauté, dans une clinique ou dans le système de justice pénale», déclare Raine.

« Les oméga-3 ne constituent pas une solution miracle qui résoudra complètement le problème de la violence dans la société. Mais est-ce que ça peut aider ? Sur la base de ces résultats, nous croyons fermement que c’est possible et que nous devrions commencer à agir sur la base des nouvelles connaissances dont nous disposons.

Il note que les oméga-3 présentent également des avantages dans le traitement des maladies cardiaques et de l’hypertension, et qu’ils sont peu coûteux et sûrs à utiliser.

« À tout le moins, les parents qui cherchent un traitement pour un enfant agressif devraient savoir qu’en plus de tout autre traitement que leur enfant reçoit, une ou deux portions supplémentaires de poisson chaque semaine pourraient également aider », explique Raine.

Cette méta-analyse montre que les oméga-3 réduisent à la fois l’agressivité réactive, qui est un comportement en réponse à une provocation, et l’agressivité proactive, qui est planifiée.

L’étude comprenait 35 échantillons indépendants provenant de 29 études menées dans 19 laboratoires indépendants de 1996 à 2024 avec 3 918 participants. Elle a révélé des effets statistiquement significatifs, qu’il s’agisse de la moyenne des tailles d’effet par étude, par échantillon indépendant ou par laboratoire.

Un seul des 19 laboratoires a effectué un suivi des participations après la fin de la supplémentation. L’analyse s’est donc concentrée sur les changements d’agressivité du début à la fin du traitement pour les groupes expérimentaux et témoins, une période d’une moyenne de 16 semaines.

« Bien qu’il soit utile de savoir si les oméga-3 réduisent l’agressivité à court terme », indique le document, « la prochaine étape consistera à évaluer si les oméga-3 peuvent réduire l’agressivité à long terme ».

L’article note plusieurs autres pistes possibles pour de futures recherches, telles que déterminer si l’imagerie cérébrale montre que la supplémentation en oméga-3 améliore le fonctionnement préfrontal, si la variation génétique a un impact sur les résultats du traitement aux oméga-3 et si les mesures d’agressivité autodéclarées fournissent des preuves plus solides. pour l’efficacité que les rapports des observateurs.

« À tout le moins, nous dirions que la supplémentation en oméga-3 devrait être considérée comme un complément à d’autres interventions, qu’elles soient de nature psychologique (par exemple la TCC) ou pharmacologique (par exemple la rispéridone), et que les soignants soient informés des avantages potentiels. de supplémentation en oméga-3 », écrivent les auteurs.

Ils concluent : « Nous pensons que le moment est venu à la fois de mettre en pratique la supplémentation en oméga-3 et de continuer à étudier scientifiquement son efficacité à long terme. »

Adrian Raine est professeur Richard Perry de criminologie, de psychiatrie et de psychologie et professeur à Penn Integrates Knowledge avec des nominations conjointes à l’École des arts et des sciences et à l’École de médecine Perelman.

Lia Brodrick était assistante pédagogique de Raine en tant qu’étudiante de premier cycle à Penn et est maintenant coordinatrice de la recherche clinique à la Perelman School of Medicine.

Financement: Cette recherche a été financée par l’Institut national Eunice Kennedy Shriver pour la santé infantile et le développement humain (R01HD087485).

Auteur: Erica Moser

Source: Université de Pennsylvanie

Contact: Erica Moser – Université de Pennsylvanie

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« La supplémentation en oméga-3 réduit les comportements agressifs : une revue méta-analytique d’essais contrôlés randomisés» par Adrian Raine et al. Agression et comportement violent

Abstrait

La supplémentation en oméga-3 réduit les comportements agressifs : une revue méta-analytique d’essais contrôlés randomisés

L’utilisation de suppléments d’oméga-3 pour réduire les comportements agressifs suscite un intérêt croissant.

Cette méta-analyse résume les résultats de 29 ECR (essais contrôlés randomisés) sur la supplémentation en oméga-3 pour réduire l’agressivité, donnant lieu à 35 échantillons indépendants avec un total de 3 918 participants.

Trois analyses ont été réalisées dans lesquelles l’unité d’analyse était constituée d’échantillons indépendants, d’études indépendantes et de laboratoires indépendants. Des tailles d’effet significatives ont été observées pour les trois analyses (g = 0,16, 0,20, 0,28 respectivement), avec une moyenne de 0,22, dans le sens d’une supplémentation en oméga-3 réduisant l’agressivité.

Il n’y avait aucune preuve de biais de publication et les analyses de sensibilité ont confirmé les résultats. Les analyses des modérateurs étaient en grande partie non significatives, indiquant que les effets bénéfiques sont obtenus en fonction de l’âge, du sexe, de l’échantillon de recrutement, des diagnostics, de la durée du traitement et de la posologie.

Les oméga-3 ont également réduit les formes d’agression réactives et proactives, notamment en ce qui concerne les auto-évaluations (g = 0,27 et 0,20 respectivement).

Nous concluons qu’il existe désormais suffisamment de preuves pour commencer à mettre en œuvre une supplémentation en oméga-3 afin de réduire l’agressivité chez les enfants et les adultes – indépendamment du fait qu’il s’agisse de la communauté, de la clinique ou du système de justice pénale.