Les superviseurs du comté de Tulare déclarent l’incendie de Coffee Pot comme une urgence locale

Le conseil de surveillance du comté de Tulare a ratifié une proclamation d’urgence locale en raison de l’incendie de la cafetière.

L’incendie de forêt s’est déclaré le 3 août et a depuis brûlé plus de 13 000 acres dans les parcs nationaux de Sequoia et de Kings Canyon.

Incendie dans une cafetière : L’incendie du parc national de Sequoia continue de se propager

La proclamation, ratifiée le 3 septembre, approuve la déclaration d’urgence locale signée par l’agent de l’administration du comté, Jason Britt, suite aux ordres d’évacuation en cas d’incendie émis par le shérif Mike Boudreaux.

À la suite de ces actions, une demande visant à ce que la Californie déclare le comté de Tulare en état d’urgence est désormais entre les mains du gouverneur Gavin Newsom.

Si le projet est approuvé, le comté sera en mesure de recevoir de l’argent et des ressources de l’État – si et quand des dommages structurels se produisent à la suite de l’incendie.

Au 6 septembre 2024, l’incendie de Coffee Pot avait brûlé plus de 13 000 acres dans les parcs nationaux de Sequoia et de Kings Canyon.

Explication du processus d’état d’urgence pour l’incendie de Sequoia

« S’il doit y avoir des ordres d’évacuation, ils ne peuvent être confirmés qu’avec l’approbation du conseil de surveillance déclarant une urgence locale », a déclaré le superviseur Dennis Townsend.

« Le shérif et le chef des pompiers vérifient si des éléments en danger nécessitent un avertissement ou un ordre d’évacuation », a-t-il poursuivi. « S’ils ont quelque chose qui nécessite un ordre d’évacuation, ils se tournent vers le comté. Notre CAO est en mesure de signer une déclaration d’urgence locale, mais celle-ci doit être ratifiée, conformément à la loi de l’État, dans les sept jours par le conseil de surveillance. »

Pourquoi fait-il si chaud en Californie ? Voici pourquoi les températures restent élevées ce week-end

En raison de cette exigence et du jour férié de la Fête du Travail, le conseil de surveillance a dû tenir une réunion spéciale le 3 septembre pour ratifier l’état d’urgence local afin que les ordres d’évacuation soient justifiés, a déclaré Townsend.

L’affaire se déplace maintenant à Sacramento.

« Nous déclarons les dégâts localement et l’État les récupère ensuite », a déclaré Townsend. « Chaque fois que nous cherchons à obtenir des fonds de la FEMA ou du Bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie, nous devons avoir mis en place une urgence locale afin de pouvoir bénéficier de ces fonds en cas de dommages structurels ou de dommages à l’une de nos infrastructures. »

Carte de Coffee Pot Fire, dernière mise à jour

Le 3 septembre, le chef adjoint des pompiers du comté de Tulare, Jeff McLaughlin, a signalé qu’il n’y avait eu aucun dommage aux biens ou aux structures.

Townsend a toutefois qualifié cette action de « préventive ».

La proclamation ne concerne que l’incendie de Coffee Pot, et non les autres incendies récents dans les parcs nationaux ou la forêt nationale de Sequoia.

L’incendie de Coffee Pot dans les parcs nationaux de Sequoia et de Kings Canyon est un incendie à progression lente depuis le week-end.

Bien que l’incendie ait brûlé 13 041 acres au 6 septembre, ce nombre n’a augmenté que de 336 acres au cours des dernières 48 heures.

L’incendie est toujours contenu à 25 % et la ligne de contrôle stratégique primaire encercle 94 % de l’incendie. Ces chiffres sont les mêmes que ceux rapportés plus tôt dans la semaine, ce que l’agent d’information Bert Fuiava attribue aux « conditions météorologiques et au terrain escarpé et accidenté ».

Incendies de forêt dans le sud de la Californie : Un incendie de ligne s’étend sur plus de 1 100 acres dans le comté de San Bernardino

« Jusqu’à ce qu’ils confirment un confinement supplémentaire, nous mettons le même pourcentage de confinement sur la mise à jour », a-t-il ajouté.

Il y a maintenant 1 341 personnes impliquées dans la lutte contre l’incendie, soit une diminution de 131 par rapport au 4 septembre.

McLaughlin a indiqué que trois pompiers avaient été blessés à la suite de l’incendie, mais qu’il s’agissait de « blessures mineures ».

Les pompiers améliorent actuellement les lignes de contrôle là où l’incendie a traversé Eden Creek. Les opérations aériennes participent aux efforts de lutte contre l’incendie. Une fois la limite ouest de l’incendie maîtrisée, les pompiers déplaceront leurs efforts vers le flanc est.

« Les travaux d’amélioration de la route le long de Salt Creek Road sont en cours. Les équipes vont nettoyer l’endroit où le feu a traversé la East Fork Kaweah River près de Lookout Point », a rapporté le National Park Service dans sa mise à jour du 6 septembre. « Les camions-citernes continuent d’utiliser des produits retardateurs le long de Mineral King Road pour réduire le risque que le feu se propage au-delà de cette ligne de contrôle d’urgence. »

Évacuations et alertes en cas d’incendie dans une cafetière

Les ordres d’évacuation émis par le bureau du shérif du comté de Tulare restent en vigueur pour la zone au nord de South Fork Drive, à l’est de Skyline Drive (Salt Creek, route de contrôle des incendies), au sud de Skyline Drive (au sud de Case Mountain et Homers Nose) et à l’ouest de la limite des parcs nationaux de Sequoia et Kings Canyon, ainsi que pour les zones Genasys TLC-E094-C, TLC-E094-E, TLC-E094-D et TLC-E094-B.

Le service d’incendie du comté de Tulare a émis un avertissement d’évacuation pour les zones Genasys TLC-E128-B, TLC-E093-A, TLC-E093-B, TLC-E095, TLC-E127-B et TLC-E128-A.

Pour une liste actualisée des ordres et avertissements d’évacuation, ainsi qu’une carte, visitez http://protect.genasys.com.

L’accès récréatif à la zone Mineral King des parcs nationaux de Sequoia et Kings Canyon est fermé au public depuis le 30 août. La fermeture comprend les terrains de camping, les points de départ des sentiers et les sentiers de la région de Mineral King.

Toutes les autres zones des parcs nationaux de Sequoia et de Kings Canyon resteront ouvertes, mais les visiteurs doivent prendre des précautions en raison de la fumée et de la mauvaise qualité de l’air.

Conditions météorologiques d’incendie de cafetière

Les températures devraient rester bien au-dessus de la moyenne. Les risques d’orages devraient être limités à la Sierra Crest. Les vents du sud-ouest devraient continuer à souffler, tandis que des vents soufflant en amont du canyon sont prévus.

La fumée devrait toucher Three Rivers et Hammond, avec des niveaux dangereux pour les groupes sensibles le matin, s’améliorant à modérés l’après-midi et le soir. Les concentrations de fumée les plus élevées sont attendues dans la forêt géante, atteignant le niveau dangereux pour les groupes sensibles.

Pour plus d’informations sur la qualité de l’air, visitez AirNow.gov ou fire.airnow.gov.

Cet article a été publié à l’origine sur Visalia Times-Delta : Incendie dans une cafetière : les autorités du comté de Tulare déclarent l’état d’urgence local