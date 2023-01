Les superfans les plus surprenants de Love Island, d’Ed Balls et Margot Robbie à Stormzy, alors que la nouvelle série revient

LOVE Island est l’une des émissions dont on parle le plus en ce moment – et il y a des superfans très surprenants.

Les goûts d’Ed Balls de This Morning, l’actrice Margot Robbie et le rappeur Stormzy aiment tous regarder l’émission de rencontres ITV2.

La série hivernale de Love Island est revenue sur nos écrans pour la deuxième fois plus tôt cette semaine.

Les célibataires sexy ont été occupés à faire connaissance dans l’incroyable villa.

Des milliers de personnes se sont connectées pour regarder le spectacle, y compris des visages très célèbres.

Nous allons jeter un coup d’oeil…

Margot Robbie

Margot, 32 ans, a fait connaître son amour pour le programme.

L’actrice a été frappée lorsqu’elle a rencontré les stars de Love Island 2019, Jordan Hames, 27 ans, Lucie Dolan, 24 ans, et Michael Griffiths, 31 ans.

Margot a joyeusement posé pour des photos avec les stars de télé-réalité lors de la première londonienne de Birds of Prey.

Elle a même FaceTimed Adam Collard, 26 ans, avec Cara Delevingne, 30 ans, lors de la réunion Aftersun l’année dernière.

Margot a beaucoup d’amour pour le spectacle et a même organisé une fête d’anniversaire sur le thème de Love Island l’année dernière.

Boules Ed

Ed a ses propres accessoires Love Island qu’il porte dans la maison[/caption]

Le présentateur de Good Morning Britain, 55 ans, adore l’émission de rencontres.

Hier, son obsession pour Love Island a été révélée.

Parlant du retour du programme, sa co-animatrice Susanna Reid, 52 ans, l’a taquiné à propos de son obsession.

Susanna a déclaré: “J’ai oublié, bien sûr, à quel point j’étais obsédée. Ce n’est pas seulement que vous regardez, vous êtes en fait obsédé par Love Island.

Ed a même été équipé de tous les accessoires du spectacle.

Elle a ajouté: “Vous avez une valise Love Island, n’est-ce pas? Ce que vous n’avez pas simplement dans un placard quelque part, vous l’utilisez régulièrement.

Il a répondu: “C’est allé sur la côte sud, c’est allé dans le sud de l’Espagne, et aussi dans le Yorkshire au cours des trois dernières semaines.”

Le journaliste a également posté des photos de lui dans une robe Love Island en regardant l’émission.

Tempête

Le rappeur est un grand fan de Love Island[/caption] TVI

Stormzy a fait une apparition dans l’émission[/caption]

La chanteuse de 29 ans – qui est l’ex de la nouvelle animatrice Maya Jama, 28 ans – est une grande fan de l’émission.

Il aime tellement le programme qu’il a même fait une apparition en 2017.

Au cours de la troisième série, Stormzy a clairement exprimé son opinion sur la relation entre Olivia Attwood, 31 ans, et Chris Hughes.

Il a tweeté : « Chris, tu es trop bien pour son compagnon » – et le message a été lu lors d’un défi pour que tout le monde en entende parler.

Quelques semaines plus tard, Stormzy FaceTimed la villa pour parler à Chris, 30 ans, et Kem Cetinay, 26 ans, de l’émission de talents.

Amy Schumer

Getty

Amy a également partagé à quel point elle aime le programme[/caption]

Le comédien américain, 41 ans, est un autre grand fan.

En 2019, elle a parlé de sa personne préférée dans l’émission.

Amy a déclaré: “J’adore cette saison de Love Island.

«Je veux crier à Maura. Elle est comme ma pote, je me sens très liée à elle.

La star hollywoodienne parlait de la beauté irlandaise Maura Higgins.