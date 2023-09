Les superbes looks de Shakira aux VMA | Divertissement | L’impression des États-Unis

Shakira a été l’une des principales protagonistes des MTV Video Music Awards 2023, qui se sont tenus hier matin au Prudential Center du New Jersey. Celui de Barranquilla est devenu le premier artiste latino-américain à recevoir le prix Video Vanguard, une reconnaissance que possèdent de grands artistes internationaux comme Madonna ou Beyoncé.

Il a également remporté le prix de la meilleure collaboration de l’année pour sa chanson TQG avec Karol G, une chanson qu’il a interprétée lors de sa performance de plus de dix minutes dans laquelle il a revu ses plus grands succès et a confirmé son retour par la grande porte de l’industrie musicale.



Shakira sur le tapis rouge des MTV Video Music Awards Getty Images via AFP

En plus de ces reconnaissances, l’artiste nous a laissé sans voix avec les différentes tenues qu’elle a portées tout au long de la soirée. Shakira est arrivée sur le tapis rouge dans une sensuelle robe dorée de Versace, une marque pour laquelle elle est également chargée de créer ses autres tenues.

L’interprète de Les hanches ne mentent pas Elle a attiré tous les regards à son arrivée à l’événement avec une robe pleine de paillettes qui semblaient brodées sur une cotte de mailles mais étaient en réalité de la soie. Une silhouette de sirène suggestive avec un décolleté en forme de cœur et des ouvertures dans l’abdomen avec des bretelles entrelacées dans le dos, laissées découvertes. Elle a complété la tenue avec des sandales à plateforme dorées et ses cheveux bouclés.



Shakira sur le tapis rouge des MTV Video Music Awards EFE

Pour sa prestation applaudie, la Colombienne a opté pour une tenue nude aux paillettes dorées brodées qu’elle a transformée grâce à la superposition de vêtements comme une jupe à franges ou un blazer. surdimensionné. L’ensemble se composait d’un haut avec un décolleté en V et un ourlet asymétrique qui laissait son abdomen visible et d’une mini-jupe, également asymétrique, combinée à des leggings.



Shakira en tenue nude à paillettes dorées pour se produire aux MTV Video Music Awards REUTERS

Mais son look le plus audacieux était laissé pour la fin. Si dès son arrivée sur le tapis rouge il s’est transformé en sirène, pour recevoir le prix de sa part aux côtés de Karol G, il a opté pour un design bleu ciel satiné qui était une version actualisée du iconique Cette robe porté par Elizabeth Hurley il y a près de trente ans.



Shakira pose avec sa robe grecque après le gala des MTV Video Music Awards Getty Images via AFP

Comme si elle était une déesse grecque, la Colombienne est montée sur scène dans une superbe robe au décolleté asymétrique et pleine d’ouvertures ornées d’épingles de sûreté dorées XL. Une création très risquée avec laquelle Shakira a mis en valeur sa silhouette et ses jambes.