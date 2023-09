Les superviseurs ordonnent la répression de la fraude dans les petites entreprises

Les superviseurs du comté de Los Angeles ont voté mardi en faveur d’une intensification des efforts visant à éliminer la fraude dans le cadre d’un programme destiné à aider les petites entreprises, ordonnant au personnel d’apporter enfin les améliorations que les propres auditeurs du comté avaient recommandées pour la première fois il y a plus de trois ans.

Le programme préférentiel Local Small Business Enterprise donne un avantage aux petites entreprises locales lorsqu’elles se disputent les contrats des comtés. Les temps signalé la semaine dernière que l’initiative avait été ciblée à plusieurs reprises par des fraudeurs cherchant à accéder facilement à l’argent des contribuables.

Le Bureau des enquêtes du comté, qui a ouvert 13 enquêtes sur des entreprises certifiées dans le cadre du programme, a estimé que le comté avait dépensé au moins 40 millions de dollars pour des fournisseurs qui, selon eux, escroquaient le gouvernement – ​​parfois avec l’aide d’employés du comté. Cinq personnes avaient été inculpées au pénal.

Suite au reportage du Times, les superviseurs ont approuvé à l’unanimité un mouvement Mardi, cela ordonne au directeur général et au département des opportunités économiques, qui supervise le programme depuis la mi-2022, de se joindre à une poignée d’autres départements du comté pour formuler des recommandations sur la manière d’améliorer « la surveillance, la conformité et la gouvernance » du programme.

Le personnel du programme doit également prévoir de constituer un échantillon aléatoire d’entreprises certifiées pour évaluer combien d’entre elles sont des petites entreprises légitimes. (Le comté certifie une entreprise comme « petite entreprise » s’il s’agit d’une entreprise locale indépendante comptant 100 employés ou moins.)

La superviseure Hilda Solis, qui a co-écrit la motion avec la superviseure Janice Hahn, a déclaré qu’elle souhaitait voir le comté sévir contre le trucage des offres, les achats fractionnés et autres systèmes de passation de marchés communs.

« Qu’il s’agisse d’employés internes ou de quelqu’un qui travaille avec nos employés pour comprendre comment déjouer le système, c’est de l’argent que le contribuable perd », a déclaré Solis dans une interview. « Pour moi, c’est l’essentiel. »

En 2020, les auditeurs des comtés ont tiré la sonnette d’alarme concernant les « abus répétés » des programmes et ont pris un certain nombre de mesures. recommandations sur la manière dont les responsables du programme pourraient dissuader la fraude, notamment en exigeant que les entreprises divulguent les conflits d’intérêts et en pénalisant les entreprises qui ignorent les règles du programme.

Le rapport a été remis au ministère des Services internes et au ministère de la Consommation et des Affaires, qui supervisaient alors le programme. Rien ne s’est passé.

« Je ne pense pas qu’à partir de ce moment-là, quiconque ait vraiment repris le rapport pour tracer la voie à suivre », a déclaré Solis.

Les superviseurs disent désormais qu’ils souhaitent voir des progrès. La motion ordonne au Département des opportunités économiques de mettre en œuvre « immédiatement » les recommandations des auditeurs formulées pour la première fois en 2020. Le département est censé rendre compte au conseil d’administration dans un mois de ses progrès.

« J’espère qu’avec ces nouvelles mesures, nos départements seront mieux à même de détecter les fraudes et de garantir que les contrats seront attribués aux petites entreprises légitimes qui ont besoin et méritent ces contrats », a déclaré Hahn dans un communiqué.

Kelly LoBianco, chef du Département des opportunités économiques, avait précédemment qualifié la fraude contractuelle de « abus scandaleux de la confiance du public » dans une déclaration au Times, tout en soulignant que la grande majorité des contrats allaient à des petites entreprises légitimes. Elle a déclaré que le ministère prenait des mesures pour sauvegarder le programme, notamment des audits internes et une vérification des conflits d’intérêts.

« Nous savons qu’aucun système n’est à 100 % à l’abri de ceux qui sont déterminés à commettre une fraude », a-t-elle déclaré. « Le comté de Los Angeles s’engage à garantir que les contrats soient attribués à de petites entreprises qui ont été historiquement exclues des contrats du comté et qui rivalisent honorablement pour les gagner, et non à celles qui trichent ou tentent de truquer le système. »