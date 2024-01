Les suppléments de collagène ne fonctionnent pas, selon la science

Le collagène est une protéine présente dans le cartilage, les os, les tendons et la peau.

Les changements liés à la production de collagène qui accompagnent le vieillissement expliquent pourquoi les personnes plus jeunes ont généralement une peau plus fraîche et plus ferme que les personnes plus âgées, selon Le Washington Post.

Aujourd’hui, il existe de nombreux suppléments de collagène censés améliorer spécifiquement la santé de la peau, des ongles et des cheveux et aider les personnes âgées à paraître plus jeunes.

Que dit la science sur la supplémentation en collagène ?

Dans une étude publiée par le Journal des médicaments en dermatologie, les chercheurs ont trouvé que l’utilisation à court et à long terme de suppléments de collagène était prometteuse. Il y a eu une augmentation de l’élasticité, de l’hydratation et de la cicatrisation de la peau, et aucun événement indésirable n’a été signalé.

Selon Le Washington PostCependant, les recherches issues de cette étude et d’autres sont affectées par une conception d’étude confuse. L’article indique que les études manquent de preuves objectives ou que le financement provient des particuliers vendant des produits à base de collagène. Rien ne prouve que les suppléments empêcheront l’apparition des rides, a rapporté le Post.

On ne sait pas non plus si les suppléments de collagène augmentent réellement l’apport de collagène dans le corps. Lorsque la protéine pénètre dans l’organisme, elle est décomposée en acides aminés. Ces acides aminés sont ensuite absorbés et utilisés par l’organisme pour créer de nouvelles protéines. Le corps décide ensuite à quoi servent les acides aminés, ce qui n’est pas toujours pour produire plus de collagène, selon le Centre de nutrition Kendall Reagan.

Bien que les suppléments de collagène ne soient pas réellement efficaces pour la santé de la peau et de la beauté, ils peuvent soulager les douleurs articulaires. Certaines études ont montré que ces suppléments améliorent les symptômes chez les personnes souffrant d’arthrose, une maladie dans laquelle le cartilage articulaire s’affaiblit avec le temps, selon une étude publiée dans la revue Nutriments.

Mais Le Washington Post L’article remettait également en question ces études.

Si les suppléments de collagène ne sont pas entièrement pris en charge, que dois-je utiliser ?

Si vous souhaitez éviter l’incertitude concernant les suppléments de collagène tout en améliorant votre peau, quels produits devriez-vous utiliser ?

Temitayo Oguleye, professeur agrégé de dermatologie clinique à Penn Medicine, a déclaré Le Washington Post que « (la crème solaire et les rétinoïdes) disposent des données les plus solides et sont relativement faciles et peu coûteux à mettre en œuvre. »

La crème solaire prévient le vieillissement prématuré en plus du cancer de la peau. Appliquer un écran solaire tous les jours, et peut-être l’appliquer plusieurs fois par jour si vous nagez ou transpirez, est l’une des meilleures choses à faire pour une peau saine, selon Médecine Johns Hopkins.

Les rétinoïdes, quant à eux, améliorent la production de collagène, les rides, la texture et l’élasticité, selon une étude publiée dans Nature.

Outre les produits de soins de la peau, éviter de fumer et de polluer et bénéficier d’un sommeil réparateur ont un impact sur l’apparence de la peau et ont un impact indirect sur l’intégrité du collagène, selon Le Washington Post.

Les approches diététiques pourraient également être meilleures pour une option naturelle, selon Ligne Santé.

Voici des exemples d’aliments riches en collagène :

Bouillon d’os.

Poulet.

Poisson.

Blancs d’oeufs.

Les agrumes.

Baies.

Fruits tropicaux.

Ail.

Légumes feuillus.

Haricots.

Noix de cajou.

Tomates.

Poivrons.

Avant d’essayer d’augmenter le collagène, envisagez de consulter un médecin pour comprendre les risques pour la santé.