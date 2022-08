Les superbes kits de la Coupe du monde 2022 du Brésil inspirés du puissant jaguar

Nike

À un peu plus de 100 jours du début de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le Brésil a dévoilé les tenues qu’il portera au Qatar.

La Séléçao — Le numéro 1 du classement mondial masculin de la FIFA et à la recherche d’une sixième Coupe du monde record et sa première en 20 ans — sera certainement de la partie alors qu’il se dirige vers le tournoi avec une superbe paire de maillots.

À première vue, le design du maillot domicile ressemble à s’y méprendre à l’équipement traditionnel du Brésil, avec le célèbre maillot jaune agrémenté de touches de bon goût de garnitures bleues et vertes.

Cependant, un examen plus approfondi révèle que le tissu lui-même est tacheté d’un motif imprimé inhabituel, inspiré de la fourrure du jaguar, la plus grande espèce de chat des Amériques.

Le jaguar – le troisième plus grand félin du monde, après les tigres et les lions – est l’un des animaux les plus emblématiques de l’Amazonie avec son pelage distinctif parsemé de taches sombres et de rosettes.

Vibrante e arrojado, o uniform 2022 da Seleção Brasileira homenageia a coragem ea cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros.

A partir du 8 août

En tant que tel, fabricants Nike disent que le maillot “vibrant et féroce” est “inspiré par le courage imparable” des plus de 200 millions de personnes qui habitent la nation sud-américaine.

Nike

Alors que le maillot domicile jaune présente le motif jaguar dans un imprimé en relief discret, le motif est d’autant plus vibrant sur le maillot extérieur bleu, qui voit le graphique rendu dans une nuance de vert accrocheuse sur les manches.

Nike

Les deux kits se sont avérés un succès instantané auprès des joueurs brésiliens se dirigeant vers Qatar 2022 avec Richarlison plein d’éloges pour la nouvelle bande nationale.

“Magnifique, merveilleux, le plus beau du monde”, a déclaré l’attaquant de Tottenham Hotspur Globo.

“Il n’y a rien de mieux au monde que de porter le maillot de l’équipe du Brésil. C’est celui-là qui fait peur aux adversaires et maintenant que la Coupe du monde approche, ça donne des papillons dans le ventre.”

Le Brésil entame sa campagne de Coupe du monde contre la Serbie le 24 novembre avant d’affronter les autres adversaires du Groupe G, la Suisse et le Cameroun, les 28 novembre et 2 décembre respectivement.