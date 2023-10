Ilya Sutskever, scientifique en chef d’OpenAI, sur ses espoirs et ses craintes pour l’avenir de l’IA

Will Douglas Ciel | Revue technologique du MIT

“Une grande partie de ce que dit Sutskever est sauvage. Mais pas aussi sauvage que cela aurait pu paraître il y a à peine un ou deux ans. Comme il me le dit lui-même, ChatGPT a déjà réécrit les attentes de beaucoup de gens concernant ce qui s’en vient, transformant « cela n’arrivera jamais » en « cela arrivera plus vite que vous ne le pensez ». “Il est important de parler de la direction dans laquelle tout cela nous mène”, dit-il avant de prédire le développement de l’intelligence artificielle générale (il entend par là des machines aussi intelligentes que les humains) comme s’il s’agissait d’un pari aussi sûr qu’un autre iPhone.

Trois personnes ont subi une modification génétique dans le but de guérir leur VIH. Le résultat est inconnu.

Antonio Regalado | Revue technologique du MIT

“Dans le cadre d’une expérience remarquable, une société de biotechnologie appelée Excision BioTherapeutics affirme avoir ajouté l’outil d’édition génétique aux corps de trois personnes vivant avec le VIH et lui avoir ordonné de couper et de détruire le virus partout où il se cache. L’étude à un stade précoce constitue une étape importante vers l’objectif final de la société, qui consiste à guérir l’infection par le VIH avec une dose intraveineuse unique d’un médicament éditant le gène.

Boston Dynamics utilise ChatGPT pour créer un guide touristique robot

Trevor Mogg | Tendances numériques

« La meilleure partie est la façon dont Spot se comporte lorsqu’on lui demande d’adopter différentes personnalités. Regardez par exemple le guide du majordome britannique au début de la vidéo et le guide sarcastique quelques minutes plus tard. L’acteur shakespearien est également très impressionnant. …L’ingénieur logiciel [Matt Klingensmith] s’est dit également surpris par certaines réponses. Par exemple, lorsqu’il a demandé à Spot de lui montrer ses parents, le robot l’a amené à une première version de Spot parmi les robots présentés par Boston Dynamics.

Les gens parlent avec ChatGPT pendant des heures, ce qui amène les années 2013 Son Plus proche de la réalité

Benj Edwards | Ars Technica

“Dans le film, le personnage de Joaquin Phoenix tombe amoureux d’une personnalité de l’IA appelée Samantha (exprimée par Scarlett Johansson), et il passe une grande partie du film à se promener dans la vie, lui parlant à travers des écouteurs sans fil qui rappellent les AirPods d’Apple, lancés en 2016. En réalité, ChatGPT n’est pas aussi conscient de la situation que Samantha l’était dans le film, n’a pas de mémoire à long terme et OpenAI a suffisamment conditionné ChatGPT pour empêcher les conversations de devenir trop intimes ou personnelles. Mais cela n’a pas empêché les gens d’avoir de longues discussions avec l’assistant IA pour passer le temps.

Ils ont déchiffré le code d’une clé USB verrouillée d’une valeur de 235 millions de dollars en Bitcoin. Puis c’est devenu bizarre

Andy Greenberg | Filaire

“Stefan Thomas a perdu le mot de passe d’une clé USB cryptée contenant 7 002 bitcoins. Une équipe de hackers pense pouvoir le déverrouiller, à condition que Thomas le laisse faire. …Thomas avait déjà conclu un « accord de poignée de main » avec deux autres équipes de crack un an plus tôt, a-t-il expliqué. …’Nous avons piraté l’IronKey’, déclare Nick Fedoroff, directeur des opérations d’Unciphered. « Maintenant, nous devons faire craquer Stefan. Cela s’avère être la partie la plus difficile.je»

Vous pouvez désormais commander un Waymo Robotaxi sur l’application Uber à Phoenix

Nikki Principale | Gizmodo

“Les passagers qui réservent un UberX, Uber Green, Uber Comfort ou Uber Comfort Electric pourraient être jumelés à un véhicule Waymo autonome. L’option de trajet Waymo est actuellement disponible dans la région métropolitaine de Phoenix et ne mettra en relation un passager avec un véhicule sans conducteur que si l’itinéraire fait partie du territoire d’exploitation de Waymo. Les passagers qui hésitent à monter à bord d’un véhicule Waymo auront la possibilité de se désinscrire avant l’envoi du robotaxi et de les envoyer à la place avec un chauffeur humain.

RÉGULATION

Cruise, le service Robotaxi de GM, suspend toutes les opérations sans conducteur dans tout le pays

Personnel | Presse associée

« Cruise, l’unité de véhicules autonomes appartenant à General Motors, suspend ses opérations sans conducteur dans tout le pays quelques jours après que les régulateurs californiens ont constaté que ses voitures sans conducteur représentaient un danger pour la sécurité publique. …’Nous avons décidé de suspendre de manière proactive les opérations sans conducteur sur toutes nos flottes pendant que nous prenons le temps d’examiner nos processus, nos systèmes et nos outils et de réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux fonctionner de manière à gagner la confiance du public », a déclaré Cruise. a écrit sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, jeudi soir.

Des scientifiques ont accidentellement créé un matériau pour des puces informatiques ultrarapides

Kiona Smith | Inverse

« Les chimistes affirment que leur nouveau semi-conducteur pourrait réduire les vitesses de traitement à quelques femtosecondes, mais il y a un piège. …Le rhénium, un ingrédient clé du Re 6 Se 8 Cl 2 , est l’un des éléments les plus rares sur Terre. Fabriquer des puces informatiques avec cela coûtera toujours beaucoup trop cher pour même y penser. Mais Tulyag et ses collègues affirment avoir suffisamment appris de Re 6 Se 8 Cl 2 et ses propriétés inhabituelles pour rechercher d’autres matériaux capables de faire la même chose, en quantités beaucoup plus raisonnables.

L’Agence de l’énergie prévoit des pics dans la demande mondiale de pétrole, de charbon et de gaz d’ici 2030

Brad Plumer | Le New York Times

“Depuis plus d’un siècle, l’appétit mondial pour les combustibles fossiles ne cesse de croître, alors que les humains continuent de brûler de plus grandes quantités de charbon, de pétrole et de gaz naturel presque chaque année pour alimenter leurs maisons, leurs voitures et leurs usines. Mais un changement remarquable pourrait bientôt être à l’ordre du jour. La principale agence mondiale de l’énergie prévoit désormais que la demande mondiale de pétrole, de gaz naturel et de charbon atteindra son maximum d’ici 2030, en partie sous l’effet des politiques que les pays ont déjà adoptées pour promouvoir des formes d’énergie et de transport plus propres.

La Chine donne à Ehang la première approbation industrielle pour des taxis aériens entièrement autonomes transportant des passagers

Evelyn Chang | CNBC

“Ehang, basé à Guangzhou, a déclaré vendredi avoir reçu un « certificat de type » de navigabilité de l’Administration de l’aviation civile de Chine pour son drone entièrement autonome, l’EH216-S AAV, qui transporte deux passagers humains. La société Ehang, cotée aux États-Unis, affirme être la première au monde à obtenir un tel certificat. “L’année prochaine, nous devrions commencer à nous développer à l’étranger”, a déclaré le PDG d’Ehang, Huazhi Hu, dans une interview, via une traduction CNBC de ses remarques en mandarin.

Google Fiber obtient un service incroyablement rapide de 20 Gbit/s

Ron Amédéo | Ars Technica

“Comme toujours avec Google Fiber, il s’agit d’une connexion symétrique avec 20 Gbit/s en descente et jusqu’à, afin que vous puissiez créer du contenu, comme publier une vidéo YouTube, en un éclair. …Je vis dans un désert de bande passante régi par le monopole local du haut débit, Comcast, et c’est une vitesse de téléchargement 1 000 fois supérieure à celle que Comcast me vendra en téléchargement, près de 20 Mbps.

