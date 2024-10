Les superviseurs approuvent le premier projet d’élimination du carbone dans l’État

Les superviseurs du comté de Kern ont approuvé lundi à l’unanimité un nouveau projet de séquestration du carbone dans l’ouest du comté de Kern, lors d’une réunion spéciale qui a vu des heures de commentaires publics.

Les salles du Conseil de Surveillance étaient remplies de monde, avec un débordement installé dans le hall du bâtiment administratif du comté. Plus de 100 habitants sont venus manifester leur soutien ou leur opposition au projet proposé.

Le projet, connu sous le nom de Carbon TerraVault1, sera le premier du genre dans l’État et, selon ses partisans, contribuera à éloigner les combustibles fossiles tout en créant de nouveaux emplois dans le comté de Kern.

« C’est la première fois que nous apportons cette technologie au comté de Kern », a déclaré Francisco Leon, président de California Resources Corp., le producteur de pétrole basé à Long Beach à l’origine du projet.

Le projet est ce qu’on appelle un projet de captage et de séquestration du carbone, ou CSC. Il collectera du carbone et l’injectera dans des réservoirs situés sous le champ pétrolifère d’Elk Hills.

« Le CSC est réalisé de manière très sûre et efficace depuis plus de 50 ans dans le monde entier », a déclaré Leon.

Les opposants ont rétorqué que les technologies CSC n’avaient pas été testées et constituaient un danger pour les communautés voisines.

« Je tiens à souligner que ces risques ne doivent pas être pris à la légère », a déclaré Elena Navarro, organisatrice communautaire du Central California Environmental Justice Network. « Ces risques sont plus élevés pour les travailleurs des communautés voisines. Des communautés déjà vulnérables et mal desservies. »

Après plusieurs heures de commentaires publics, les superviseurs ont voté 4-0 pour approuver le projet.

« Je veux juste noter que certains de ces groupes qui viennent ici et s’expriment contre ce projet, ils le font tout le temps. Ils jettent tout contre le mur et voient ce qui colle. Mais ils n’apportent aucun projet. ici », a déclaré le superviseur du district 1, Phillip Peters.

« Je ne vois aucun projet de leur part qui crée des emplois, qui fasse quoi que ce soit pour bénéficier à l’environnement. J’apprécierais cela s’ils ont des idées. »

La motion approuvée par les superviseurs lundi a modifié le zonage pour un total de 6 160 acres, délivré cinq permis d’utilisation conditionnelle pour la construction et l’exploitation d’une installation de CSC en surface et un autre permis d’utilisation conditionnelle pour 11 milles de conduites souterraines pour le transport de CO2.

Le projet devrait stocker en permanence jusqu’à 49,1 millions de tonnes de CO2 dans deux réservoirs souterrains.

Les responsables locaux ont vanté l’adoption par le comté des énergies alternatives et de la séquestration du carbone comme un remplacement potentiel des emplois et des revenus générés par l’industrie pétrolière et gazière, qui fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des réglementations de l’État.

« C’est vraiment un tournant, une étape historique dans le comté de Kern parce que le comté de Kern continue d’exposer les pièces, les gadgets nécessaires pour être à la pointe de n’importe quelle industrie », a déclaré Leticia Perez, superviseure du district 5.