Les superbes lauréats des International Photography Awards 2024

Les lauréats de la 21e édition du Prix ​​internationaux de photographie (IPA) ont été annoncés et les images figurent parmi les plus mémorables de l’histoire du concours. Du sport à la nature, l’IPA décerne 11 prix, répartissant chaque catégorie entre images professionnelles et non professionnelles. Inspirant à la fois les photographes établis et émergents à partager leurs points de vue uniques sur le monde, le jury de l’IPA a trié des milliers d’images pour trouver les images les plus convaincantes dans un large éventail de catégories.

Parmi les images les plus marquantes, on trouve celle de Paul Szimák, lauréat professionnel de la catégorie Beaux-Arts pour son image intitulée L’ART DE LA RÉSILIENCE. La composition ornée de la photographie évoque une peinture baroque, effaçant presque la frontière entre les médias et construisant un pont entre des siècles d’histoire de l’art. « Dans la mythologie grecque, la déesse Gaïa personnifie la terre. La Terre mère ne vieillit pas », a déclaré Szimák dit à propos de son image. « Elle nous apparaît aussi radieuse que la jeunesse éternelle. Mais en réalité, elle est épuisée et exploitée. La fin est-elle proche ? Ressuscitera-t-elle dans le cycle éternel ? »

D’autres images sont fermement ancrées dans les questions d’actualité, transmettant au monde les histoires individuelles déchirantes qui se déroulent dans des tragédies plus vastes. Mustafa Hassona a remporté le titre de photographe éditorial/de presse de l’année pour sa couverture du conflit israélo-palestinien. En particulier, l’image poignante d’un homme en pleurs alors qu’il porte le corps sans vie d’un proche illustre le niveau de désespoir et de perte auquel le peuple palestinien a été confronté au cours des derniers mois.

Les catégories Non-Professionnelles regorgent d’images tout aussi captivantes. Par exemple, César Guardia Alemañi Vers l’intimité explore les liens profonds qui se tissent entre nous et la façon dont ils façonnent nos expériences individuelles. Le concours met en lumière une image qui semble raconter une histoire complète à elle seule, celle d’une petite fille sur le point de montrer une œuvre d’art à un homme âgé alité.

Les 11 lauréats des catégories professionnelles recevront chacun un prix en espèces de 1 000 $, tandis que les 11 lauréats des catégories non professionnelles recevront chacun un prix de 500 $. Ils recevront tous deux billets pour assister au gala des Lucie Awards à New York, où seront annoncés les lauréats des titres de Photographe international de l’année et de Découverte de l’année, respectivement pour les professionnels et les amateurs.

Faites défiler vers le bas pour voir certaines de nos images préférées des International Photography Awards 2024.

Les International Photography Awards ont annoncé les gagnants des catégories pour leur concours 2024.

My Modern Met a obtenu l’autorisation de présenter des photos de l’IPA.

Articles connexes :

Les incroyables gagnants des Minimialist Photography Awards 2024

Gagnants exceptionnels du concours du photographe d’astronomie de l’année 2024

Les incroyables gagnants des iPhone Photography Awards 2024

Gagnants créatifs des Mobile Photography Awards 2024