Les supermarchés britanniques rationnent les œufs alors que la grippe aviaire perturbe l’approvisionnement

Certains supermarchés britanniques ont commencé à rationner les achats d’œufs des clients après que les approvisionnements ont été interrompus par la grippe aviaire.

La Grande-Bretagne fait face à sa plus grande épidémie de grippe aviaire et constate une augmentation rapide du nombre de cas dans les fermes commerciales, ce qui a un impact sur l’approvisionnement en œufs et fait également craindre une pénurie de dindes et de poulets pour la table de Noël.

Asda, le troisième plus grand épicier de Grande-Bretagne après le leader du marché Tesco et Sainsbury’s, limite ses clients à deux boîtes d’œufs.

“Alors que la grippe aviaire a perturbé l’approvisionnement de certaines gammes d’œufs, les détaillants sont des experts dans la gestion des chaînes d’approvisionnement et travaillent dur pour minimiser l’impact sur les clients”, a déclaré Andrew Opie, directeur de l’alimentation et de la durabilité au British Retail Consortium qui représente les supermarchés britanniques. .

“Certains magasins ont introduit des limites temporaires sur le nombre de boîtes que les clients peuvent acheter pour garantir la disponibilité pour tout le monde”, a-t-il ajouté.

Un porte-parole de Sainsbury’s a déclaré qu’il ” rencontrait des problèmes d’approvisionnement en œufs “.

Le porte-parole a déclaré que le groupe n’avait pas introduit de limites d’achat mais devait temporairement s’approvisionner en œufs en Italie.

La British Free Range Egg Producers Association (BFREPA) a déclaré que l’augmentation du coût de la production d’œufs depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie était un autre facteur affectant l’offre.

“Les agriculteurs perdent essentiellement de l’argent parce que le prix payé au supermarché n’est pas répercuté sur la chaîne d’approvisionnement des agriculteurs”, a déclaré un porte-parole du BFREPA.

“Donc, un grand nombre d’entre eux perdent une somme d’argent importante et ne peuvent plus se permettre de produire des œufs”, ont-ils déclaré, notant que l’industrie a perdu 743 350 pondeuses cette saison.

La semaine dernière, la vétérinaire en chef du Royaume-Uni, Christine Middlemiss, a minimisé la menace que la grippe aviaire fait peser sur l’approvisionnement en volailles de Noël.

Elle a déclaré à la radio BBC que la Grande-Bretagne abattait environ 1 milliard d’oiseaux par an, alors que jusqu’à présent, dans l’épidémie actuelle, 2,3 millions d’oiseaux étaient morts ou avaient été abattus, donc un petit nombre en termes de production annuelle globale.