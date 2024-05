Les suppléments d’huile de poisson peuvent être nocifs, selon une étude. « Est-il temps de les jeter ? l’expert demande

Inscrivez-vous à l’émission Eat, But Better: Mediterranean Style de CNN. Notre guide en huit parties vous montre un délicieux mode de vie alimentaire soutenu par des experts qui améliorera votre santé pour le reste de votre vie..





CNN

—



En tant qu’excellente source d’acides gras oméga-3 bons pour le cœur, les suppléments quotidiens d’huile de poisson sont un moyen populaire de réduire le risque de maladie cardiovasculaire.

À propos 20% des adultes de plus de 60 ans aux États-Unis, ils utilisent fréquemment ces produits dans le but de favoriser la santé cardiaque.

Cependant, une nouvelle étude révèle que la consommation régulière de suppléments d’huile de poisson peut augmenter, et non réduire, le risque de premier accident vasculaire cérébral et de fibrillation auriculaire chez les personnes en bonne santé cardiovasculaire.

La fibrillation auriculaire, également appelée fibrillation auriculaire ou AF, est un type d’arythmie ou de battement de coeur irrégulier, que les gens décrivent souvent comme un battement ou un battement dans la poitrine.

« Je peux voir le titre de cette étude comme » Suppléments d’huile de poisson : est-il temps de les jeter ou non ? », a déclaré le cardiologue. Dr Andrew Freemandirecteur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être au National Jewish Health à Denver.

« Je dis cela parce que l’huile de poisson en vente libre est très rarement recommandée, ne figure dans aucune des directives des sociétés médicales professionnelles, et pourtant c’est ce que la plupart des gens prennent », a déclaré Freeman, qui n’a pas participé à l’étude.

L’étude a analysé les données de plus de 415 000 personnes âgées de 40 à 69 ans participant à la UK Biobank, une étude longitudinale sur la santé des habitants du Royaume-Uni. Près d’un tiers de ces personnes, suivies pendant 12 ans en moyenne, ont déclaré consommer régulièrement des suppléments d’huile de poisson.

Pour les personnes sans problèmes cardiaques, la consommation régulière de suppléments d’huile de poisson était associée à un risque 13 % plus élevé de développer une fibrillation auriculaire et à un risque accru de 5 % d’avoir un accident vasculaire cérébral, selon l’étude publiée mardi dans la revue Médecine BMJ.

L’huile de poisson en vente libre souffre d’un manque de pureté et de consistance, ainsi que de contaminants potentiels et de métaux lourds tels que le mercure contenus dans le poisson, a déclaré Freeman.

« De plus, les études menées au cours des dix dernières années n’ont pas été très positives concernant l’huile de poisson en vente libre », a-t-il ajouté. « L’huile de poisson ne présentait aucun avantage ou, dans certains cas, pouvait être nocive, comme en cas d’accident vasculaire cérébral et de fibrillation auriculaire. Ce n’est donc pas nouveau.

En fait, la nouvelle étude a révélé que les personnes atteintes d’une maladie cardiaque au début de la recherche avaient un risque 15 % inférieur de passer d’une fibrillation auriculaire à une crise cardiaque et un risque inférieur de 9 % de passer d’une insuffisance cardiaque à la mort lorsqu’elles huile de poisson usagée.

Au lieu de cela, des versions sur ordonnance d’huile de poisson, telles que Vascepa et Lovaza, sont utilisées pour contrer des facteurs de risque tels qu’un taux élevé de triglycérides, un type de graisse dans le sang, chez les personnes présentant un risque de maladie cardiovasculaire, a déclaré Freeman.

« Mais même dans les versions d’huile de poisson hautement purifiées sur ordonnance, le risque de fibrillation auriculaire et parfois d’accident vasculaire cérébral est également présent et les médecins sont prudents à ce sujet », a déclaré Freeman.

« Dans l’ensemble, je dirais que l’époque où les gens allaient simplement au magasin et achetaient des seaux de pilules d’huile de poisson pour les garder en bonne santé devrait être révolue, mais l’huile de poisson peut encore jouer un rôle chez les personnes déjà malades. »

Lorsqu’il s’agit d’huile de poisson, « le diable est dans les détails », a déclaré le neurologue préventif de la maladie d’Alzheimer, le Dr Richard Isaacson, directeur de recherche à l’Institut des maladies neurodégénératives de Boca Raton, en Floride. Il n’a pas participé à l’étude.

« Tout d’abord, nous recommandons de tester les niveaux d’acides gras oméga-3 – il existe des tests par piqûre au doigt que vous pouvez acheter en ligne et qui sont précis – et vous devriez ensuite continuer à tester. Vous ne voulez pas prendre d’huile de poisson si vous n’en avez pas besoin », a-t-il déclaré.

Isaacson recommande d’essayer d’obtenir vos acides gras oméga-3 à partir de sources alimentaires et affirme que les sardines et le saumon sauvage sont les meilleures sources, car ils sont riches en graisses insaturées saines et faibles en mercure. Le saumon d’élevage n’est pas le meilleur choix, a-t-il expliqué, en raison des impuretés présentes dans l’eau dans laquelle il est élevé.

Le touladi, le maquereau, le hareng et le thon germon sont également de bonnes sources, a-t-il déclaré. Cependant, en raison des niveaux de mercure dans les gros poissons comme le thon, il recommande de limiter la consommation de thon germon à deux fois par semaine.

Les algues et les algues sont également de bonnes sources d’oméga 3 autres que le poisson. Les graines de chia, les edamames (fèves de soja), les graines de lin, les graines de chanvre et les noix sont d’autres options à base de plantes riches en oméga-3. Mais les acides gras se présentent sous une forme différente de ceux que l’on trouve dans le poisson. Études ont découvert que les oméga-3 d’origine végétale peuvent être plus difficiles à métaboliser chez les personnes ayant des niveaux plus élevés d’oméga-6, un autre type de graisses insaturées que l’on trouve principalement dans les huiles végétales.

Les acides gras oméga-3 sur ordonnance sont supérieurs aux options en vente libre, disent les experts, en raison de leur pureté et de leur qualité. Mais les suppléments prescrits peuvent coûter cher. Pour les personnes qui décident d’acheter des oméga-3 en vente libre, Isaacson donne ces conseils à ses patients.

Premièrement, la fraîcheur de l’huile de poisson est essentielle, a-t-il déclaré, ajoutant que « acheter dans un supermarché en ligne ou au détail, comme Amazon ou Costco, n’est pas la meilleure idée ».

« Nous vous recommandons de l’acheter uniquement auprès d’une poignée d’entreprises réputées et sur leur site Web spécifique », a déclaré Isaacson. « La différence de qualité entre l’huile de poisson stockée dans un entrepôt chaud proche de la date de péremption et l’huile de poisson récemment produite, envoyée directement par l’entreprise et conservée dans le réfrigérateur domestique est de jour comme de nuit. »

La Food and Drug Administration des États-Unis ne surveille pas l’industrie des suppléments pour s’assurer que chaque vitamine ou minéral contient réellement ce qui est indiqué sur l’étiquette, et l’agence fédérale ne vérifie pas non plus si les ingrédients sont contaminés par des bactéries, des métaux lourds, des pesticides, du plastique. résidus et autres impuretés.

Cependant, certaines entreprises ont assumé ce rôle en testant divers suppléments et même certains produits pharmaceutiques, alors recherchez leurs étiquettes sur les suppléments avant de les acheter. L’association à but non lucratif Pharmacopée américaineou USP, établit les normes les plus largement acceptées pour les suppléments, disent les experts, mais ConsumerLab.com et NSF International effectuez également des tests tiers.