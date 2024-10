Les superfans de Matt Bomer sont mécontents de sa non-présentation au gala du parc

Les fans de « Magic Mike », la star Matt Bomer, ont été déçus de ne pas avoir été présent au gala de l’Hudson River Park, bien qu’il ait été honoré. Getty Images

C’est une déception pour Bomer !

Les gens sociaux ont été cochés lorsqu’ils ont acheté des billets pour voir Matt Bomer être honoré – mais ne se sont pas rapprochés de la belle star de « Magic Mike » que lorsqu’ils sont au cinéma, a déclaré une source à Page Six.

Bomer et son mari, le gourou des relations publiques Simon Halls, ont été fêtés jeudi lors du gala des Hudson River Park Friends. Mais le couple n’est apparu que via vidéo, décevant ceux qui espéraient respirer le même air que la star étudiante.

« Un peu nerveux », s’est plaint un participant et un fan de Bomer.

Bomer a été honoré avec son mari, gourou des relations publiques, Simon Halls. FilmMagie

Quoi qu’il en soit, l’événement a quand même permis de récolter la somme énorme de 2,75 millions de dollars pour le parc. ZUMAPRESS.com

Mais Halls nous dit que les deux hommes étaient « plus que déçus de ne pas avoir pu venir ».

« Les problèmes de travail reviennent tout le temps pour nous deux et c’est devenu quelque chose où nous ne pouvions pas y arriver », a-t-il déclaré. « Nous étions tellement déçus. »

Dans la vidéo, Bomer et Halls s’excusent pour leur absence due au travail et parlent de toute la façon dont le parc a été important pour leur famille, qui comprend leurs trois fils Kit, Henry et Walker.

Bomer a filmé des scènes de « The Normal Heart » et « White Collar » sur place.

« Matt et moi avons passé plusieurs nuits à faire de longues promenades le long de la rivière, discutant de notre journée et des projets pour notre famille », a déclaré Halls. « Cela signifiait tout pour nous. »

Ceux qui ont assisté à l’événement, qui a permis de récolter 2,75 millions de dollars, ont eu la chance de voir Ronny Chieng, correspondant du « Daily Show », Martha Stewart, le sénateur de l’État de New York Brian Kavanagh et le membre du conseil municipal de New York Erik Bottcher.

« Nous avons tellement de souvenirs incroyables là-bas », a déclaré Bomer. « L’une de mes activités préférées est de marcher jusqu’au bout de Christopher Street Pier et de regarder les danseurs de salon s’entraîner le dimanche soir. C’est une expérience new-yorkaise par excellence qui ne pourrait se produire nulle part ailleurs.

Le couple est apparu via vidéo. srpp/ Splash Nouvelles