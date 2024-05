Les suppléments d’acide hyaluronique aideront-ils ma peau ?

Photo-illustration : par The Cut ; Photo : Getty Images

J’en viens à votre question Cher lecteur, mais je voulais évoquer un scénario connexe : une amie chère a récemment mentionné un nouveau miracle cutané dont elle avait entendu parler, omniprésent en Europe mais non approuvé par la FDA aux États-Unis. Quelqu’un qu’elle avait rencontré a juré par cela, donc mon ami était curieux. Mon ami est légèrement plus jeune que moi. Elle a une peau de porcelaine, sans rides visibles ni dommages causés par le soleil ; en d’autres termes, c’est une maîtresse au teint enviable. La femme qui a présenté à mon amie ce nouveau miracle de la peau dont elle n’avait pas besoin a dit qu’on lui avait injecté ce produit dans un spa, un médi-spa ou un autre lieu qui n’était pas un cabinet médical – parce que, vous savez, c’était illégal.

C’est quoi ce truc ? Profhilo, une forme liquide d’acide hyaluronique, qui hydrate les cellules de la peau en une couche plus profonde que celle qui peut être atteinte par les hydratants topiques. C’est différent des produits de comblement à base d’acide hyaluronique, au cas où vous vous poseriez la question, qui sont réticulés pour (essentiellement) lier ensemble des molécules de différentes tailles pour créer du volume. Profhilo, quant à lui, est fin et se disperse dans tout le derme, procurant une hydratation sans volume.

Quoi qu’il en soit, j’ai vérifié l’endroit où il semblait que les injections de Profhilo étaient administrées. Au moins sur le site Web, je n’ai pas trouvé de mention spécifique à ce sujet. J’espère néanmoins que mon amie est aussi prudente que je l’ai suppliée de l’être. Peu de temps après son texte, j’ai reçu un e-mail de lecteur concernant une autre forme d’acide hyaluronique présentée comme un miracle pour la peau. Les merveilles ne cesseront-elles jamais ? Pas dans le monde de la beauté, évidemment. Ce qui m’amène à ma question de lecteur.

Question : Val, chaque podcast que j’écoute semble proposer un nouveau supplément sophistiqué qui guérira tous mes problèmes de peau. Je suis sceptique par nature (à la limite du cynique par moments), donc je considère tous les « résultats cliniques montrent… » avec plus qu’une touche d’œil de côté. Et pourtant… le dernier en date est le supplément d’acide hyaluronique de Ritual, qui promet de restaurer ma peau de l’intérieur. Y a-t-il du mérite à tout cela ? Dois-je m’en tenir aux sujets d’actualité ? J’ai 52 ans.

UN: Attention aux HNTFUYF : ce lecteur est un modèle ! Comme sa pensée incontestablement pratique est impressionnante !

En ce qui concerne les suppléments, moi aussi je suis à la limite du cynique. Mais je prends du calcium/magnésium, de la vitamine D et du zinc, donc je ne suis pas complètement libéré du sort de supplément. Si des études réputées démontraient l’efficacité des pilules d’acide hyaluronique et comment ils fonctionnent, je pourrais envisager de les ajouter à mon petit cache.

J’ai donc demandé à HNTFUYF DermDiva, Heidi Waldorf, MDce qu’elle pensait.

La bonne nouvelle est : « La plupart des suppléments visant à améliorer la santé de la peau avec des peptides et des antioxydants sont sans danger », a déclaré Waldorf. Mais la mauvaise nouvelle est : « Il existe de petites études sur des actifs individuels [including hyaluronic acid] montrant un certain bénéfice. Ce qui n’a pas été étudié, c’est l’amélioration à long terme ou la manière dont ils résistent au traitement topique standard.

Pour illustrer le pouvoir de la thérapie topique, Waldorf a expliqué comment même un petit soin peut être très utile. « Il y a un an, un homme d’une soixantaine d’années qui demandait peu d’entretien dans ma salle de sport m’a demandé ce qu’il pouvait faire pour les rides des paupières inférieures », a-t-elle déclaré. « Il s’est déconnecté lorsque j’ai mentionné les dispositifs et les produits injectables. Ensuite, je lui ai demandé ce qu’il faisait régulièrement pour la zone sous les yeux. La réponse? ‘Rien.’ Je lui ai donc recommandé d’ajouter une crème hydratante quotidienne de base. Il me dit encore combien de compliments il reçoit, y compris de la part de son dermatologue. Désormais, tous ses plus de 70 amis utilisent une crème Eucerin.

Waldorf suppose que la plupart d’entre vous qui envisagent de prendre un supplément utilisent déjà une crème hydratante et plus encore. Alors, qui pourrait bénéficier de l’acide hyaluronique oral ? Quelqu’un qui ne reçoit pas d’acide hyaluronique grâce à un régime nutritif (peu probable) ou quelqu’un pour qui un régime régulier de soins de la peau n’est pas suffisant, a déclaré Waldorf. Je parie que vous êtes conscient, tout comme moi, des significations spongieuses derrière « régulier » et « suffisant », qui pourraient suggérer n’importe quoi, de l’application hebdomadaire d’une crème hydratante à des soins hydratants quotidiens (ne le faites pas).

Mais Waldorf fait mouche : « Des attentes réalistes sont essentielles. D’un point de vue coût-bénéfice à long terme, un nettoyant doux sans savon, un hydratant, un rétinoïde sur ordonnance et un écran solaire, avec ou sans un produit cosméceutique topique anti-âge anti-âge en vente libre basé sur la science (par exemple, des peptides ou antioxydants), fera plus pour vous qu’un supplément et pour moins d’argent. »

Toujours pas convaincu ? Je n’ai pas encore mentionné qu’il est difficile de savoir ce que vous obtenez dans cette bouteille de supplément.

Selon une histoire récente dans Le Washington Post: Aux Etats-Unis, les entreprises vendent environ 90 000 compléments alimentaires, représentant un une industrie d’environ 50 milliards de dollars. En conséquence, disent certains experts, les consommateurs qui achètent des suppléments ne peuvent pas toujours être sûrs d’en avoir pour leur argent. Études sur la mélatonine, l’huile de poisson, probiotiques, ginkgo bilobaet d’autres suppléments ont constaté que les doses et les composés indiqués sur leurs étiquettes ne se trouvent souvent pas dans leurs flacons.

Dans une étude dans la revue Pediatric Researchles chercheurs ont testé 16 suppléments probiotiques et ont découvert qu’un seul d’entre eux contenait les souches bactériennes spécifiques indiquées sur son étiquette.

Dans une autre étude, les chercheurs ont testé 30 compléments alimentaires prétendant renforcer la santé immunitaire et ont découvert que 17 d’entre eux étaient « mal étiquetés ». Ces suppléments soit manquaient d’ingrédients clés répertoriés sur leurs étiquettes, tels que la vitamine B12, l’extrait d’ail, la racine de gingembre et le folate, soit contenaient une variété d’ingrédients non répertoriés.

Pour plus d’informations sur les suppléments, consultez ceci Rapport détaillé par Jen Gunter, MD, dans La Vagenda. D’ailleurs, ce est mon supplément préféré actuel. Je l’utilise après application crème hydratante/crème solaire le matin et chaque fois que j’ai besoin de réappliquer un écran solaire pendant mes déplacements. Que des effets secondaires positifs !

