Les suppléments de cannelle réduisent la glycémie chez les prédiabétiques

Dans une étude récente publiée dans Le Journal américain de nutrition clinique, des chercheurs ont étudié les effets modulateurs du glucose de la cannelle lorsqu’elle est ajoutée quotidiennement aux repas réguliers. Même si des études sur le sujet ont été menées dans le passé, leurs résultats restent confus. La présente étude utilise un essai croisé randomisé, contrôlé, en double aveugle d’une durée de 12 semaines et révèle que seulement 4 g de suppléments de cannelle pris quotidiennement pendant quatre semaines réduisent considérablement les concentrations de glucose dans le sang chez les personnes prédiabétiques obèses et en surpoids.

Bien que les mécanismes sous-jacents par lesquels la cannelle contrôle le métabolisme du glucose restent le sujet de recherches futures, les résultats de cette étude suggèrent le rôle profond du microbiome intestinal dans l’association observée. L’étude met en évidence les avantages de la cannelle et d’autres épices riches en polyphénols pour prévenir les maladies chroniques et améliorer la santé publique.

Étude: Effet de l’épice de cannelle sur la réponse glycémique surveillée en continu chez les adultes atteints de prédiabète : un essai croisé contrôlé randomisé de 4 semaines. Crédit d’image : Images de Virrage/Shutterstock

La cannelle, quel potentiel médical a-t-elle ?

La cannelle est une épice obtenue à partir de l’écorce interne de plusieurs cannelle espèce d’arbre du genre. Malgré plus de 250 espèces appartenant au genre, seules quatre sont exploitées commercialement. Traditionnellement, la cannelle est utilisée dans plusieurs cultures du monde comme épice aromatique et, moins souvent, comme agent antimicrobien, anti-inflammatoire et conservateur des aliments.

Cliniquement, la cannelle a été étudiée pour ses avantages potentiels, car elle est une riche source de polyphénols, censés améliorer le métabolisme du glucose et l’homéostasie. Cependant, des études antérieures présentent des résultats très variables, certaines attestant de ses bienfaits en matière de modulation du glucose, tandis que d’autres ne décrivent aucune association de ce type. Malheureusement, la plupart des études dans le domaine ont des effets sous-optimaux Ess), ce qui suggère la nécessité d’une enquête comparant la cannelle et son absence dans un cadre cliniquement contrôlé pour élucider les avantages de l’épice.

À propos de l’étude

La présente étude comprend un essai croisé randomisé, contrôlé et doublement anonymisé comprenant une phase de rodage de 2 semaines et quatre semaines d’intervention (supplémentation en cannelle). L’étude a été réalisée entre mars et décembre 2021 et a inclus des participants adultes de plus de 18 ans présentant un diagnostic d’obésité ou de surpoids cliniquement confirmé.

Le dépistage de l’étude impliquait un dépistage métabolique complet et une évaluation de l’hémoglobine glyquée pour les lectures de base afin de garantir que les participants consommaient auparavant un régime pauvre en polyphénols. Les participants ont été répartis dans les cohortes de cas (supplémentation en cannelle) et de contrôle (placebo), après quoi la phase de rodage a commencé. Cette phase est caractérisée par deux semaines de repas à faible teneur en polyphénols. régimes beiges (les aliments inclus sont généralement de couleur beige et riches en glucides simples). Les participants devaient s’abstenir de consommer de la cannelle et de ses produits pendant cette période.

Après le rodage, l’intervention de quatre semaines a commencé. Quatre grammes de cannelle (ou un placebo équivalent) ont été fournis quotidiennement aux participants sous la forme de 32 capsules de cannelle (250 g par jour). Des enregistrements quotidiens de consommation alimentaire ont été tenus, tout comme le respect du régime alimentaire. La surveillance continue de la glycémie (CGM) a été réalisée à l’aide d’un système flash Abbott Diabetes Care. Toute gêne, notamment digestive ou abdominale, était enregistrée et rapportée par le patient.

Pour mieux comprendre les avantages réels de la supplémentation en cannelle lorsque l’épice est généralement consommée dans le cadre d’un repas, des tests oraux de tolérance au glucose (OGTT) ont été effectués via un cathéter à demeure inséré dans les avant-bras des participants.

Résultats de l’étude

Dix-neuf participants ont satisfait aux exigences de sélection des critères d’inclusion et ont été inscrits à l’étude. L’un d’entre eux, un participant, n’a pas réussi à terminer l’étude (inconfort associé à la méthode OGTT) et a été retiré des analyses. Parmi les 18 participants restants, 72 % étaient des femmes (m = 13) avec un âge et un poids moyens de 51,1 ans et 84,6 kg/m.2, respectivement. Les évaluations assistées par ordinateur des variables dans les cohortes de cas et de contrôle n’ont révélé aucun paramètre significativement différent au départ.

La surveillance continue de la glycémie (CGM) a permis l’enregistrement total des données de 694 jours de suivi des participants et de 66 624 mesures de glycémie. Les résultats de ce test ont révélé que les valeurs maximales de glucose étaient réduites de manière significative dans la cohorte de cas (Δ = 9,56 ± 9,1 mg/dL) par rapport aux témoins (Δ = 11,73 ± 8,0 mg/dL).

“La différence dans les trajectoires de glucose entre la cannelle et le placebo est restée fortement significative après ajustement en fonction de l’âge, du sexe et de l’HbA1c au départ/FPG au départ/pression artérielle systolique ou diastolique au départ réalisée dans des modèles de mesures répétées multivariables (P < 0,001)."

Les résultats de la CGM ont été validés et étendus par des enquêtes OGTT, qui ont révélé que les valeurs de l’aire sous la courbe (AUC) dans la cohorte de cannelle étaient considérablement plus élevées à la fin de l’étude par rapport aux lectures de base au début de l’étude. Les valeurs de base de l’ASC ont augmenté de 31 885,1 à 43 592,9 au cours des quatre semaines d’intervention.

Il est encourageant de constater que l’observance de l’ingestion des capsules dans les deux cohortes était élevée et impossible à distinguer (97,6 dans le groupe cannelle et 97,9 dans le groupe placebo), validant ainsi le poids statistique de ces résultats. Aucun patient n’a signalé d’effets secondaires indésirables alarmants au cours de l’étude, et les symptômes digestifs signalés entre les cohortes sont restés relativement stables au cours de chaque essai de suivi.

Conclusions

Dans la présente étude, les chercheurs ont utilisé un essai croisé en double aveugle auprès de 18 adultes américains obèses et en surpoids pour étudier toute association potentielle entre la consommation de cannelle et l’homéostasie du glucose chez ces individus. Les résultats de l’étude ont révélé que la cannelle réduit considérablement la glycémie à jeun chez les patients par rapport aux témoins (Δ = 9,56 ± 9,1 et Δ = 11,73 ± 8,0 mg/dL, respectivement).

Les concentrations postprandiales de glucose et d’insuline ne différaient pas sensiblement entre les cas et les témoins. Cependant, les tendances de la modulation du glucose, en particulier les valeurs de l’ASC, ont changé plus rapidement, de manière plus spectaculaire et plus bénéfique dans la cohorte de cas. Bien que les composés bioactifs spécifiques de la cannelle responsables de ces observations restent insaisissables, cette étude souligne que même 4 g de cannelle, consommés comme garniture ou comme épice avec les repas quotidiens, peuvent améliorer l’état de prédiabète et réduire le risque de diabète chez les personnes en surpoids.