Les superstars de la WWE confirment et abordent les sorties choquantes

Trois superstars de la WWE quitteront bientôt la société, une révélation qui en a surpris beaucoup, y compris certaines des personnes concernées par ces sorties. Sélection combative rapporte qu’Indi Hartwell, Tegan Nox et Baron Corbin sont sur le point de quitter la WWE, ce qui signifie que Nox et Hartwell seront agents libres dans 90 jours. Dans le cas de Corbin, son contrat n’est pas prolongé, donc une fois son contrat officiellement terminé (ce qui devrait être vers la fin de l’année), il sera libre d’aller où il veut. Les trois superstars ont depuis confirmé et abordé leur libération, et vous pouvez les retrouver ci-dessous. Nous souhaitons bonne chance à tous les trois et nous avons hâte de voir ce qu’ils feront ensuite.

Baron Corbin

Corbin s’adressa à son sortie le Xpubliant une légende d’une entrée à SmackDown avec la légende : « C’est tout ce qu’elle a écrit, les amis. ✌🏼 Cela a été réel et j’apprécie tous ceux qui m’ont soutenu. Corbin était récemment apparu un peu ici et là à SmackDown et faisait brièvement équipe avec Apollo Crews. C’était tout après la course stellaire de Corbin dans NXT, qui l’a fait devenir une force majeure du talon au début et un babyface plutôt apprécié à la fin grâce à un partenariat Tag Team délicieux et complètement inattendu avec Bron Breakker.

Indi Hartwell

Hartwell a abordé les choses sur X également. Le tweet de Hartwell disait : « Ne pleure pas parce que c’est fini, souris parce que c’est arrivé ». Hartwell était également apparue récemment à SmackDown, aidant son amie et alliée de longue date Candice LeRae. LeRae et Hartwell ont fait équipe lorsque Hartwell a été repêché à Monday Night Raw, et après s’être remis d’une blessure, ils continueraient à être une équipe.

LeRae a récemment remporté le WWE Speed ​​Women’s Championship, puis a commencé à apparaître à SmackDown la semaine dernière dans un scénario avec Nia Jax et Tiffany Stratton. Hartwell est apparu dans ce segment et pendant le match, mais Hartwell a également été présenté dans l’enregistrement de SmackDown de ce soir. Dans la série, Hartwell et LeRae ont eu un match contre Bayley et Naomi dans le cadre de l’histoire de Jax et Stratton. Il est donc vraiment surprenant de la voir sortir le jour même où elle lutte sur WWE TV.

Tegan Nox

Nox a abordé la version dans un tweeter aussiécrivant : « Certaines choses sont tout simplement hors de votre contrôle et vous ne pouvez faire que ce que vous pouvez. Mais clarifions une chose. Je suis prêt. J’étais prêt. Il suffit de montrer aux gens ce qu’ils ont manqué.

Nox a été fortement mise en vedette pour la dernière fois à Monday Night Raw l’année dernière lorsqu’elle a affronté Becky Lynch pour le championnat féminin NXT. Ils étaient censés avoir un match la semaine précédente, mais Lynch a subi une blessure qui a entraîné le report du match, mais malgré la pause de la semaine, le match a tenu.

Lynch conserverait le titre et Nox publierait des articles sur le match et l’avenir, en écrivant : « J’ai tout donné pour vous tous ce soir 💔 Merci @BeckyLynchWWE… mais je n’ai pas encore fini de me battre. » Depuis lors, Nox n’a pas été beaucoup présenté à la télévision et n’a disputé aucun match sombre au cours des six derniers mois.

Pour les non-concurrences, Nox et Harwell seront libres de partir ailleurs en février 2025.

Nous souhaitons à tous le meilleur et espérons qu’ils reviendront bientôt le tuer sur le ring.