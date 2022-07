Les suppléments de vitamine D n’aident pas une autre condition, selon une étude

La recherche faisait partie d’une étude complète sur la vitamine D appelée VITAL. Il a été financé par les National Institutes of Health et a commencé après qu’un groupe d’experts réuni par ce qui est maintenant l’Académie nationale de médecine, une organisation à but non lucratif, a examiné les effets sur la santé des suppléments de vitamine D et a trouvé peu de preuves. Les membres du groupe d’experts étaient censés proposer un besoin quotidien minimum en vitamine, mais ont constaté que la plupart des essais cliniques qui avaient étudié le sujet étaient inadéquats, ce qui les a amenés à se demander s’il y avait une part de vérité dans les affirmations selon lesquelles la vitamine D améliorait la santé.

L’opinion dominante à l’époque était que la vitamine D était susceptible de prévenir les fractures osseuses. Les chercheurs pensaient qu’à mesure que les niveaux de vitamine D diminuaient, les niveaux d’hormone parathyroïdienne augmenteraient au détriment des os.

Le Dr Rosen a déclaré que ces préoccupations l’ont amené, ainsi que les autres membres du groupe d’experts de l’Académie nationale de médecine, à définir ce qu’il a appelé une «valeur arbitraire» de 20 nanogrammes par millilitre de sang comme objectif pour les niveaux de vitamine D et à conseiller aux gens d’obtenir 600 à 800 unités internationales de suppléments de vitamine D pour atteindre cet objectif.

Des laboratoires aux États-Unis ont alors fixé arbitrairement 30 nanogrammes par millilitre comme seuil pour les niveaux normaux de vitamine D, une lecture si élevée que presque tout le monde dans la population serait considéré comme déficient en vitamine D.

La relation présumée entre la vitamine D et les niveaux de parathyroïde n’a pas été confirmée dans les recherches ultérieures, a déclaré le Dr Rosen. Mais l’incertitude persistait, alors les National Institutes of Health ont financé l’essai VITAL pour obtenir des réponses solides sur la relation entre la vitamine D et la santé.

La première partie de VITAL, publiée précédemment, a révélé que la vitamine D ne prévenait pas le cancer ou les maladies cardiovasculaires chez les participants à l’essai. Il n’a pas non plus prévenu les chutes, amélioré le fonctionnement cognitif, réduit la fibrillation auriculaire, modifié la composition corporelle, réduit la fréquence des migraines, amélioré les résultats des accidents vasculaires cérébraux, protégé contre la dégénérescence maculaire ou réduit la douleur au genou.