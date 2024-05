Les suppléments d’huile de poisson peuvent augmenter le risque initial

« Ces résultats indiquent que la recommandation d’huile de poisson devrait être plus sélective et adaptée aux profils individuels des patients », a déclaré Dr Adedapo Adeyinka Iluyomade cardiologue préventif au Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute en Floride, qui n’a pas participé à la recherche.

Le étudepublié dans la revue Médecine BMJa été tiré de données sur 415 737 personnes dans le Biobanque britanniquedont environ un tiers prenaient des suppléments d’huile de poisson.

Les chercheurs ont rapporté que les personnes sans maladie cardiovasculaire connue qui prenaient régulièrement des suppléments d’huile de poisson avaient un risque 13 % plus élevé de développer une fibrillation auriculaire et un risque 5 % plus élevé d’avoir un accident vasculaire cérébral que celles qui avaient une bonne santé cardiaque mais n’utilisaient pas d’huile de poisson.

Cependant, les chercheurs ont ajouté que les personnes souffrant d’une maladie cardiovasculaire et prenant des suppléments d’huile de poisson avaient un risque 15 % inférieur de passer d’une fibrillation auriculaire à une crise cardiaque et un risque 9 % inférieur de passer d’une insuffisance cardiaque à la mort.

Le risque de passer d’une bonne santé à une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque était 6 % plus élevé chez les femmes qui prenaient de l’huile de poisson ainsi que 6 % plus élevé chez les non-fumeurs. L’effet protecteur de l’huile de poisson sur la transition d’une bonne santé à la mort était plus important chez les hommes et les participants plus âgés à l’étude.

« L’utilisation régulière de suppléments d’huile de poisson pourrait jouer différents rôles dans la progression des maladies cardiovasculaires », écrivent les auteurs de l’étude.

Iluyomade a noté que les suppléments d’huile de poisson contenant des acides gras oméga-3 sont largement utilisés pour réduire le risque cardiovasculaire.

« De nombreux patients les prennent à des fins de prévention primaire ou secondaire des maladies cardiaques, car ils croient qu’ils présentent des avantages cardiovasculaires », a-t-il déclaré. « Cette utilisation repose sur l’idée que les acides gras oméga-3 ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent contribuer à améliorer le profil lipidique. »

« Les acides gras oméga-3 abaissent les niveaux de triglycérides, diminuent la tension artérielle et réduisent l’inflammation », a déclaré Dr Rohit Vuppuluri, cardiologue chez Drs. Sawlani et Sukenik Group à Chicago qui n’ont pas participé à l’étude. « Cependant, lorsque l’huile de poisson est recommandée pour un traitement médical, elle doit être consommée avec une huile de poisson de qualité délivrée sur ordonnance plutôt qu’avec de l’huile de poisson en vente libre. Cela garantit que l’huile de poisson est de qualité médicale.

« Manger régulièrement du saumon est également une excellente source d’acides gras oméga-3 », a déclaré Vuppuluri. Actualités médicales aujourd’hui.