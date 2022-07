Les superubs d’Angleterre mènent l’Euro féminin 2022 devant l’Allemagne pour remporter le premier titre majeur

LONDRES – L’Angleterre est votre vainqueur de l’Euro féminin 2022 après une finale palpitante face à l’Allemagne dimanche. La remplaçante Ella Toone a donné aux hôtes du tournoi une avance en seconde période avec un brillant but individuel que Lina Magull n’a égalisé qu’à la 79e minute. Lorsque le match est allé en prolongation, c’est une autre remplaçante anglaise, Chloe Kelly, qui a marqué à bout portant après que l’Allemagne n’ait pas réussi à dégager un corner.

Oh, et le match s’est déroulé devant un record de participation au Championnat d’Europe (hommes et femmes), avec 87 192 spectateurs dans les tribunes pour voir les femmes anglaises remporter leur première grande compétition.

Voici Tom Hamilton et Kathleen McNamee d’ESPN avec trois points rapides d’une finale remarquable à Wembley.

1. Les supersubs anglais livrent un premier trophée international

Chloe Kelly a attendu un moment après avoir poignardé le ballon au-delà de Merle Frohms à la 110e minute. Et puis une fois que le vainqueur a été confirmé, la foule record de Wembley a éclaté et Kelly a couru vers le banc pour faire sa propre version de Brandi Chastain. moment qui change le sport à partir de 1999. Ce sera l’une des images déterminantes de ces quatre semaines et des années à venir, mais le fait qu’elle était sur le terrain pour avoir cet impact était dû aux remplacements parfaitement jugés de Sarina Wiegman.

Après avoir marqué l’histoire aux Euros en nommant le même onze de départ pour chaque match, il n’a fallu que six minutes au premier groupe de “supersubs” pour faire son effet. Comme nous l’avons vu à chaque match de ce tournoi, Alessia Russo et Toone ont eu un impact depuis le banc. Ellen White et Fran Kirby avaient mis les milles pendant les 55 premières minutes du match, mais alors que les espaces s’ouvraient, les jambes fraîches de Toone ont surpris l’Allemagne avec un match verrouillé à 0-0. D’abord le ballon: la passe précise de Keira Walsh dans l’espace était fantastique, mais la course de Toone était sur l’argent et sa finition parfaitement pondérée alors qu’elle le soulevait au-dessus des Frohms pressés pour le premier but du match.

Le but de Kelly à la 110e minute a ravi une foule record à Wembley alors que l’Angleterre battait l’Allemagne 2-1 pour remporter l’Euro féminin 2022. Naomi Baker/Getty Images

Cette substitution est intervenue à un moment où l’Angleterre avait du mal à trouver son rythme; à la fin, l’énergie et le long ballon direct de Walsh ont ouvert le jeu, enlevant l’élan au style boa-constricteur de l’Allemagne. Mais le passage de l’Allemagne à la 73e minute a également été décisif lorsque Sydney Lohmann a obtenu sa chance au milieu de terrain. C’est sa longue course à travers la défense anglaise qui a créé de l’espace pour Tabea Wassmuth (une remplaçante à la mi-temps), qui a réussi à se placer derrière la défense anglaise et à placer un centre bas pour que Lina Magull termine au premier poteau.

Au final, sur les 12 remplacements en 120 minutes captivantes, c’est Kelly qui a eu le dernier mot. Avec les jambes brûlantes dans le temps supplémentaire, c’est son vainqueur à la 114e minute qui a assuré le titre à l’Angleterre. L’arrivée a été déterminée, témoignage de son travail acharné après 11 mois d’absence avec une blessure au LCA; c’était aussi un signe de la confiance de Wiegman dans toute son équipe de 23 joueurs. –Tom Hamilton

2. La triste absence de Popp est trop difficile à surmonter pour l’Allemagne

La nouvelle que la capitaine allemande Alex Popp s’était blessée à l’échauffement avant la finale a envoyé une onde de choc dans le stade et parmi les fans et supporters allemands à la maison. Ce fut la fin la plus cruelle d’un tournoi époustouflant du joueur de 31 ans, qui était à égalité avec Beth Mead pour le Golden Boot avant ce match. Elle avait marqué six buts en cinq matches pour l’Allemagne et ses statistiques de but/tir individuelles étaient meilleures que celles de toute l’équipe réunie. Cela semblait encore pire si l’on considère que Popp a également raté les deux derniers tournois en raison de blessures graves.

Le retrait de Popp du onze allemand lors des échauffements s’est avéré crucial pour le déroulement de la finale. Danny Lawson/PA Images via Getty Images

Ayant tant fait pour amener l’Allemagne à ce point, elle a été forcée de regarder de côté, même si sa remplaçante dans le onze de départ, Lea Schuller, était loin d’être une option inadéquate pour une occasion comme celle-ci. Le joueur du Bayern Munich a été nommé joueur allemand de l’année en 2021 et a été l’attaquant partant de son premier match du tournoi. cependant, dimanche, elle a eu du mal à entrer dans le match et a été remplacée par Nicole Anyomi après 67 minutes.

Le mouvement et le leadership de Popp sont difficiles à reproduire et c’était un match où l’Allemagne avait besoin d’elle. Il était clair que son physique dans la surface leur manquait, surtout en première mi-temps. Sara Dabritz et Magull avaient toutes deux des chances décentes de les mettre en avant, mais elles provenaient de longs tirs sous des angles difficiles. Il y avait peu de musculation dans la surface, ce pour quoi Popp est bien connu, et cette agression était absolument nécessaire contre une défense anglaise avec des joueuses fortes comme Millie Bright et Lucy Bronze.

En particulier tout au long de l’Euro, l’Allemagne a connu le succès avec Svenja Huth courant sur les ailes et délivrant des centres pour Popp qu’elle volait ou dirigeait malgré l’attention des défenseurs adverses. Lorsque Magull a finalement marqué un centre bas dans la surface, cela ressemblait à une avenue que l’Allemagne aurait pu exploiter beaucoup plus tôt si son capitaine avait été sur le terrain.

L’Allemagne s’est améliorée après avoir égalisé à 1-1, créant plusieurs occasions de prendre la tête, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que s’ils avaient eu Popp dès le début, ils auraient pu se disputer quelques buts de plus beaucoup plus tôt. Angleterre et a remporté un remarquable neuvième titre européen. — Kathleen Mc Namee

3. Jusqu’où Wiegman peut-il emmener cette équipe d’Angleterre ?

Lorsque les joueurs anglais sont sortis pour s’imprégner de l’atmosphère de Wembley avant le début du match, la foule a applaudi. Lorsque l’entraîneur Wiegman est sorti quelques minutes plus tard, les supporters anglais étaient debout, hurlant leur appréciation envers elle. Les fans aiment sans aucun doute cette équipe, mais ils l’aiment indiscutablement plus.

La réception était symbolique de la façon dont Wiegman a capté l’attention de la nation et de la foi qu’ils lui ont accordée. Et pourquoi ne le feraient-ils pas ? Son palmarès avec l’Angleterre est impeccable et elle leur a maintenant remis le prix le plus insaisissable de tous : un trophée de tournoi majeur. (Cela signifie également qu’elle a été manager des deux derniers vainqueurs de l’Euro, après avoir guidé les Pays-Bas vers la gloire en 2017.)

Il n’a jamais été mis en doute que cette équipe d’Angleterre possédait des joueurs de classe mondiale, mais Wiegman est venu et a ajouté un air de confiance et d’unité qui n’existait pas auparavant. Même dans leurs moments les plus fragiles, cette équipe s’est ralliée et s’est imposée. Après leur ouverture du tournoi, une victoire nerveuse 1-0 contre l’Autriche, on s’est demandé si l’Angleterre pouvait gérer la pression d’un tournoi à domicile. Cela a montré, cependant, que Wiegman avait déjà été ici avec les Pays-Bas. Elle a stabilisé le navire et n’a pas faibli dans son engagement envers son onze de départ. En parlant de super remplaçants Toone et Russo, elle leur a donné leur dû bien qu’ils aient sans doute une raison d’être dans le onze de départ.

Tous les joueurs interrogés sur Wiegman pendant les Euros ont parlé d’elle avec la plus grande estime, mais surtout, cela semblait incroyablement authentique. Pour les deux buts de la finale, Kelly et Toone ont couru pour célébrer avec elle et l’équipe. Ce n’était pas un moment sur eux en tant qu’individus; il s’agissait de tout le monde.

Peu de choses ont changé avec cette équipe par rapport aux années précédentes en dehors de l’influence de Wiegman. Elle est le rouage qui manquait à l’Angleterre depuis des années et maintenant ils en récoltent les fruits. C’est une perspective alléchante pour les chances de la Coupe du monde 2023. — Kathleen Mc Namee