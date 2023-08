Les supermarchés sont invités à réduire leurs déchets plastiques. À quoi cela ressemblerait-il ?

Face à une marée croissante de déchets plastiques, le gouvernement fédéral met en œuvre un plan visant à amener les supermarchés à réduire leur utilisation d’emballages plastiques – une mesure qui pourrait entraîner de grands changements dans l’expérience d’achat.

Ottawa a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il introduisait une politique exigeant que les plus grandes chaînes de supermarchés du Canada élaborent et mettent en œuvre des plans pour réduire leur empreinte de déchets plastiques.

Environnement et Changement climatique Canada a déclaré qu’il consultait actuellement le secteur des supermarchés sur la politique proposée et qu’il espérait la mettre en œuvre d’ici la fin de l’année. Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que le gouvernement fédéral disposait d’options pour appliquer la politique, mais n’a pas voulu dire quelles mesures il envisageait à ce stade-ci.

«Nous demandons à ces entreprises d’être responsables et de faire ce qu’il faut. Et nous pensons qu’elles peuvent le faire», a déclaré Guilbeault à CBC News.

Selon ce document de consultation gouvernementale l’objectif d’Ottawa est de motiver des chaînes comme Loblaws, Walmart et Costco à être plus vertes.

Le gouvernement affirme que les chaînes d’épicerie, les supercentres alimentaires et les entrepôts qui génèrent plus de 4 milliards de dollars de ventes annuelles devront élaborer des stratégies pour réduire les déchets plastiques. La politique ne vise pas à affecter les petites entreprises, les épiciers indépendants, les magasins d’aliments spécialisés, les dépanneurs ou les marchés de producteurs.

Environnement Canada estime que les Canadiens jettent plus de 4,4 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année, dont seulement 9 % sont recyclés. Les emballages alimentaires en plastique représentent environ le tiers de tous les emballages en plastique utilisés au Canada.

Ottawa a déjà annoncé l’interdiction de nombreux articles en plastique à usage unique. La vente de sacs de caisse en plastique, de couverts, d’articles de restauration, de bâtonnets et de pailles sera interdite au Canada après le 20 décembre.

La nouvelle politique d’emballage pourrait cibler une large gamme d’emballages en plastique jetables dans les magasins : bouteilles de condiments, sachets d’aliments pour bébés compressibles, sacs en plastique d’aliments pour animaux de compagnie, récipients à clapet, sacs de lait et films rétractables pour les légumes et la viande.

Certaines grandes chaînes d’épicerie ont déjà commencé à abandonner ces formes d’emballages plastiques en choisissant des alternatives comme les bocaux en verre, qui peuvent être retournés, nettoyés et remplis à nouveau.

Le document de consultation du gouvernement indique que les grands détaillants auront la « flexibilité » de répondre aux exigences comme bon leur semble, mais ils devront quand même respecter certains délais.

Le gouvernement propose, par exemple, qu’au moins 75 pour cent des fruits et légumes soient vendus dans des emballages sans plastique dès 2026. Le gouvernement propose également que d’ici 2030, les grands détaillants doivent élaborer des plans pour vendre plus de 50 pour cent des fruits et légumes. des articles non périssables comme du riz ou des haricots dans des emballages sans plastique.

REGARDER | Les grandes chaînes d’épicerie peuvent-elles réduire leurs emballages en plastique : Ottawa s’attaque aux déchets plastiques des épiceries Ottawa souhaite que l’industrie propose des réglementations volontaires pour réduire les emballages en plastique dans les épiceries et affirme qu’elle réglementera si l’industrie ne propose pas de normes adéquates.

En réponse, les entreprises pourraient adopter un modèle de contenants à apporter ou proposer aux acheteurs des produits dans des emballages en plastique ou en verre qui, une fois vidés et nettoyés, pourraient être retournés pour être réutilisés.

Le gouvernement introduit ces mesures par le biais de ce qu’il appelle un Avis P2 obliger les grandes chaînes d’épicerie à élaborer des plans pour réduire les déchets plastiques et à rendre compte publiquement de leurs progrès. Les entreprises qui ne respectent pas la politique d’emballage ne seront pas jugées non conformes mais pourraient faire l’objet de mesures d’application.

« Si nous ne sommes pas satisfaits, la prochaine étape pour nous serait d’élaborer une réglementation spécifique à cet effet », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas ce que nous faisons à ce stade. »

Le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault à la Chambre des communes. Les entreprises qui ne respectent pas la politique gouvernementale en matière de déchets plastiques pourraient être soumises à des sanctions. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

Les grands détaillants réagissent

Les chaînes d’épicerie s’appuient sur les emballages en plastique car ils sont bon marché, légers et flexibles, et réduisent les pertes et le gaspillage alimentaires.

L’association professionnelle de l’industrie, le Conseil canadien du commerce de détail, a déclaré que la nouvelle politique cible « malheureusement » exclusivement les grands épiciers.

« Ce qui n’est pas pratique, car les détaillants canadiens n’ont ni contrôle ni influence directs sur la chaîne d’approvisionnement mondiale », a déclaré Michelle Wasylyshen, porte-parole nationale du conseil.

Le Conseil canadien du commerce de détail affirme que cette politique pourrait faire augmenter le coût de l’épicerie et aggraver le problème du gaspillage alimentaire. Wasylyshen a déclaré que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les conséquences financières, environnementales et en matière de sécurité alimentaire avant que le gouvernement n’adopte cette mesure.

« En attendant, nous continuons d’encourager le gouvernement à investir dans l’innovation et à favoriser la collaboration avec toutes les parties prenantes pour atteindre nos objectifs de réduction des déchets plastiques », a-t-elle déclaré.

De nombreux magasins dépendent de plateaux en polystyrène, de films plastiques et d’étiquettes thermiques pour emballer les produits périssables. (Darius Mahdavi/CBC)

Le conseil a déclaré qu’il s’engageait à ramener ses déchets plastiques à zéro en éliminant les emballages problématiques, en utilisant davantage de contenu recyclé et en travaillant sur une initiative menée par l’industrie pour lutter contre la pollution plastique. le Pacte canadien sur les plastiques.

Environmental Defence, une organisation de défense, n’est pas convaincue.

Karen Wirsig, responsable principale du programme pour les plastiques d’Environmental Defence, a récemment déclaré que l’organisation commandé un audit des chaînes d’épicerie qui ont découvert que de nombreux articles qui étaient autrefois présentés dans des bocaux ou dans des emballages en papier sont désormais emballés dans du plastique.

« C’est douloureux de voir combien de plastique se trouve là où il ne devrait pas y en avoir », a-t-elle déclaré.

« Ce sont de très grandes entreprises qui ont réalisé de très gros bénéfices ces dernières années. Elles ont de l’argent pour investir dans l’amélioration de leurs systèmes. »

Comment fonctionnent les courses alimentaires sans plastique ?

Il existe déjà des épiceries promettant des achats sans plastique dans certaines villes canadiennes.

L’épicerie NU d’Ottawa s’efforce d’atteindre le zéro déchet dans ses opérations et les produits qu’elle vend.

« Ce serait un mensonge si je disais que cela ne créerait aucun déchet d’emballage », a déclaré Valérie Leloup, cofondatrice et copropriétaire de NU Grocery. « Nous créons une très petite quantité de déchets d’emballage par rapport à une épicerie traditionnelle. »

Leloup a déclaré que le magasin achète des articles en gros pour minimiser l’emballage par unité. Dans la mesure du possible, a-t-elle expliqué, le magasin opte pour des fournisseurs locaux qui proposent des produits dans des emballages réutilisables, que le magasin renvoie aux fournisseurs.

Des produits secs bordent le mur de l’épicerie NU à Ottawa. (Jean-François Benoît/CBC)

Les clients de NU Grocery utilisent des sacs et des bocaux en papier brun fournis par le magasin, ou des bouteilles et contenants qu’ils rapportent de chez eux. Les clients pèsent au préalable leurs contenants vides. La tare, c’est-à-dire le poids du contenant vide, est soustraite à la caisse.

Le magasin désinfecte quotidiennement les bacs, les distributeurs et les pelles. Des entonnoirs spéciaux sont utilisés pour remplir les conteneurs en vrac afin d’éviter le gaspillage et la contamination croisée.

Les produits tels que le yaourt ou le beurre de cacahuète sont présentés dans des contenants préemballés. Les clients doivent payer des frais de dépôt pour s’assurer qu’ils retournent les conteneurs. Lorsqu’ils sont ramenés, le magasin les nettoie et les remplit. (NU Grocery ne vend pas de viande.)

Les articles de NU Grocery sont plus chers que ceux vendus par bon nombre de ses concurrents, a déclaré Leloup, mais ils sont compétitifs par rapport aux autres magasins bio du centre-ville de la ville.

Certains articles chez NU Grocery, comme le lait et le beurre, sont livrés dans des contenants préemballés que les clients peuvent retourner. (Jean-François Benoît/CBC)

« Vous ne pouvez pas les comparer à l’option emballée la moins chère que vous trouverez dans un magasin à grande surface. Ce serait une comparaison très injuste », a-t-elle déclaré.

Leloup a déclaré que même si son magasin occupe un marché de niche, les chaînes d’épicerie peuvent encore en tirer des leçons.

Tout en soutenant les efforts du gouvernement visant à réduire les déchets plastiques dans les grandes chaînes d’épicerie, elle a déclaré qu’elle préférerait que le gouvernement adopte des réglementations plus strictes, voire mette en place un prix sur la pollution plastique, à l’instar d’une taxe carbone.

Les distributeurs d’huile de cuisson permettent aux clients de NU Grocery de remplir leurs propres pots. (Jean-François Benoît/CBC)

« Si vous payez le prix de la pollution que vous créez, les détaillants commenceront à réfléchir aux moyens de réduire ce prix », a déclaré Leloup.

Ottawa n’a pas indiqué qu’il envisageait de mettre un prix sur la pollution plastique, mais Guilbeault a déclaré que le gouvernement était prêt à prendre d’autres mesures au-delà de son avis P2.