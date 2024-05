Les suppléments d’huile de poisson liés à un risque accru de première crise cardiaque

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

La prise de suppléments d’huile de poisson pourrait augmenter le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, suggère une nouvelle étude.

Parmi les personnes en bonne santé, utilisation régulière d’huile de poisson s’est avéré les rendre plus susceptibles de développer une maladie cardiaque et un accident vasculaire cérébral pour la première fois, selon l’étude.

Cependant, parmi ceux qui souffraient déjà d’une maladie cardiaque, il a été démontré que la consommation d’huile de poisson ralentissait la progression de la maladie. maladie cardiovasculaire et réduire le risque de mortalité.

MÉDITERRANÉE, LES RÉGIMES D’ESPRIT RÉDUISENT LES SIGNES D’ALZHEIMER DANS LE CERVEAU, SELON UNE ÉTUDE

Les chercheurs ont analysé près de 12 années de données sur plus de 415 000 participants de l’étude UK Biobank ; les participants étaient âgés de 40 à 69 ans.

« L’utilisation régulière de suppléments d’huile de poisson pourrait être un facteur de risque de fibrillation auriculaire et d’accident vasculaire cérébral au sein de la population générale, mais pourrait être bénéfique pour la progression des maladies cardiovasculaires, depuis la fibrillation auriculaire jusqu’aux événements cardiovasculaires indésirables majeurs, et de la fibrillation auriculaire jusqu’à la mort », les chercheurs a écrit dans l’étude publiée dans le BMJ (British Medical Journal).

« Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les mécanismes précis du développement et du pronostic des maladies cardiovasculaires liés à l’utilisation régulière de suppléments d’huile de poisson. »

Une étude met en évidence «l’incertitude», déclare un cardiologue

Le Dr Jim Liu, cardiologue au Wexner Medical Center de l’Ohio State University, qui n’a pas participé à l’étude, a souligné qu’il y avait des données contradictoires sur la question de savoir si l’huile de poisson ou les acides gras oméga 3 pouvaient aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. maladie.

« Il s’agit d’une autre étude qui nous rappelle qu’il reste encore beaucoup à étudier en ce qui concerne l’huile de poisson et les maladies cardiaques. »

« Cette étude semble faire écho au même sentiment selon lequel il existe encore une certaine incertitude quant à leur relation avec santé cardiaque « , a-t-il déclaré à Fox News Digital.

« Semblable à études précédentes je pense que cette étude indique que l’huile de poisson n’est pas nécessairement universellement bonne ou mauvaise pour tous. »

UN INGRÉDIENT DE CUISSON COURANT POURRAIT RÉDUIRE LE RISQUE DE MORTALITÉ PAR DÉMENCE, SUGGÈRE UNE ÉTUDE

Le fait que l’huile de poisson soit bénéfique ou nocive dépend des problèmes de santé sous-jacents spécifiques d’un individu, comme des antécédents de crise cardiaque ou de fibrillation auriculaire, et d’autres facteurs tels que le dosage et les différentes formulations de la substance.

« Des études antérieures ont montré que certaines formulations d’huile de poisson peuvent aider à réduire les événements cardiovasculaires chez les personnes présentant un taux élevé de triglycérides et des événements cardiovasculaires antérieurs », a noté Liu.

« Dans l’ensemble, il s’agit d’une autre étude qui nous rappelle qu’il reste encore beaucoup à étudier en ce qui concerne l’huile de poisson et les maladies cardiaques. »

Les diététistes pèsent les risques et les avantages

Tanya Freirich, diététiste nutritionniste à Charlotte, en Caroline du Nord, qui exerce en tant que diététiste du lupus, n’a pas non plus été impliquée dans l’étude mais a offert ses idées.

« Dans cette étude, il y avait une association légèrement accrue entre personnes en bonne santé qui ont pris de l’huile de poisson et ont développé une fibrillation auriculaire et un accident vasculaire cérébral, alors que pour les personnes qui ont pris de l’huile de poisson après avoir reçu un diagnostic de maladie cardiovasculaire, il y avait une légère diminution de l’association et du risque de fibrillation auriculaire et d’accident vasculaire cérébral », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

LA COLÈRE PEUT AUGMENTER LE RISQUE DE CRISE CARDIAQUE, SELON UNE ÉTUDE : « INSULTE CHRONIQUE AUX ARTÈRES »

« Dans l’ensemble, je dirais qu’il faut prendre ces résultats avec des pincettes, car il s’agissait d’une étude prospective. »

Une étude prospective surveille ce que les gens déclarent eux-mêmes et leurs éventuels résultats en matière de santé au fil du temps, a-t-elle noté – par rapport à une étude témoin, dans laquelle des personnes similaires sont placées dans deux groupes et un groupe prend de l’huile de poisson tandis que l’autre ne le fait pas.

« Nous ne connaissons pas la population de participants en bonne santé et pourquoi ils ont décidé de prendre de l’huile de poisson », a déclaré Freirich.

« Peut-être ont-ils des antécédents familiaux de maladie cardiaque ou d’autres caractéristiques de leur mode de vie qui contribuent à leur risque de développer une maladie cardiaque. fibrillation auriculaire et accident vasculaire cérébral en dehors du supplément d’huile de poisson.

En tant que diététiste professionnelle, Freirich a déclaré qu’elle recommande à la plupart des gens de consommer leurs oméga 3 à partir de sources de nourriture comme le saumon, les sardines, le thon, les graines de lin moulues, les graines de chia, les noix et les amandes.

« Apporter de petits changements à votre alimentation au fil du temps peut avoir de grands avantages en réduisant votre risque cardiovasculaire global. »

« De nombreuses personnes ne consomment pas suffisamment d’acides gras oméga 3 dans leur alimentation, et cela peut être un excellent moyen de consommer des graisses saines tout en bénéficiant de protéines et de sources de fibres », a-t-elle déclaré.

Lors de la préparation des repas, remplacer une portion de viande rouge par du poisson gras peut favoriser la santé cardiaque en diminuant l’apport de graisses saturées et en augmentant l’apport d’oméga 3, selon Freirich.

« Fabrication petits changements dans votre alimentation au fil du temps, cela peut avoir de grands avantages en réduisant votre risque cardiovasculaire global », a-t-elle conseillé.

» Discutez toujours de votre utilisation de suppléments avec votre prestataires de soins médicaux car certains peuvent être inutiles ou même augmenter votre risque de problèmes de santé. »

Michelle Routhenstein, diététiste en cardiologie préventive basée à New York chez FullyNourished.com, a convenu que des recherches antérieures ont indiqué que la prise de doses élevées de suppléments d’huile de poisson pourrait potentiellement augmenter le risque de fibrillation auriculaire – tout en consommant régulièrement des poissons gras quatre à cinq fois par semaine. peut réduire ce risque.

« Nous devons reconnaître que lorsqu’il s’agit d’huile de poisson – et de nombreux autres aliments et suppléments – une dose plus importante ou concentrée n’est pas nécessairement meilleure », a déclaré Routhenstein, qui n’a pas participé à l’étude, à Fox News Digital.

« Il est également important de noter que tous les suppléments d’huile de poisson ne sont pas égaux. Des facteurs tels que le dosage, la qualité et les ingrédients supplémentaires peuvent influencer le système cardiovasculaire. résultats sur la santé « .

Pour déterminer les avantages potentiels de l’huile de poisson et le dosage approprié, Routhenstein a recommandé de consulter un diététiste spécialisé dans les maladies cardiaques.

Fox News Digital a contacté les chercheurs de l’étude pour plus de détails, ainsi que plusieurs fabricants de suppléments d’huile de poisson pour demander des commentaires sur les résultats.