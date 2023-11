Les superbes histoires technologiques de cette semaine sur le Web (jusqu’au 11 novembre)

Les agents IA personnalisés sont là. Le monde est-il prêt pour eux ?

Kévin Roose | Le New York Times

“Très bientôt, nous disent les entreprises technologiques, les “agents” d’IA pourront envoyer des e-mails et planifier des réunions pour nous, réserver des restaurants et des billets d’avion, et gérer des tâches complexes comme “négocier une augmentation avec mon patron” ou “acheter des cadeaux de Noël”. pour tous les membres de ma famille. Cette phase, bien qu’encore lointaine, s’est un peu rapprochée lundi lorsque OpenAI, le créateur de ChatGPT, a annoncé que les utilisateurs pouvaient désormais créer leurs propres chatbots personnalisés.

ChatGPT continue d’être l’un des services à la croissance la plus rapide jamais enregistrée

Jon Porter | Le bord

« Cent millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine, a annoncé lundi Sam Altman, PDG d’OpenAI, lors de sa toute première conférence de développeurs. Depuis la sortie de ses modèles ChatGPT et Whisper via API en mars, la société compte désormais plus de deux millions de développeurs, dont plus de 92 % des entreprises Fortune 500. »

L’épingle Humane AI fait sa grande révélation, mais nous avons encore beaucoup de questions

Lucas Ropek | Gizmodo

“Humane, une startup fondée par deux anciens employés d’Apple, a lancé son très attendu AI Pin, un petit appareil de la taille d’un cookie que l’on colle sur le devant de sa chemise et qui, selon ses créateurs, est conçu pour révolutionner notre relation. à l’informatique. Alors que jeudi, la startup a finalement dévoilé quelques détails sur son produit tant attendu, le jury ne sait toujours pas si cela va réellement vous obliger à jeter votre smartphone à la poubelle – ou s’il s’avérera même un produit fonctionnel que vous voudrez acheter.”

Le supercalculateur Eos de NVIDIA vient de battre son propre record de référence en matière de formation en IA

Andrew Tarantola | Engadget

« Mercredi, NVIDIA a dévoilé la dernière itération de son supercalculateur Eos, alimenté par plus de 10 000 GPU H100 Tensor Core et capable d’entraîner un modèle GPT-3 de 175 milliards de paramètres sur 1 milliard de jetons en moins de quatre minutes. C’est trois fois plus rapide que la précédente référence sur la norme industrielle MLPerf AI, définie par NVIDIA il y a à peine six mois.

J’ai essayé du poulet cultivé en laboratoire dans un restaurant étoilé au guide Michelin

Casey Crownhart | Revue technologique du MIT

« Un restaurant chic de San Francisco n’est pas mon lieu habituel pour faire des reportages sur le climat et l’énergie. Mais j’ai récemment rendu visite au Bar Crenn, un restaurant étoilé Michelin et l’un des deux restaurants aux États-Unis servant actuellement de la viande cultivée en laboratoire. Les deux morceaux dans l’assiette devant moi correspondaient à ce que j’étais venu chercher : un échantillon d’une once de poulet cultivé, fabriqué en laboratoire par la startup Upside Foods. »

Le plus gros avion du monde brise sa couverture dans la Silicon Valley

Mark Harris | TechCrunch

“UNl’aube se lève au-dessus de la Silicon Valley, le monde découvre pour la première fois Pathfinder 1, un prototype de dirigeable électrique qui, selon son fabricant LTA Research, lancera une nouvelle ère dans le transport aérien respectueux du climat et accélérera le travail humanitaire de son bailleur de fonds, le co-fondateur de Google. Sergey Brin. Le dirigeable – son profil steampunk blanc comme neige visible depuis l’autoroute 101 très fréquentée – a repris la technologie des drones, comme les commandes de vol électriques, les moteurs électriques et la détection lidar, et les a surdimensionnés pour devenir quelque chose de plus long que trois Boeing 737, potentiellement capables de transporter des tonnes de marchandises sur plusieurs centaines de kilomètres.

Dans la vallée centrale de Californie, une usine massive d’élimination du carbone extrait le CO2 de l’air

Adèle Peters | Entreprise rapide

« En face d’une ferme de la Central Valley en Californie, une nouvelle structure étincelante de trois étages extrait désormais silencieusement le CO2 de l’air. Gérée par une start-up basée dans la Bay Area appelée Heirloom, il s’agit de la première installation commerciale de « capture directe de l’air » aux États-Unis. Chaque année, elle captera jusqu’à 1 000 tonnes de CO2 de l’atmosphère, une première étape dans les plans de l’entreprise pour se développer. jusqu’à des millions de tonnes par an.

La première centrale nucléaire à petite échelle des États-Unis est morte avant de pouvoir fonctionner

Grégory Barbier | Filaire

« La construction d’une centrale à six réacteurs de 462 mégawatts devait commencer d’ici 2026 et produire de l’électricité d’ici la fin de la décennie. Mercredi, NuScale et ses bailleurs de fonds ont mis fin à la centrale multimilliardaire d’Idaho Falls. Ils ont déclaré qu’ils ne croyaient plus que la première centrale du genre, connue sous le nom de Carbon Free Power Project (CFPP), serait capable de recruter suffisamment de clients supplémentaires pour acheter son électricité.

