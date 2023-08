Les supernovas de la mode qui ont tué lors de la tournée « Renaissance » de Beyoncé

Ils sont le visuel, bébé !

Tout le monde bourdonnement sur Reine Beyest un énorme succès Renaissance Une tournée mondiale qui a dominé les gros titres, stimulé les économies locales et inspiré des tueries intergalactiques avec une touche de yeehaw de la part des fans qui s’amusent comme des fous à montre toi de tous les spectacles.

Avec plus de 154 millions de dollars de revenus à l’étranger et plusieurs spectacles restants, le Renaissance Le World Tour pourrait surpasser Le weekendde la tournée « After Hours Til Dawn » (350 millions de dollars), Michael Jackson‘Bad’ Tour (311 millions de dollars) et Bruno Mars‘ La tournée ’24K Magic’ (305 millions de dollars) deviendra la tournée la plus lucrative de TOUS LES TEMPS.

À ce stade, l’expérience de changement de culture est déjà iconique avec ses séquences éblouissantes, ses changements de costumes épiques et LIERRE BLEU qui continue d’envoyer des stades bondés dans une frénésie avec ses kacks électriques.

Les fans aux yeux étoilés qui affluent vers les spectacles peuvent également s’attendre à se taire pendant le défi muet viral qui devient plus sérieux dans la ville.

pas cette fille a littéralement fait taire la fille à côté d’elle quand Beyoncé a demandé à être muette pic.twitter.com/PcQApvOxJu — ᴀʀᴛʜ (@arthfobic) 12 août 2023

Et par sérieux, nous entendons que vous pourriez être en danger si vous n’êtes pas muet pendant que moment de la performance attendue de Beyoncé « Heated ».

La façon dont toute la section a tourné autour de LMFAOOO pic.twitter.com/urKErojyne – Yoncé Vocals (@YonceVocals) 10 août 2023

À ce jour, Atlanta est le vainqueur en titre du défi après avoir détrôné Washington DC. Donc, si vous avez besoin de vous entraîner à rester muet, nous vous recommandons fortement de le faire avant le prochain spectacle.

Pour ceux qui insistent pour être en retard à la plus grande fête du monde, vous avez plus d’un mois pour réserver vos billets avant la fin de la tournée le 27 septembre à la Nouvelle-Orléans.

Quelle est votre tendance mode préférée du Renaissance Tour du monde? Avez-vous vécu le spectacle ? Si oui, comment était-ce ? Si non, prévoyez-vous d’y assister, à un moment donné ? Dites-nous ci-dessous et profitez de notre collection de superstars BAElien sur le dos.