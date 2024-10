Les supérettes américaines trouveront-elles le secret pour vendre de meilleurs aliments ?

NEW YORK– Les Américains qui pensent aux hot-dogs pétrifiés, aux burritos surgelés et aux collations salées lorsqu’ils imaginent aller chercher de la nourriture dans une station-service ou un relais routier pourraient être agréablement surpris lors de leur prochain road trip : les dépanneurs américains leur proposent plus et mieux – mais pas nécessairement plus sains – choix.

De 7-Eleven aux chaînes régionales comme QuikTrip, les exploitants de dépanneurs, comme on les appelle dans le secteur, recherchent à l’étranger une source d’inspiration à emporter, ajoutant des sièges assis à certains endroits, élargissant leur carte de café. pour rivaliser avec Starbucks et expérimenter des repas préparés sur commande pour les familles occupées.

Les mouvements se produisent comme dépanneurs chercher des moyens de compenser le ralentissement des ventes de cigarettes, de cartes et de boissons gazeuses. En tentant les palais des clients avec des sandwichs de charcuterie fraîche et des hamburgers faits maison, les humbles supermarchés veulent devenir une alternative aux restaurants fast-food pour les Américains occupés qui recherchent des options de restauration faciles, intéressantes et moins chères.

« Il a fallu des décennies pour passer d’une nourriture perçue comme du désespoir à sa destination », a déclaré Jeff Lenard, vice-président des initiatives industrielles stratégiques de la National Association of Convenience Stores.

Autrefois connues pour le petit-déjeuner et le déjeuner, les chaînes de dépanneurs comme Wawaavec plus de 1 000 établissements sur la côte Est, ainsi que de petits opérateurs comme Rutter’s, basé à York, en Pennsylvanie, se sont lancés dans l’heure du dîner avec des plats de soupe, de poulet et de poisson. Rutter’s, qui exploite 90 magasins, prévoit un nouveau format de magasin avec plus de sièges et ajoutera 50 nouveaux emplacements au cours des cinq prochaines années.

Casey’s General Stores, le troisième plus grand exploitant de magasins de proximité du pays avec 2 500 points de vente, principalement dans le Midwest et le Sud, a lancé cette année des sandwichs chauds au poulet, au porc et au hamburger sur des petits pains briochés. L’entreprise, déjà connue pour servir des pizzas appréciées des clients, a créé un menu à durée limitée comprenant des tartes et des sliders à base de porc effiloché fumé, de sauce barbecue et de cornichons.

« Nous abordons vraiment cela comme un restaurant, comme nous l’avons toujours fait, mais plus encore maintenant », a déclaré Carrie Stojack, vice-présidente de la marque et des informations stratégiques de la chaîne basée dans l’Iowa. « Les prix sont devenus vraiment élevés. Ce qui se passe, c’est que les dépanneurs deviennent une véritable option viable pour les clients.

Conformément à leur quête, les dépanneurs élargissent leurs services de livraison pour s’appuyer sur une clientèle qu’ils ont trouvée pendant la pandémie de COVID-19. 7-Eleven prévoit d’étendre son application de livraison 7Now à l’échelle nationale, permettant aux utilisateurs de se faire apporter des pizzas, les Slurpees emblématiques de la chaîne et des milliers d’autres articles à leur porte.

La plus grande chaîne de magasins de proximité du pays, détenue par Société japonaise Seven & i Avoirspropose une sélection d’articles japonais comme du poulet teriyaki, des boulettes de riz, des ramen au miso et des ailes croustillantes au piment doux dans certains magasins aux États-Unis et dans ses magasins Speedway et Stripes récemment acquis. Visiteurs au Japon et Hawaï réagissent souvent avec envie et étonnement lorsqu’ils goûtent à ce qui est proposé dans un 7-Eleven à Tokyo ou à Honolulu.

La filiale nord-américaine de la chaîne a déclaré qu’elle travaillait avec certains des mêmes fabricants de produits alimentaires et commissaires qui servent Seven-Eleven Japan. Cela inclut Warabeya, qui étend ses opérations aux États-Unis pour aider à livrer des produits frais aux magasins et proposer un assortiment d’offres adaptées aux goûts régionaux.

« Notre équipe s’inspire du monde entier pour introduire de nouveaux produits comme les beignets mangonada au Tajín, les sliders de porc barbecue, les bols de poulet au curry et tous les sandwichs pour le petit-déjeuner », a déclaré la filiale dans un communiqué après avoir refusé les demandes d’interview.

Sept & i Holdings a annoncé plus tôt ce mois-ci son intention de fermer 444 sites aux États-Unis dans un contexte de ralentissement des ventes, de pressions inflationnistes et d’une baisse accélérée des achats de cigarettes. L’entreprise présente également une offre de rachat d’Alimentation Couche-Tard, le propriétaire canadien des dépanneurs Circle K.

La nourriture attrayante dans les dépanneurs n’est pas entièrement nouvelle et varie considérablement selon les régions. Buc-ee’s, la chaîne née au Texas qui compte 50 magasins dans le Sud, a un culte parmi les fans qui s’arrêtent régulièrement pour des tacos au petit-déjeuner et des collations comme des choux de maïs au caramel appelés Beaver Nuggets.

Les résidents de Pennsylvanie, quant à eux, débattent joyeusement des mérites culinaires relatifs de la nourriture de Wawa (essayez le Gobbler, un sandwich chaud à la dinde avec de la farce, de la sauce et de la sauce aux canneberges, conseillent-ils), Feuillez (le vaste menu de plats chauds et personnalisables comprend des bagels et des quesadillas pour le petit-déjeuner) et Landhope Farms, apprécié pour ses cornets de crème glacée et ses milkshakes trempés à la main.

Les vidéos TikTok et YouTube de personnes ne mangeant que de la nourriture de dépanneur pendant une journée ou comparant les plats de différentes chaînes ont contribué à susciter l’intérêt pour la nourriture sur la route.

Anderson Nguyen, 26 ans, créateur de contenu TikTok basé à San Francisco, a essayé le poulet et les macaronis au fromage de Krispy Krunchy Chicken, qui exploite la plupart de ses emplacements dans des stations-service et des dépanneurs.

« En général, je n’achète pas beaucoup de choses dans ces dépanneurs », a déclaré Nguyen. Mais il a dit que son expérience chez Krispy Krunchy Chicken le ferait reconsidérer sa décision.

Le coronavirus a donné au secteur un rôle unique. La plupart des restaurants ont fermé temporairement au plus fort de la pandémie, tandis que de nombreux les dépanneurs sont restés ouverts.

Les ventes de produits autres que le carburant dans les dépanneurs américains ont augmenté de 36 % entre 2018 et l’année dernière, passant de 242 milliards de dollars à près de 328 milliards de dollars, selon une analyse de la National Association of Convenience Stores portant sur les données de ventes d’environ 20 000 emplacements. Au cours de la même période, la part des cigarettes dans ces ventes est passée de 31 % à 20 %.

En élargissant leur offre alimentaire, les supérettes menacent désormais de prendre le pas sur les chaînes de restauration rapide comme McDonald’s, Burger King et Wendy’s, qui ont profité des offres estivales pour relancer leurs ventes, selon les experts.

Jonathan Raduns, PDG du merchandising alimentaire du cabinet de conseil en vente au détail Merchandise Food LLC, a effectué une vérification ponctuelle en ligne d’articles similaires proposés dans des restaurants de restauration rapide et des chaînes de proximité spécifiques, démontrant que la nourriture dans les magasins de proximité était en réalité moins chère.

Par exemple, une grande pizza au pepperoni chez Casey’s à Londres, Ohio, coûte 13,99 $ contre une version similaire chez Domino’s, qui coûte 14,99 $. Et un grand café de la chaîne de dépanneurs Parker’s Kitchen à Savannah, en Géorgie, s’est vendu à 2,49 $ contre 3,48 $ pour une taille similaire dans un Starbucks de la même zone.

La chaîne de commodités basée en Virginie, Arko, qui exploite des magasins sous des bannières telles que 1-Stop et ExpressStop, s’est efforcée d’être une alternative abordable. Au début de l’année, elle a lancé ce qu’elle a décrit comme une pizza de 12 pouces « anti-inflationniste » qui coûtait 4,99 $ pour les membres du programme de fidélité gratuit d’Arko et 7,99 $ pour les non-membres.

« Il nous a fallu des mois pour trouver une bonne qualité et quelque chose que les gens peuvent réellement se permettre », a déclaré Arie Kotler, PDG d’Arko Corp.

Les nutritionnistes et les organisations comme l’American Heart Association encouragent les détaillants des stations-service à se concentrer sur les fruits et autres aliments frais sains.

Kristen Lorenz, diététiste professionnelle dans un cabinet privé à Grand Rapids, dans le Michigan, a déclaré que les exploitants de plats cuisinés avaient ajouté des options plus saines comme les roulés de laitue et les parfaits au yaourt. Auparavant, les plats préparés se composaient de viande sur un rouleau et de pizza qui semblaient « sèches et ridées ».

Parmi les favoris de Lorenz : les sandwichs personnalisés chez Sheetz et Wawa.

« Tout le monde doit faire le plein d’essence et tout le monde doit manger », a-t-elle déclaré. « Il est donc bon d’offrir une variété de choix sains parmi lesquels les Américains peuvent choisir. Et ce qui est génial avec ces magasins, c’est qu’ils proposent toujours les articles traditionnels qui peuvent rendre un road trip amusant. Vous pourriez vous procurer un petit sac de chips.

La rédactrice AP Food Dee-Ann Durbin à Détroit a contribué au rapport.