Deux chaînes de supermarchés en Irlande et en Grande-Bretagne offrent des serviettes hygiéniques et des tampons gratuits dans le but de lutter contre la «pauvreté d’époque», qui, selon les organisations caritatives, a explosé pendant la pandémie de COVID-19. En Irlande, le magasin discount Lidl a déclaré qu’il deviendrait le premier grand magasin au monde. détaillant à offrir gratuitement des serviettes hygiéniques et des tampons dans les succursales du pays aux femmes et aux filles qui ont du mal à se les payer. L’initiative lancée en mai intervient alors que le parlement irlandais envisage un programme visant à rendre les produits d’époque gratuits pour toute personne dans le besoin. En novembre dernier, l’Écosse est devenue le premier pays pour faire des serviettes et des tampons gratuits.

En Grande-Bretagne, les médias locaux ont déclaré que certaines succursales du supermarché Morrisons avaient distribué des produits d’époque gratuits dans le cadre d’une initiative discrète par laquelle les acheteurs peuvent demander au personnel « un paquet que Sandy a laissé pour vous ».

Une porte-parole de Morrisons a déclaré à la Fondation Thomson Reuters qu’elle n’avait pas déployé le programme à l’échelle nationale, mais qu’elle pourrait envisager de l’étendre à l’avenir.

La pauvreté d’époque – un manque d’accès aux produits d’époque, aux installations de lavage et à l’éducation – peut conduire les filles et les femmes à manquer l’école ou le travail et augmente le risque d’infection et de syndrome de choc toxique.

«Dans un premier pays au monde comme le nôtre, personne ne devrait avoir à choisir entre se nourrir et nourrir sa famille ou acheter des produits d’époque», a déclaré Claire Hunt, fondatrice de Homeless Period Ireland, qui fait campagne sur la question.

Une étude menée par l’organisation caritative internationale Plan International suggère que près de la moitié des jeunes de 12 à 19 ans en Irlande ont eu du mal à se payer des produits d’époque, 10% utilisant des alternatives inappropriées en raison du coût.

Lidl a déclaré qu’il offrirait aux clients un coupon pour une boîte gratuite de serviettes hygiéniques ou de tampons chaque mois via son application et qu’il faisait don de produits hygiéniques à une association caritative pour les sans-abri qui pourraient ne pas avoir accès à un smartphone.

Il travaille également avec la Ladies Gaelic Football Association pour fournir des produits d’époque gratuits aux clubs à travers le pays.

L’Écosse est devenue le premier pays au monde à fournir des serviettes et des tampons gratuits dans les écoles, collèges et universités en 2018. L’Angleterre et le Pays de Galles ont depuis lancé des programmes similaires.

Une enquête réalisée en 2017 par Plan International a révélé qu’une fille sur sept en Grande-Bretagne avait eu du mal à acheter des produits sanitaires.

